Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a anunțat reținerea unui bărbat acuzat de cumpărare de influență în dosarul care îi vizează pe doi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, cercetați pentru fapte de corupție. Anchetatorii susțin că acesta ar fi remis aproximativ 110.000 de euro și alte bunuri unui magistrat pentru soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative și profesionale.

Potrivit unui comunicat al PÎCCJ, bărbatul a fost reținut vineri, fiind cercetat pentru patru acte materiale de cumpărare de influență în formă continuată.

Ancheta are legătură cu dosarul de corupție în care sunt cercetați doi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Conform anchetatorilor, faptele ar fi fost comise chiar în birourile unității de parchet din Constanța.

„În perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, la diferite intervale de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, respectiv în datele de 12 decembrie 2025, 20 aprilie, 23 aprilie şi 27 aprilie 2026, în timp ce se afla într-un birou din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, inculpatul a remis direct suma totală de aproximativ 110.000 euro şi bunuri unui procuror, care, în prealabil, s-a prevalat de influenţa reală şi autoritatea conferite de funcţia deţinută şi a lăsat impresia că are influenţă asupra unor funcţionari publici din cadrul unor instituţii sau autorităţi publice ori asupra altor persoane cu atribuţii decizionale, în scopul de a-l determina pe magistratul procuror să-şi exercite influenţa, direct sau în mod mediat, asupra acestora”, se arată în documentele PÎCCJ.

Procurorii au înaintat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție propunerea de arestare preventivă a inculpatului.

În același dosar sunt cercetați doi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Unul dintre aceștia este suspectat de săvârșirea mai multor acte de trafic de influență în formă continuată, iar celălalt este inculpat pentru instigare la abuz în serviciu.

Potrivit anchetatorilor, suma totală de aproximativ 110.000 de euro ar fi fost primită în perioada decembrie 2025 – mai 2026 de la mai multe persoane interesate să obțină soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative sau profesionale.

„În schimbul acestor foloase, acesta şi-a exercitat sau a promis că îşi va exercita influenţa asupra unor funcţionari publici, procurori, poliţişti, personal din cadrul instituţiilor publice ori alte persoane cu atribuţii decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obţinerea unor soluţii favorabile, intervenţii în dosare penale, intervenţii pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize şi documente sau intervenţii pentru sprijinirea unor afaceri şi proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte şi demersuri pe lângă funcţionari publici şi persoane cu funcţii de conducere din cadrul unor instituţii publice”, susțin procurorii.

Potrivit anchetatorilor, procurorul Gigi Valentin Ștefan este cercetat pentru trafic de influență și trafic de influență în formă continuată.

Procurorii susțin că, la data de 8 aprilie 2026, în biroul său din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, acesta ar fi primit aproximativ 60.000 de euro de la o persoană căreia i-ar fi lăsat impresia că poate influența un procuror dintr-o unitate de parchet subordonată pentru soluționarea favorabilă a unui dosar penal.

Totodată, anchetatorii afirmă că ar fi creat impresia că poate interveni și pe lângă judecători pentru soluționarea favorabilă a două cauze civile.

„Totodată, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, inculpatul, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi prevalându-se de influenţa şi autoritatea conferite de funcţia deţinută, a acceptat promisiunea şi a primit, în mod repetat, în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluţionarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale.

În schimbul acestor foloase, acesta şi-a exercitat sau a promis că îşi va exercita influenţa asupra unor funcţionari publici, procurori, poliţişti, personal din cadrul instituţiilor publice ori alte persoane cu atribuţii decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obţinerea unor soluţii favorabile, intervenţii în dosare penale, intervenţii pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize şi documente sau intervenţii pentru sprijinirea unor afaceri şi proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte şi demersuri pe lângă funcţionari publici şi persoane cu funcţii de conducere din cadrul unor instituţii publice”, arată Parchetul ÎCCJ.

În ceea ce îl privește pe procurorul Teodor Niță, anchetatorii susțin că, la 15 ianuarie 2026, acesta ar fi intervenit pe lângă un ofițer din cadrul ISUJ Constanța pentru ca o societate controlată de o persoană apropiată să beneficieze de un tratament favorabil.

Potrivit procurorilor, demersurile ar fi fost făcute în prezența a două persoane.

„În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea şi influenţa conferite de funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, i-a solicitat ofiţerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancţiunii încetării activităţii comerciale faţă de societatea controlată şi să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri", notează procurorii.