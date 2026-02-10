Procurorii cer arestarea preventivă în dosarul de introducere ilegală de arme în România

Un bărbat de 35 de ani este vizat de o propunere de arestare preventivă formulată de Parchetul General, în urma unei anchete care vizează introducerea ilegală în România a unor arme de foc aduse din Turcia. Potrivit probelor strânse de anchetatori, suspectul ar fi comercializat, la finalul anului trecut, trei arme letale, pentru suma totală de 4.500 de euro.

„În cursul zilei de astăzi, 10 februarie 2026, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a dispus prin ordonanţă punerea în mişcare a a urmăririi penale şi a formulat propunere de arestare preventivă a unui inculpat, reţinut în cursul zilei de ieri, pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor”, anunţă, marţi, Parchetul General într-un comunicat de presă.

Conform actelor de urmărire penală, faptele s-ar fi produs pe raza unei localități din județul Dâmbovița, unde inculpatul ar fi acționat împreună cu o altă persoană. La 29 octombrie 2025, cei doi ar fi vândut ilegal două arme letale cu țeavă lungă și lisă, pentru suma de 2.500 de euro. Ulterior, la 12 noiembrie 2025, ar fi fost comercializată o a treia armă letală, de același tip, contra sumei de 2.000 de euro.

În cadrul aceleiași investigații, luni au fost efectuate 11 percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează introducerea în țară de arme de foc și muniții. Ancheta îl are în centru pe bărbatul de 35 de ani, suspectat că ar fi adus armele din Turcia, acestea fiind ulterior depozitate în județul Dâmbovița și scoase la vânzare. Armele sunt de tip GHOST GUNS.

Procurorii susțin că investigația a avut ca obiect activitatea unei persoane fizice care ar fi introdus în România arme de foc letale și muniția aferentă, cu scopul obținerii de foloase materiale, beneficiind de sprijinul altor persoane.

„După introducerea în ţară, armele au fost depozitate în judeţul Dâmboviţa, fiind vândute ulterior către diverse persoane pe raza aceluiaşi judeţ”, au precizat anchetatorii.