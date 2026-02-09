Arme de foc aduse ilegal din Turcia și vândute în România. Percheziții în Dâmbovița
- Bianca Ion
- 9 februarie 2026, 12:43
Polițiștii și procurorii desfășoară luni 11 percheziții într-un dosar penal ce vizează introducerea ilegală în România a unor arme de foc și muniții de către un bărbat în vârstă de 35 de ani. Armele, de tip GHOST GUNS, ar fi fost aduse din Turcia, depozitate în județul Dâmbovița și ulterior comercializate, anunță IGPR.
Arme de foc aduse ilegal din Turcia și vândute în România
Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că, în cadrul operațiunii, sunt puse în aplicare trei mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, precum și pentru contrabandă calificată.
„Acţiunea vizează documentarea activităţii infracţionale a unui bărbat, de 35 de ani, care, în perioada 2024 – prezent, ar fi deţinut, fără drept, mai multe arme de foc, de tipul GHOST GUNS, susceptibile a fi introduse, în mod ilegal, din Turcia în România”, au precizat poliţiştii.
În dimineața zilei de 9 februarie 2026, autoritățile au declanșat o amplă acțiune în județul Dâmbovița, într-un dosar ce vizează infracțiuni grave legate de arme și contrabandă. Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, alături de structurile responsabile de arme, explozivi și substanțe periculoase, desfășoară 11 percheziții domiciliare. Intervenția are ca obiect documentarea unor fapte de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, precum și de contrabandă calificată, ancheta fiind în plină desfășurare, potrivit anunțului făcut luni de Parchetul General.
Cum au acționat persoanele implicate
Potrivit procurorilor, ancheta vizează activitatea unei persoane fizice care ar fi introdus în țară, din Turcia, arme de foc letale și muniții aferente, cu scopul vânzării acestora, cu sprijinul altor persoane.
„După introducerea în ţară, armele au fost depozitate în judeţul Dâmboviţa, fiind vândute ulterior către diverse persoane pe raza aceluiaşi judeţ”, au mai transmis anchetatorii.
Sprijin extins din partea structurilor de ordine
Operațiunea a fost susținută de un dispozitiv amplu de forțe, mobilizat din mai multe structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, semn al complexității anchetei aflate în derulare. La desfășurarea activităților participă polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, efective din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și reprezentanți ai inspectoratelor de poliție din județele Buzău și Dâmbovița.
Acțiunea a beneficiat, totodată, de sprijinul Direcției pentru Protecția Animalelor, al specialiștilor criminaliști ai Institutului Național de Criminalistică, precum și al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, care asigură suportul tactic necesar desfășurării perchezițiilor în condiții de siguranță.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.