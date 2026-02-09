Arme de foc aduse ilegal din Turcia și vândute în România. Percheziții în Dâmbovița

Polițiștii și procurorii desfășoară luni 11 percheziții într-un dosar penal ce vizează introducerea ilegală în România a unor arme de foc și muniții de către un bărbat în vârstă de 35 de ani. Armele, de tip GHOST GUNS, ar fi fost aduse din Turcia, depozitate în județul Dâmbovița și ulterior comercializate, anunță IGPR.

Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că, în cadrul operațiunii, sunt puse în aplicare trei mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, precum și pentru contrabandă calificată.

„Acţiunea vizează documentarea activităţii infracţionale a unui bărbat, de 35 de ani, care, în perioada 2024 – prezent, ar fi deţinut, fără drept, mai multe arme de foc, de tipul GHOST GUNS, susceptibile a fi introduse, în mod ilegal, din Turcia în România”, au precizat poliţiştii.

Potrivit procurorilor, ancheta vizează activitatea unei persoane fizice care ar fi introdus în țară, din Turcia, arme de foc letale și muniții aferente, cu scopul vânzării acestora, cu sprijinul altor persoane.

„După introducerea în ţară, armele au fost depozitate în judeţul Dâmboviţa, fiind vândute ulterior către diverse persoane pe raza aceluiaşi judeţ”, au mai transmis anchetatorii.