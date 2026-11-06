Compania spațială Blue Origin, fondată de miliardarul Jeff Bezos, a decis să amâne următoarea lansare a rachetei de mare capacitate New Glenn până în luna ianuarie 2027. Decizia marchează o schimbare semnificativă față de planurile inițiale ale companiei americane, care intenționa să efectueze misiunea în cursul anului 2026. Informația privind noul calendar a fost furnizată de publicația Financial Times, care citează surse apropiate acestui dosar, conform Mediafax.

Proiectul New Glenn este conceput pentru a transporta sateliți și echipamente grele în spațiu, reprezentând unul dintre cele mai importante piloni ai investițiilor Blue Origin în sectorul transportului spațial comercial.

Întârzierea a fost cauzată de un incident grav petrecut la data de 28 mai, în timpul testării motoarelor rachetei New Glenn la baza spațială Cape Canaveral din Florida. O defecțiune apărută la o supapă a motorului a declanșat un incendiu urmat de o explozie puternică, eveniment care a avariat grav instalațiile de lansare.

Procesul de reconstrucție a platformei s-a dovedit a fi mult mai complex și mai dificil decât se estimase inițial. În plus, lucrările de reparație au fost îngreunate de condițiile meteorologice nefavorabile din timpul verii și de inundațiile recente care au afectat regiunea.

În luna iunie, directorul general al companiei Blue Origin, Dave Limp, declara că lansările vor fi reluate până la sfârșitul anului 2026. Cu toate acestea, amploarea pagubelor și ritmul lucrărilor de refacere arată că acest angajament nu mai este realizabil, impunând decalarea calendarului până la începutul anului 2027.

Această amânare are efecte directe asupra unor proiecte de anvergură. Blue Origin are semnat un contract cu Amazon pentru 24 de lansări ale rachetei New Glenn, destinate plasării pe orbită a sateliților din rețeaua de internet Leo. Deși Amazon apelează și la alți furnizori de servicii de lansare, indisponibilitatea rachetei dezvoltate de compania lui Bezos complică calendarul de extindere a rețelei globale de internet.

De asemenea, Blue Origin derulează un contract în valoare de 3,4 miliarde de dolari cu agenția spațială americană NASA. Proiectul vizează dezvoltarea unui modul de aselenizare conceput pentru a transporta astronauți pe suprafața Lunii în cadrul programului spațial Artemis.

Noul decalaj reprezintă o piedică suplimentară pentru Blue Origin în încercarea de a recupera terenul în fața competitorului său direct, SpaceX. Compania condusă de Elon Musk continuă să domine într-un mod autoritar piața lansărilor spațiale comerciale la nivel mondial.