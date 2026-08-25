Miliardarul german Klaus-Michael Kühne, acționarul majoritar și președintele onorific al gigantului elvețian de logistică Kuehne+Nagel, a murit la vârsta de 89 de ani, a anunțat compania luni, 24 august 2026.

Omul de afaceri s-a stins din viață la Schindellegi, în Elveția, locul în care își avea reședința.

Moartea sa deschide o nouă etapă pentru unul dintre cele mai importante imperii din transporturile europene. Klaus-Michael Kühne nu a avut copii, iar atenția se îndreaptă acum către modul în care vor fi administrate participațiile și activele construite în timpul vieții sale, inclusiv influența exercitată prin Fundația Kühne.

Născut la Hamburg, în 1937, Klaus-Michael Kühne a intrat în 1958 în compania de familie Kuehne+Nagel, fondată cu implicarea bunicului său. A devenit șef al companiei în anii 1960 și a condus ulterior grupul în perioada în care acesta și-a accelerat extinderea internațională.

Potrivit companiei, Kühne a fost director general al Kuehne+Nagel International din 1975 și a condus consiliul de administrație între 1992 și 2011. După aceea, a devenit președinte onorific.

În prezent, grupul are aproximativ 88.000 de angajați, peste 1.300 de locații și activități în aproape 100 de țări. Kuehne+Nagel este unul dintre cei mai mari operatori globali din domeniul logisticii maritime și aeriene.

Unul dintre cele mai urmărite subiecte după moartea lui Klaus-Michael Kühne este succesiunea asupra participațiilor sale și continuitatea structurii de control asupra investițiilor pe care le-a construit.

Fundația Kühne, creată în urmă cu aproximativ 50 de ani, a confirmat după decesul fondatorului că va continua activitatea și că principiile stabilite de acesta vor rămâne punctul de referință al organizației. Instituția susține proiecte și programe în domenii precum logistica, clima, medicina și cultura și are aproximativ 800 de angajați implicați în activitățile sale.

Reprezentanții fundației au subliniat că resursele provenite din activitatea antreprenorială construită de Klaus-Michael Kühne vor continua să fie folosite pentru finanțarea proiectelor organizației. Detaliile complete privind toate mecanismele succesorale și structura finală de administrare a participațiilor rămân însă importante pentru piețele financiare și companiile în care Kühne avea interese semnificative.

Influența lui Klaus-Michael Kühne nu s-a limitat la Kuehne+Nagel. De-a lungul timpului, omul de afaceri a devenit unul dintre cei mai importanți investitori din industria europeană a transporturilor.

Printre cele mai importante investiții ale sale s-au numărat participații la Hapag-Lloyd și implicarea în Lufthansa. Kühne a avut, de asemenea, interese în alte companii și proiecte din domeniul transporturilor și al industriei.

În Hamburg, orașul său natal, a fost cunoscut și pentru sprijinul acordat clubului de fotbal Hamburger SV. Clubul a transmis luni că Kühne a fost unul dintre cei mai importanți susținători și acționari ai săi, implicarea sa fiind una de lungă durată.

Pentru Klaus-Michael Kühne, Kuehne+Nagel a rămas proiectul central al unei cariere de peste șase decenii. Compania a evoluat de la o afacere europeană de expediții la un grup prezent în aproape 100 de țări și cu sute de mii de clienți la nivel global.

Conducerea companiei a transmis că moartea sa reprezintă pierderea unei figuri care a avut un rol major în dezvoltarea logisticii moderne și a comerțului internațional.

„Odată cu moartea lui Klaus-Michael, am pierdut un vizionar, un mare antreprenor și o personalitate extraordinară”, a declarat Jörg Wolle, președintele Consiliului de Administrație al Kuehne+Nagel, potrivit comunicatului oficial al companiei.

Moartea lui Klaus-Michael Kühne marchează finalul unei epoci pentru Kuehne+Nagel și pentru o parte importantă a industriei europene de transport și logistică.

În perioada următoare, atenția se va concentra asupra modului în care fundația și structurile create de miliardar vor administra participațiile și investițiile care au stat la baza unuia dintre cele mai mari imperii financiare construite de un antreprenor german.