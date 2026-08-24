Actrița americană Shelley Fabares, cunoscută publicului pentru rolurile sale din seriale precum „The Donna Reed Show”, „One Day at a Time” și „Coach”, a murit la Los Angeles, la vârsta de 82 de ani, a anunțat familia sa într-un comunicat transmis agenției Associated Press.

Familia nu a precizat cauza decesului. Moartea actriței marchează dispariția unei prezențe cunoscute a televiziunii americane, cu o carieră care s-a întins pe parcursul mai multor decenii, de la primele apariții din copilărie până la producții de succes ale televiziunii americane.

„Pentru familia și prietenii ei, Shelley a fost o sursă de iubire, putere, râs și alinare”, au transmis apropiații actriței. „Avea o capacitate remarcabilă de a-i face pe oameni să se simtă bineveniți, apreciați și îngrijiți.”

Shelley Fabares s-a născut în 1944, la Santa Monica, în California, și a început să joace încă din copilărie. Primul său rol la televiziune a venit la vârsta de 10 ani, în „The Loretta Young Show”.

Au urmat numeroase apariții în producții de televiziune și filme. Printre proiectele timpurii s-au numărat producția „Our Town”, în care a jucat alături de Paul Newman, Frank Sinatra și Eva Marie Saint, dar și filmele „The Girl Rush” și „Never Say Goodbye”.

În primii ani ai carierei sale, a mai apărut în producții precum „Annette”, „Captain Midnight” și într-un episod al celebrului serial „The Twilight Zone”, intitulat „Black Leather Jackets”.

Momentul decisiv al carierei sale a venit odată cu rolul lui Mary Stone din serialul „The Donna Reed Show”. Shelley Fabares a fost unul dintre personajele principale ale producției între 1958 și 1963.

În aceeași perioadă, actrița a început și o carieră muzicală. A obținut un contract de înregistrări și a avut două piese clasate în Top 40, printre care „Johnny Angel”.

În anii 1960, Fabares a jucat alături de Elvis Presley în trei filme: „Girl Happy”, „Spinout” și „Clambake”.

Într-un interviu acordat publicației Los Angeles Times în 1993, actrița vorbea despre influența pe care a avut-o Donna Reed asupra sa.

„Cred că anii petrecuți în «The Donna Reed Show», între 14 și 19 ani, au fost incredibil de importanți”, spunea Shelley Fabares. Ea o descria pe Donna Reed drept o femeie „de o mare putere, bunătate, integritate și compasiune”.

La sfârșitul anilor 1970, Shelley Fabares a revenit în atenția publicului prin rolul Francine Webster din sitcomul CBS „One Day at a Time”.

Actrița a interpretat, de asemenea, soția personajului jucat de James Caan în producția „Brian's Song”.

Unul dintre cele mai importante roluri ale sale a venit însă odată cu serialul „Coach”, în care a interpretat-o pe Christine Armstrong. Producția nu a avut un succes imediat, însă a devenit ulterior una dintre comediile cunoscute ale televiziunii americane.

„Am simțit mereu, încă de la început, că dacă serialul își va găsi locul potrivit, va rezista”, declara Fabares în același interviu din 1993.

Viața actriței a fost marcată și de probleme grave de sănătate. La începutul anului 1999, o prezentare la camera de urgență, provocată de o hemoragie esofagiană, a dus la descoperirea unei insuficiențe hepatice progresive.

Shelley Fabares a așteptat 22 de luni pentru un transplant de ficat, intervenția fiind realizată în octombrie 2000.

Într-un interviu acordat Centrului Medical Cedars-Sinai din Los Angeles, la trei ani după transplant, actrița spunea că experiența a schimbat-o profund. Ea i-a mulțumit atunci soțului său, actorul Mike Farrell, pentru sprijinul oferit pe tot parcursul perioadei dificile.

Fabares fusese căsătorită anterior cu producătorul Lou Adler, în 1964. Din 1984, era căsătorită cu Mike Farrell, cunoscut pentru rolul său din serialul „M-A-S-H”.

Dincolo de activitatea sa artistică, Shelley Fabares a fost implicată în campanii de conștientizare a bolii Alzheimer, după ce mama sa a fost afectată de această afecțiune.

Familia actriței a transmis că o va păstra în memorie pentru „bunătatea, loialitatea, umorul, curajul și spiritul ei frumos”.

„Ne va lipsi profund, nu doar ca interpretă celebrată, ci și ca persoana iubitoare și extraordinară care a fost în viața noastră de zi cu zi”, au transmis apropiații săi.

Shelley Fabares lasă în urmă o carieră de peste șase decenii, în care a trecut de la statutul de copil-vedetă la roluri importante în unele dintre cele mai cunoscute producții ale televiziunii americane.