Jurnalistul Mihai Miron, care a ocupat funcția de președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), a murit pe 22 august 2026. Uniunea a anunțat dispariția sa și a transmis un mesaj în care a evidențiat activitatea lui Mihai Miron în presa românească și implicarea sa în apărarea drepturilor profesionale ale jurnaliștilor.

„Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România deplânge trecerea la cele veșnice a unuia dintre președinții săi cei mai devotați: Mihai Miron.

Jurnalistul de cursă lungă Mihai Miron a fost o personalitate binecunoscută a presei românești. Tenace, ardent, implicat, Mihai Miron a fost o voce a cetății și un apărător ferm al drepturilor jurnaliștilor.

A condus Uniunea în ani în care presa își coagula direcțiile și își consolida statutul, iar poziția lui Mihai Miron în fruntea celei mai mari organizații de breaslă din țară a sporit vizibilitatea și prestigiul UZPR. Mihai Miron a fost un om care a luptat, alături de o echipă dedicată de profesioniști, pentru ca jurnaliștii să beneficieze prin lege de o indemnizație după ieșirea la pensie. În acest fel, Mihai Miron și-a pus amprenta, alături de colegii săi, asupra întregii bresle a „condeierilor clipei”.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România îi aduce un omagiu celui care a fost Mihai Miron, iar jurnaliștii care fac parte din această mare familie profesională îl vor păstra întotdeauna în memoria lor afectivă.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! ”, a transmis UZPR.