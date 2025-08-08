Social Uniunea Ziariştilor Profesionişti a emis Documentul de Poziție privind Libertatea Mass-Mediei (EFMA) în România







Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a publicat un Document de Poziție referitor la starea libertății mass-media în țară. Acest document a fost elaborat în urma dezbaterii naționale intitulată „Media Freedom Act – provocări și perspective pentru libertatea presei în România”, eveniment organizat de UZPR cu sprijinul Parlamentului României.

În contextul implementării Regulamentului (UE) 2024/1083, ce va intra în vigoare la 8 august 2025, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a transmis un Document de Poziție relevant către principalele instituții ale țării.

Destinatari sunt Parlamentul României, Ministerul Culturii, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), organizațiile media, precum și reprezentanți ai mediului academic.

Documentul sintetizează concluziile dezbaterii naționale intitulate „Media Freedom Act – provocări și perspective pentru libertatea presei în România”.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) cere ca procesul de implementare a EFMA în țară să fie transparent și deschis. Organizația susține implicarea activă a jurnaliștilor, creatorilor de conținut digital și reprezentanților societății civile, considerând esențial ca aceste grupuri să participe în mod direct la definirea cadrului legislativ și a modalităților de aplicare.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) se implică activ în procesul de implementare a Regulamentului pentru Libertatea Mass-Mediei în Uniunea Europeană (EFMA) pe teritoriul țării noastre.

În prezent, acest demers se află într-o etapă intermediară și are ca obiectiv principal garantarea transparenței și independenței editoriale a instituțiilor media, se mai arată în comunicatul UZPR.

Ca cea mai reprezentativă organizație profesională a jurnaliștilor din România, UZPR, recunoscută pentru angajamentul său de lungă durată în apărarea drepturilor celor din presă, își propune să joace un rol activ în acest proces. Instituția se poziționează ca partener al Comisiei Europene, implicându-se în cadrul Media Freedom Board, organism responsabil cu monitorizarea aplicării efective a regulilor EFMA. Documentul poate fi analizat pe site-ul uzpr.ro.