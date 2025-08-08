Social

Uniunea Ziariştilor Profesionişti a emis Documentul de Poziție privind Libertatea Mass-Mediei (EFMA) în România

Uniunea Ziariştilor Profesionişti a emis Documentul de Poziție privind Libertatea Mass-Mediei (EFMA) în România
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a publicat un Document de Poziție referitor la starea libertății mass-media în țară. Acest document a fost elaborat în urma dezbaterii naționale intitulată „Media Freedom Act – provocări și perspective pentru libertatea presei în România”, eveniment organizat de UZPR cu sprijinul Parlamentului României.

Uniunea Ziariştilor Profesionişti, despre procesul de implementare a EFMA în România

În contextul implementării Regulamentului (UE) 2024/1083, ce va intra în vigoare la 8 august 2025, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a transmis un Document de Poziție relevant către principalele instituții ale țării.

Destinatari sunt Parlamentul României, Ministerul Culturii, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), organizațiile media, precum și reprezentanți ai mediului academic.

Documentul sintetizează concluziile dezbaterii naționale intitulate „Media Freedom Act – provocări și perspective pentru libertatea presei în România”.

George Simion, promovat de rețeaua „Șor” din Republica Moldova și Rusia. Arme și bani, găsite la percheziții
George Simion, promovat de rețeaua „Șor” din Republica Moldova și Rusia. Arme și bani, găsite la percheziții
Supraveghere totalitară și violare a corespondenței. UE vrea să ne citească toate mesajele
Supraveghere totalitară și violare a corespondenței. UE vrea să ne citească toate mesajele

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) cere ca procesul de implementare a EFMA în țară să fie transparent și deschis. Organizația susține implicarea activă a jurnaliștilor, creatorilor de conținut digital și reprezentanților societății civile, considerând esențial ca aceste grupuri să participe în mod direct la definirea cadrului legislativ și a modalităților de aplicare.

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România

Sursa foto: Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România/Facebook

UZPR se implică activ în procesul de implementare a Regulamentului EFMA

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) se implică activ în procesul de implementare a Regulamentului pentru Libertatea Mass-Mediei în Uniunea Europeană (EFMA) pe teritoriul țării noastre.

În prezent, acest demers se află într-o etapă intermediară și are ca obiectiv principal garantarea transparenței și independenței editoriale a instituțiilor media, se mai arată în comunicatul UZPR.

Ca cea mai reprezentativă organizație profesională a jurnaliștilor din România, UZPR, recunoscută pentru angajamentul său de lungă durată în apărarea drepturilor celor din presă, își propune să joace un rol activ în acest proces. Instituția se poziționează ca partener al Comisiei Europene, implicându-se în cadrul Media Freedom Board, organism responsabil cu monitorizarea aplicării efective a regulilor EFMA. Documentul poate fi analizat pe site-ul uzpr.ro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:35 - Panică pe o plajă frecventată de români. Rechinii s-au apropiat de mal
13:21 - George Simion, promovat de rețeaua „Șor” din Republica Moldova și Rusia. Arme și bani, găsite la percheziții
13:19 - Uniunea Ziariştilor Profesionişti a emis Documentul de Poziție privind Libertatea Mass-Mediei (EFMA) în România
13:12 - Verificări ample la Metrorex: Control comun al Ministerului Transporturilor, ASFR și ITM București
13:03 - Structura anului școlar 2025-2026: Cursurile încep mai devreme. Module și vacanțe
12:58 - Mori: brandul care dă viață colivei cu sortimente creative și o viziune autentică

Proiecte speciale