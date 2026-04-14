Amendamentele UZPR la legislația anti-SLAPP, dezbătute în Comisia Juridică a Camerei Deputaților

Pe 14 aprilie, în cadrul Comisiei juridice a Camerei Deputaților, au fost analizate amendamentele formulate de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) la proiectul de lege privind protecția împotriva acțiunilor strategice în justiție (SLAPP), organizația semnalând că forma actuală a actului normativ nu oferă garanții reale și eficiente, așa cum impune legislația europeană.

Cu această ocazie, UZPR a atras atenția asupra faptului că forma actuală a proiectului nu asigură un nivel real și efectiv de protecție, așa cum impune Directiva (UE) 2024/1069.

Deși directiva europeană stabilește obligația statelor membre de a institui garanții procedurale eficiente împotriva abuzurilor judiciare, proiectul elaborat la nivelul Ministerului Justiției menține caracterul opțional al unor mecanisme esențiale, lăsând aplicarea acestora la latitudinea instanțelor. Această abordare riscă să transforme protecția oferită de lege într-una formală, lipsită de eficiență practică.

UZPR subliniază că Directiva impune rezultate concrete, nu simple posibilități teoretice. Mecanisme precum obligarea la depunerea unei cauțiuni, sancționarea reclamanților abuzivi sau publicarea hotărârilor judecătorești trebuie să fie obligatorii și previzibile, nu facultative.

În acest sens, UZPR propune:

transformarea măsurilor procedurale din opționale în obligatorii, pentru a asigura un efect real de descurajare a acțiunilor abuzive;

extinderea sferei de aplicare a legii și asupra altor forme de presiune juridică (penale, administrative, disciplinare), reflectând realitățile din România;

instituirea unor sancțiuni cu adevărat disuasive și proporționale;

asigurarea unui sprijin financiar efectiv pentru victimele SLAPP, inclusiv prin acces real la ajutor public judiciar;

crearea unui mecanism de transparență și informare (punct focal unic), conform cerințelor europene.

Experiența practică arată că acțiunile de tip SLAPP nu urmăresc neapărat câștigarea procesului, ci intimidarea și epuizarea financiară a jurnaliștilor și a altor actori implicați în dezbaterea publică. În lipsa unor instrumente obligatorii și eficiente, legea nu va putea contracara acest fenomen.

România are oportunitatea de a crea un cadru legislativ modern și eficient de protecție a libertății de exprimare. Această oportunitate nu trebuie ratată.