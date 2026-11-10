Sir Paul McCartney a intrat în clubul miliardarilor, după ce revista americană Forbes i-a estimat averea netă la aproximativ 1,4 miliarde de dolari. Fostul membru al formației The Beatles ocupă astfel locul al treilea în clasamentul celor mai bogați muzicieni din lume, după Jay-Z și Taylor Swift, potrivit informațiilor publicate de revista financiară.

La 84 de ani, artistul britanic continuă să obțină venituri importante din drepturile de autor, catalogul muzical, turnee și investiții. O parte considerabilă a averii sale provine din compania MPL Communications, fondată în 1969, prin intermediul căreia McCartney și-a construit un portofoliu extins de drepturi muzicale.

Potrivit analizei Forbes, principala sursă a averii sale este MPL Communications, compania de editare muzicală pe care a înființat-o în 1969. McCartney a ales să investească în drepturi de autor și să cumpere cataloage muzicale cu mult înainte ca acest tip de active să devină o investiție foarte căutată în industria divertismentului.

Prin MPL, artistul deține drepturi asupra unor mii de piese. Printre achizițiile importante se numără catalogul muzical al lui Buddy Holly, partituri ale unor producții de pe Broadway și drepturi asupra unor cântece tradiționale de Crăciun.

Forbes estimează că MPL valorează cel puțin 250 de milioane de dolari și generează venituri anuale de ordinul zecilor de milioane de dolari.

Astfel, McCartney obține bani inclusiv atunci când anumite piese din catalogul companiei sunt difuzate online sau interpretate în spectacole. De exemplu, drepturile asupra unor melodii precum „Blue Suede Shoes” și asupra repertoriului musicalului „Grease” contribuie la veniturile sale.

O altă componentă importantă a averii sale provine din activitatea formației The Beatles și din drepturile asupra compozițiilor sale.

Holdingul Apple Corps, asociat formației, generează peste 50 de milioane de dolari anual din streaming, vânzări de discuri de vinil și produse promoționale. Paul McCartney, Ringo Starr și moștenitorii lui John Lennon și George Harrison primesc fiecare câte 25% din veniturile companiei.

Forbes estimează că participația fiecăruia reprezintă un activ evaluat la peste 150 de milioane de dolari.

McCartney obține separat aproximativ 10 milioane de dolari anual din drepturile de autor asupra compozițiilor The Beatles. Valoarea acestor drepturi este estimată la cel puțin 200 de milioane de dolari.

Recuperarea controlului asupra drepturilor de autor a presupus negocieri și dispute juridice desfășurate pe parcursul mai multor decenii. Artistul a urmărit să obțină o cotă mai mare din veniturile generate de muzica pe care a compus-o alături de John Lennon.

Veniturile din drepturile muzicale sunt completate de încasările obținute în urma turneelor internaționale. Cel mai recent turneu amplu, „Got Back”, a inclus 79 de concerte desfășurate între 2022 și 2025.

La calcularea averii au fost luate în considerare și proprietățile imobiliare deținute în diferite zone ale lumii, inclusiv în Marea Britanie și în regiunea Hamptons din Statele Unite.

McCartney deține și o colecție de artă valoroasă, în care se găsesc lucrări semnate de René Magritte și Pablo Picasso.

Forbes a inclus toate aceste active în evaluarea de 1,4 miliarde de dolari, precizând că artistul nu a comentat estimările publicației.

În ciuda unei cariere care se întinde pe mai bine de șase decenii, Paul McCartney continuă să fie activ în industria muzicală.

Pe 29 mai 2026, artistul a lansat albumul solo „The Boys of Dungeon Lane”, primul său material de studio cu piese noi după o pauză de peste cinci ani. Discul cuprinde 14 melodii și include amintiri din copilăria petrecută în Liverpool, precum și experiențe din perioada în care îi cunoștea pe John Lennon și George Harrison.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial The Beatles, albumul a fost realizat în colaborare cu producătorul Andrew Watt. McCartney a contribuit la înregistrări cântând la mai multe instrumente.

Tot în 2026 a fost lansat documentarul „Man on the Run”, regizat de Morgan Neville. Producția urmărește perioada de după destrămarea formației The Beatles și formarea grupului Wings, alături de soția sa de atunci, Linda McCartney. Documentarul a avut premiera pe 27 februarie, pe platforma Prime Video.

Potrivit estimărilor Forbes, Paul McCartney ocupă poziția a treia în clasamentul celor mai bogați muzicieni din lume.

Ierarhia este următoarea:

Jay-Z – aproximativ 2,8 miliarde de dolari;

Taylor Swift – aproximativ 2 miliarde de dolari;

Paul McCartney – aproximativ 1,4 miliarde de dolari.

Evaluările reflectă averile nete estimate ale celor trei artiști, nu veniturile obținute exclusiv din vânzarea albumelor sau din concerte. În cazul lui McCartney, drepturile de autor și investițiile în proprietate intelectuală reprezintă o parte importantă a patrimoniului.