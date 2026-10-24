Relația dintre miliardarul american Ronald Lauder și premierul Benjamin Netanyahu a ajuns la un punct de cotitură după zeci de ani de prietenie. Liderul Congresului Evreiesc Mondial a transmis un avertisment public extrem de dur către alegătorii israelieni, cerându-le să nu îl mai voteze pe actualul șef al executivului de la Ierusalim, conform news.ro.

Avertismentul vine în contextul în care omul de afaceri consideră că direcția în care se îndreaptă țara pune în pericol valorile fundamentale ale statului.

Liderul Congresului Evreiesc Mondial și moștenitorul imperiului de cosmetice Estée Lauder a decis să vorbească deschis despre nemulțumirile adunate în ultimele decenii. El a subliniat că transformările politice din ultimii ani au afectat grav statul de drept.

„Am păstrat tăcerea timp de 20, 30 de ani”, a declarat miliardarul şi filantropul într-un interviu acordat cotidianului Haaretz. „Unul dintre lucrurile care au făcut Israelul atât de special în comparaţie cu alte ţări a fost faptul că avea o democraţie autentică. Ceea ce vedem acum seamănă mai degrabă cu o republică bananieră”, a afirmat acesta.

Miliardarul consideră că o eventuală menținere la putere a actualului premier ar avea consecințe dezastruoase pe termen lung pentru stabilitatea țării. „Dacă Bibi va fi reales, Israelul riscă să piardă enorm”, a mai spus Lauder.

Criticile lui Ronald Lauder s-au îndreptat direct către stilul de conducere al lui Benjamin Netanyahu, pe care îl acuză de părăsirea normelor democratice. În plus, filantropul a atras atenția asupra influenței pe care o au miniștrii din aripa de extremă dreaptă în cadrul actualei guvernări.

În interviu, Lauder a mers mai departe, acuzându-l pe Netanyahu că este „un dictator — un spectacol cu un singur actor” şi susţinând că premierul nu mai respectă normele democratice.

De asemenea, el i-a învinuit pe ministrul securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir, şi pe ministrul finanţelor, Bezalel Smotrich, că afectează imaginea Israelului, acuzându-l totodată pe Netanyahu că le permite să facă acest lucru.

Perspectivele unei viitoare coaliții care ar include aceste formațiuni politice sunt privite de omul de afaceri ca un scenariu critic pentru stat.

„Dacă partidele lui Ben Gvir şi Smotrich vor juca vreun rol în guvern în viitor, Israelul este condamnat”, a spus el, referindu-se la partidele de extremă dreapta Otzma Yehudit şi Sionismul Religios, care, conform sondajelor, ar urma să obţină fiecare câte aproximativ opt locuri în Knesset.

Când vine vorba despre opțiunile din arena politică israeliană, președintele Congresului Evreiesc Mondial recunoaște că este profund dezamăgit de actuala clasă politică, însă menționează două nume din opoziție pe care le apreciază pentru integritate.

Când a fost întrebat cu cine ar vota, Lauder a răspuns că nu va vota pentru că este „atât de dezgustat de sistem”, dar că, dacă ar fi nevoit să aleagă, l-ar alege pe Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar.

Miliardarul a explicat motivul pentru care respectă fostul șef al armatei, subliniind și un alt nume important din politica de la Ierusalim.

Lauder a declarat pentru Haaretz că, deşi nu l-a întâlnit niciodată pe Eisenkot, îl respectă pentru că îl consideră pe fostul şef al Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF) un „om adevărat” care nu este capabil să „spună prostii”. De asemenea, l-a menţionat pe Avigdor Liberman, liderul partidului Yisrael Beytenu, ca fiind un politician israelian pe care îl respectă.

Istoria unei prietenii care a rezistat de la legăturile diplomatice din anii 80 În trecut, legătura dintre Ronald Lauder și Benjamin Netanyahu a fost una extrem de strânsă, întinzându-se pe parcursul mai multor decenii de colaborare și sprijin reciproc.

„Eram foarte apropiaţi. Vorbeam adesea, râdeam, ne distram, discutam despre oameni… Vorbeam săptămânal, uneori chiar zilnic. Discutam despre tot ceea ce se întâmpla”, a povestit acesta.

Originile acestei prietenii urcă până în perioada în care actualul premier făcea primii pași pe scena diplomatică internațională, la New York.

Relaţia lor datează din anii 1980, când Netanyahu era ambasadorul Israelului la Organizaţia Naţiunilor Unite. Lauder şi-a amintit că l-a ajutat să ia legătura cu Arthur Finkelstein, strateg politic republican, în perioada în care Netanyahu se pregătea să intre în politica israeliană. Ulterior, Lauder a organizat la New York o recepţie de rămas-bun în onoarea acestuia, la care au participat personalităţi importante din mediile politice şi jurnalistice ale oraşului.

În ciuda tuturor anilor în care au fost apropiați, miliardarul punctează și momentul în care legătura lor personală a început să se răcească treptat.

Moştenitorul companiei de cosmetice Estée Lauder a declarat că relaţia dintre ei s-a deteriorat după ce Netanyahu s-a căsătorit cu cea de-a treia soţie a sa, Sara.