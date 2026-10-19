Zeci de suspecți au fost luați prin surprindere în cadrul unei operațiuni ample desfășurate la începutul acestei săptămâni de autoritățile israeliene. Poliția a confirmat reținerea a zece persoane cercetate pentru episoade de violență produse la sfârșitul săptămânii trecute în Cisiordania ocupată. Printre incidentele anchetate se numără agresiuni fizice îndreptate împotriva unei fotojurnaliste a publicației americane The Washington Post și a unor reprezentanți diplomatici din mai multe state europene, conform Reuters.

Partenerul strategic al Israelului, Statele Unite, a intervenit ferm, cerând investigarea riguroasă a atacului asupra fotoreporterului și aplicarea unor măsuri drastice împotriva acțiunilor violente puse pe seama coloniștilor. Solicitări similare au venit și din partea guvernelor din Franța, Belgia și Polonia, ale căror corpuri diplomatice au fost vizate de agresiuni pe teren.

Conform datelor furnizate de poliție, reținerile au avut loc în cadrul unor acțiuni organizate înainte de răsăritul soarelui. Persoanele vizate sunt cercetate sub suspiciunea de participare la acte violente, nerespectarea restricțiilor dintr-o zonă militară închisă și realizarea unor construcții fără autorizație. Identitatea suspecților nu a fost dată publicității, însă radioul armatei a indicat că este vorba despre cetățeni israelieni. În intervenție au fost angrenate efective ale poliției, trupe militare și specialiști ai serviciului intern de securitate Shin Bet.

Reprezentanții autorităților au subliniat aplicarea strictă a cadrului legal. Referindu-se la Cisiordania prin denumirea sa biblică, Iudeea și Samaria, comisarul poliției israeliene Daniel Levy a afirmat că legea se aplică tuturor, „indiferent de identitate sau apartenență”.

„Poliţia israeliană se angajează să asigure aplicarea legii în mod profesional, echitabil şi imparţial, pe baza probelor şi în conformitate cu legea”, a declarat el într-un comunicat prin care a anunţat arestările.

Probele video făcute publice de anchetatori arată momente din timpul reținerilor, în imagini apăTimes un suspect ce purta ciucuri rituali tzitzit, specifici bărbaților evrei ortodocși. De asemenea, în timpul perchezițiilor la una dintre proprietăți au fost descoperite două praștii folosite pentru aruncarea pietrelor.

Incidentele grave au început de vineri, când zeci de persoane mascate și înarmate au dat buzna pe o plantație de măslini aparținând unor palestinieni, aruncând cu pietre. În timpul acestor confruntări, fotojurnalista americană Heidi Levine, aflată pe teren pentru un reportaj despre strângerea recoltei, a fost agresată fizic de bărbați mascați. Jurnalista a necesitat îngrijiri medicale la spital și a fost supusă unei intervenții chirurgicale la un deget.

Arestările au fost salutate de reprezentanții diplomatici de la Tel Aviv. Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a declarat pe X că arestările reprezintă „o evoluţie foarte pozitivă în identificarea şi pedepsirea celor care au atacat-o violent şi au bătut-o” pe jurnalista de la „Washington Post”, Heidi Levine.

La rândul său, victima a confirmat că agresorii purtau îmbrăcăminte rituală cu tzitzit. În urma gravității celor întâmplate, preşedintele Israelului, Isaac Herzog, şi-a cerut scuze, afirmând că „indivizii violenţi” care au „atacat-o brutal” nu reprezintă valorile Israelului.

Valul de violențe a continuat sâmbătă într-o altă regiune din Cisiordania, unde un grup de persoane mascate a atacat mai mulți diplomați din Franța, Belgia și Polonia, alături de care se afla și un primar francez. În urma incidentului, un autovehicul al misiunii diplomatice belgiene a suferit avarii semnificative.

Ministrul de externe israelian Gideon Saar și reprezentanții armatei au atribuit responsabilitatea atacului unor protestatari israelieni. În schimb, premierul Benjamin Netanyahu a adoptat o poziție mai rezervată, menționând că diplomații au intrat într-o zonă sensibilă, cunoscută pentru confruntări periodice, fără o coordonare prealabilă cu armata, adăugând totodată că circumstanțele în care a fost rănită jurnalista americană rămân neclare.

Statisticile furnizate de organizația israeliană pentru drepturile omului Yesh Din indică o creștere accentuată a incidentelor violente din Cisiordania, fiind înregistrate peste 170 de atacuri de la sfârșitul lunii septembrie. Pe lângă populația locală palestiniană, printre țintele agresiunilor se numără frecvent jurnaliști, activiști israelieni și observatori internaționali, în condițiile în care trimiterile în judecată ale celor responsabili rămân extrem de rare.