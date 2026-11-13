Feli oferă o „Îmbrățișare”, o piesă ca o terapie caldă, optimistă și plină de senin care trimite pe oricine pe cel mai scurt și melodios drum în brațele persoanei dragi.

„Numai la gândul unei îmbrățișări cu persoana dragă, închidem ochii și zâmbim, suntem în siguranță, în cele mai calde brațe, cu cele mai bune gânduri și cu timpul oprit în senin. Așa să ne tot fie tuturor îmbrățișările!”, descrie Feli atmosfera din noua ei piesă care invită la „Îmbrățișare” și la optimism.

Co-producție HaHaHa Production și Cat Music, cu muzica și versurile compuse de Feli, Smiley, Șerban Cazan și Vizi Imre, producția semnată de Șerban Cazan și mix-masterul de Vlad Andrinoiu, „Îmbrățișare” este despre și pentru o viață bună într-o lume bună.

Cu suflet plin de muzică și o „Îmbrățișare” de la cei dragi, Feli intră în linie dreaptă cu pregătirile pentru concertul-eveniment „Între lumi” pe care îl va susține cu emoții, creativitate și surprize alături de Taraful Frații Cazanoi și alți artiști, pe 24 februarie, la Sala Palatului.

Biletele la călătoria muzicală împreună cu Feli „Între lumi” se pot achiziționa la prețuri early bird de pe https://m.iabilet.ro/bilete-feli-sala-palatului-intre-lumi-128001/.

Felicia Donose, sau Feli, cum este cunoscută publicului larg, este considerată una dintre cele mai autentice și versatile artiste din România. De-a lungul carierei sale, ea s-a remarcat prin sinceritatea versurilor scrise și prin capacitatea de a transmite emoție prin muzica sa.

Artista a fost inclusă în „Top 100 Femei de Succes” organizat de Revista Capital, ocazie cu care a oferit și un interviu despre planurile sale pentru perioada următoare.

Feli a specificat, de asemenea, care este cel mai important succes din întreaga sa carieră și face referire la faptul că oamenii rezonează cu muzica sa. „Iar cel mai important succes din ultimul an, piesa lansată la final de martie, „Fostu’”, pe care o consider primul succes după câțiva ani de pauză”.

Apoi, artista a oferit mai multe detalii despre ce proiecte pregătește pentru următoarea perioadă și declarat faptul că lucrează cu drag la următorul album „pe care îmi doresc să îl lansez în toamnă”.