EVZ Special O viață între muzică și familie! Feli, în căutarea celei mai bune versiuni de sine







Felicia Donose, sau Feli, cum este cunoscută publicului larg, este considerată una dintre cele mai autentice și versatile artiste din România. De-a lungul carierei sale, ea s-a remarcat prin sinceritatea versurilor scrise și prin capacitatea de a transmite emoție prin muzica sa. Artista a fost inclusă în „Top 100 Femei de Succes” organizat de Revista Capital, ocazie cu care a oferit și un interviu despre planurile sale pentru perioada următoare.

Feli a specificat, de asemenea, care este cel mai important succes din întreaga sa carieră și face referire la faptul că oamenii rezonează cu muzica sa. „Iar cel mai important succes din ultimul an, piesa lansată la final de martie, „Fostu’”, pe care o consider primul succes după câțiva ani de pauză”. Apoi, artista a oferit mai multe detalii despre ce proiecte pregătește pentru următoarea perioadă și declarat faptul că lucrează cu drag la următorul album „pe care îmi doresc să îl lansez în toamnă”.

De asemenea, Feli a povestit și despre provocările, despre punctele de cotitură din cariera și a punctat că în toate zilele din viața ei găsește câte o inflexiune. „Haha! Viața și ce aduce ea nu este liniar și tocmai asta consider că este frumusețea ei. Marea mea provocare, și cred ca pot sa vorbesc în numele tuturor artiștilor, este timpul pe care ar fi bine sa îl petreci cât de echilibrat posibil între carieră și viața personală. Când am devenit mama, am avut teama că nu voi ști cum să gestionez să fiu și pe scenă, unde sunt fericita lumii și alături de Nora Luna, fetița mea, unde și acolo tot fericita lumii sunt. Până acum consider că le echilibrez sănătos și sper să fie tot așa”, a subliniat artista în cadrul interviului pentru Capital.

Ea a adăugat apoi că a învăț de anul trecut cum să trăiască prezentul și că, la momentul de față, lucrează să devină cea mai bună versiune a sa din toate punctele de vedere, nu doar artistic. „Dacă merg pe drumul acesta, probabil peste 10 ani voi fi tot în lumea muzicii, pe scenă dar și în studio scriind artă pentru artiștii care vor urma”, a spus Feli. Mai ales că, în cazul său, nicio zi nu seamănă cu alta. „Azi, spre exemplu, am toata ziua liberă, mâine am filmări, iar weekend-ul e plin de concerte”. Dar își găsește și timpul necesar pentru a scrie poezii, chiar dacă rar vorbește despre asta. „Încă e ceva intim. Probabil, la timpul potrivit, le voi împărtăși”, a mărturisit Feli.

Pentru ea, succesul înseamnă să trăiască în armonie cu sine și să se bucure de darul pe care l-a primit, acela de a scrie și a cânta. „Și să am o căsuță mică în Brașov unde să mă retrag și să mă încarc atunci când agitația Bucureștiului mă agită și pe mine. O femeie de succes pentru mine înseamnă o femeie sigură pe puterile ei, una care acționează conform unor credințe și obiceiuri sănătoase care neîncetat o conturează în cea mai bună versiune a ei”, a mai povestit artista.

Într-o singură frază, cântăreața s-ar caracteriza astfel: „O femeie curajoasă, creativă și veselă care dansează cu viața”. Iar ca dicton care să o definească, ea a menționat: „Dintre minte și inimă, inima știe mereu să îți reamintească cine ești”. De asemenea, ea a mai specificat, la final, că pentru ea, arta înseamnă „vindecare și bucurie” și că „dacă nu devenim roboți în simțire cred că arta, prin muzică, poate deveni cel mai bun terapeut pentru lumea întreagă”.