Gadi Eisenkot a anunțat marți că intenționează să formeze un nou executiv ”cât mai rapid posibil” pentru a prelua conducerea de la rivalul său politic, Benjamin Netanyahu. Declarația a fost făcută chiar înaintea primei sesiuni a noului Parlament israelian (Knesset), rezultat în urma unui scrutin care a reconfigurat profund scena politică, relatează AFP.

"Mă angajez să formez un Guvern de urgenţă naţională cât mai rapid posibil", a afirmat Eisenkot la sosirea sa la sediul legislativului, unde noii aleși urmau să depună jurământul.

Noua legislatură debutează într-un context politic dificil pentru premierul în exercițiu. În urma alegerilor, blocul condus de Benjamin Netanyahu a rămas fără majoritatea parlamentară, obținând doar 53 de mandate, situație complicată și de distanțarea a șapte deputați din formațiunea ultraortodoxă Iudaismul Unificat al Torei (JUT).

De cealaltă parte, tabăra lui Gadi Eisenkot numără 48 de mandate, sub pragul de 61 necesar pentru o majoritate absolută. Totuși, fostul șef de Stat Major se poate baza pe sprijinul anunțat al partidelor majoritar arabe israeliene, care dețin 19 locuri în legislativ.

Actualul Knesset marchează și câteva premiere: include un număr record de 33 de femei și pe cel mai tânăr deputat din istoria țării, Yonatan Shalev, în vârstă de numai 24 de ani. Ceremoniile oficiale de deschidere sunt programate pentru miercuri seară, la Ierusalim, unde președintele Isaac Herzog va fi întâmpinat cu garda de onoare, va depune o jerbă la monumentul militarilor căzuți și al victimelor atentatelor și va susține un discurs în plen.

Aflată acum într-o poziție favorabilă, opoziția pregătește deja primele măsuri majore. Principala țintă este înființarea unei Comisii independente de anchetă care să investigheze breșele de securitate ce au făcut posibil atacul Hamas din 7 octombrie 2023, considerat cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului.

Această structură, promisă de Eisenkot încă din campanie, ar urma să analizeze inclusiv eventualele responsabilități ale lui Benjamin Netanyahu și ale cabinetului său. Premierul în exercițiu a respins constant orice acuzație și s-a opus creării unei comisii de stat cu puteri extinse de investigare.

Pe agenda legislativă a opoziției se află și anularea unor legi controversate adoptate de fosta coaliție, printre care dispozițiile care limitează atribuțiile Curții Supreme și actul normativ ce facilitează demiterea procurorului general.

Primul test politic major va fi alegerea noului președinte al Knessetului. Funcția este deținută în prezent de Amir Ohana, un apropiat al lui Netanyahu din partidul Likud. Opoziția îl propune în locul său pe Matan Kahana, fost ofițer superior în armata israeliană și fost ministru, clasat al cincilea pe lista partidului Yashar, condus de Eisenkot.

Perspectiva ca un nou președinte al Parlamentului să fie ales cu voturile formațiunilor arabe israeliene, care au înregistrat un scor record la urne, a stârnit reacții dure. Mai multe grupări de extremă dreapta au convocat proteste în fața legislativului în timpul depunerii jurământului, sub sloganul "Nu înlocuieşti un preşedinte al Knessetului cu voturile susţinătorilor Hamasului".

Organizatorii manifestațiilor acuză partidele arabe că sprijină gruparea islamistă palestiniană. Deși liderii acestor formațiuni au condamnat atacul Hamas din 7 octombrie din sudul Israelului, ei au evitat să eticheteze oficial organizația drept "teroristă". În fața acestor tensiuni, garda parlamentară a fost plasată în stare de alertă consolidată.