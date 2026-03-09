Probe excluse din dosarul Georgescu-Potra. Ce au spus martorii în declarațiile eliminate de instanță

Judecătorii au eliminat din dosar mai multe declarații de martori referitoare la deplasarea organizată de Horațiu Potra și apropiații săi spre București în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, de care Călin Georgescu nu ar fi fost străin. Alte probe care susțin acuzațiile nu au fost afectate.

Judecătorii au decis să excludă din dosarul privind tentativa de lovitură de stat mai multe declarații de la martori, care vizau episodul din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024. Aceste declarații au fost date de peste 20 de persoane apropiate lui Horațiu Potra, prins în trafic împreună cu grupul său în timp ce se îndreptau spre București.

Martorii care au dat declarații au fost Ioan Lup, Manfred-Ioan Haptman, Cristian Sergiu Borișca, Adrian Inocențiu Comiza, Vasile Dragoman, Traian Lechințan, Ovidiu Mureșan, Dan-Cristian Panța, Constantin Timofti, Claudiu-Marian Lăpădatu, Matei Dărăbanț, Iulian Aniței, Mihail-Alex Goloșoiu, Marius-Samuel Apahidean, Daniel Szanto, Dionisie Moldovan și Bogdan Lascu.

Aceste declarații, făcute în decembrie 2024, au fost folosite inițial de procurori pentru a demonstra contradicțiile martorilor privind motivele deplasării. Unii au spus că merg la București pentru a se distra în Centrul Vechi, pentru un meci de fotbal, pentru a ridica un colet sau o diplomă.

Potrivit anchetatorilor, Horațiu Potra ar fi fost figura centrală în coordonarea grupului. Din declarațiile excluse reieșea că el a organizat logistic și strategic deplasarea spre București și a ales locul de întâlnire - un centru de echitație din Ilfov - de unde grupul urma să pornească. Procurorii arătau că scopul era deturnarea unui protest pașnic de susținere a fostului candidat la prezidențiale, iar grupul condus de Potra, format din peste 20 de persoane, urma să creeze „un climat de teroare”.

Grupul nu a ajuns în București, fiind oprit de polițiști în trafic. Autoritățile au descoperit asupra lor inclusiv armament. În dosar, procurorii menționau o „operațiune paramilitară de destabilizare națională”.

Judecătorii au exclus aceste declarații, însă alte probe, precum interceptări, mesaje transmise pe grupurile de WhatsApp și alte argumente folosite de procurori, nu au fost afectate. Ele continuă să susțină acuzațiile privind implicarea lui Potra în organizarea deplasării și a planului de deturnare a protestului.

După excluderea declarațiilor, Parchetul General are la dispoziție cinci zile pentru a decide dacă menține trimiterea în judecată sau solicită restituirea cauzei pentru refacerea dosarului. Celelalte cereri și excepții formulate de Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost respinse ca nefondate, ceea ce indică faptul că rechizitoriul rămâne legal întocmit în ceea ce privește acuzațiile aduse acestora.