Monden

Prințesa Kate, virală după un eveniment regal. Toată lumea s-a amuzat

Comentează știrea
Prințesa Kate, virală după un eveniment regal. Toată lumea s-a amuzatWilliam & Kate la Southport / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

De Ziua Commonwealth , la Westminster Abbey, Prințesa Kate a avut parte de un moment amuzant și ușor stânjenitor în timpul salutului tradițional cu ceilalți membri ai familiei regale, potrivit express.co.uk.

Kate, care purta o rochie albastră semnată Catherine Walker și o pălărie cu boruri largi de la Sean Berret, nu a reușit să realizeze tradiționalul salut prin sărutarea ambelor obraji, din cauza dimensiunii pălăriei sale.

Prințesa Kate, în centrul atenției

Încercarea de salut a stârnit chicoteli între Kate, Regina Camilla și Prințesa Anne. Prințesa Anne a zâmbit către Kate, semnalând că nici ea nu va încerca să o salute cu un sărut pe obraji. Alți membri ai familiei regale au optat pentru un singur sărut pe obraz, pentru a nu deranja pălăriile impunătoare purtate de participanți.

Kate și William

Kate și William. Sursa foto Captură video

Momentul a fost surprins de fotografi și a atras atenția presei internaționale, fiind comentat pentru naturalețea și umorul său subtil în cadrul evenimentului oficial.

Lider al galeriei Petrolul, vizat într-un dosar penal după incidentele de la derby-ul cu Rapid
Lider al galeriei Petrolul, vizat într-un dosar penal după incidentele de la derby-ul cu Rapid
Turiștii, speriați de „peștii Apocalipsei”. Două exemplare uriașe de pește-panglică, descoperite pe o plajă din Mexic
Turiștii, speriați de „peștii Apocalipsei”. Două exemplare uriașe de pește-panglică, descoperite pe o plajă din Mexic

Pălăria a pus-o în dificultate

Regina Camilla, în vârstă de 78 de ani, a purtat o haină roșie intensă, asortată cu o pălărie mare Philip Treacy și o geantă neagră. Prințesa Anne a ales o pălărie verde mai mică, discretă, care nu i-a blocat posibilitatea salutului. Pălăria lui Kate, în schimb, a devenit elementul central al unui mic „incident” amuzant, atrăgând chicoteli și zâmbete printre participanți și fotografi.

Regina Camilla și Regele Charles

Regina Camilla și Regele Charles. Sursa foto Captură video

Protest în fața Westminster Abbey

Serviciul a început într-un context tensionat, protestatari anti-monarhie adunându-se în fața Westminster Abbey. Aceștia afișau pancarte cu mesaje precum „Nu este regele meu”, „Jos coroana” sau „Aboliți monarhia”, iar unii au adresat direct întrebarea „Ce ascundeți?” familiei regale.

Acțiunile lor au fost legate și de tensiunile recente din Casa Regală, inclusiv arestarea Prințului Andrew luna trecută, chiar de ziua sa de naștere, sub suspiciunea unor abateri în exercitarea funcției publice.

Discursul anual al Regelui Charles a fost inclus într-o broșură și oferit participanților. În mesajul său, regele a subliniat importanța unității și colaborării: „Lucrând împreună, putem asigura că Commonwealth continuă să fie o forță pentru bine.”

3
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:21 - Lider al galeriei Petrolul, vizat într-un dosar penal după incidentele de la derby-ul cu Rapid
13:13 - AI, aliat în diagnosticarea timpurie a bolii Alzheimer. Speranță pentru milioane de pacienți
13:03 - Turiștii, speriați de „peștii Apocalipsei”. Două exemplare uriașe de pește-panglică, descoperite pe o plajă din Mexic
12:58 - Guvernul pregătește schimbări legislative pentru accelerarea investițiilor în rețeaua de energie electrică
12:51 - Apple își crește semnificativ producția de iPhone în India. Număr record de dispozitive fabricate în 2025
12:39 - Momentul secret care a rupt legătura dintre Harry și Familia Regală

HAI România!

Nicușor se teme de spioni
Nicușor se teme de spioni
Microfoane la Cotroceni. Nicușor se teme de spioni
Microfoane la Cotroceni. Nicușor se teme de spioni
Donald Trump, tras de o mână nevăzută către război. Calculele pot să ducă și spre un șantaj
Donald Trump, tras de o mână nevăzută către război. Calculele pot să ducă și spre un șantaj

Proiecte speciale