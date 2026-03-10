Prințesa Kate, virală după un eveniment regal. Toată lumea s-a amuzat

De Ziua Commonwealth , la Westminster Abbey, Prințesa Kate a avut parte de un moment amuzant și ușor stânjenitor în timpul salutului tradițional cu ceilalți membri ai familiei regale, potrivit express.co.uk.

Kate, care purta o rochie albastră semnată Catherine Walker și o pălărie cu boruri largi de la Sean Berret, nu a reușit să realizeze tradiționalul salut prin sărutarea ambelor obraji, din cauza dimensiunii pălăriei sale.

Încercarea de salut a stârnit chicoteli între Kate, Regina Camilla și Prințesa Anne. Prințesa Anne a zâmbit către Kate, semnalând că nici ea nu va încerca să o salute cu un sărut pe obraji. Alți membri ai familiei regale au optat pentru un singur sărut pe obraz, pentru a nu deranja pălăriile impunătoare purtate de participanți.

Momentul a fost surprins de fotografi și a atras atenția presei internaționale, fiind comentat pentru naturalețea și umorul său subtil în cadrul evenimentului oficial.

Regina Camilla, în vârstă de 78 de ani, a purtat o haină roșie intensă, asortată cu o pălărie mare Philip Treacy și o geantă neagră. Prințesa Anne a ales o pălărie verde mai mică, discretă, care nu i-a blocat posibilitatea salutului. Pălăria lui Kate, în schimb, a devenit elementul central al unui mic „incident” amuzant, atrăgând chicoteli și zâmbete printre participanți și fotografi.

Serviciul a început într-un context tensionat, protestatari anti-monarhie adunându-se în fața Westminster Abbey. Aceștia afișau pancarte cu mesaje precum „Nu este regele meu”, „Jos coroana” sau „Aboliți monarhia”, iar unii au adresat direct întrebarea „Ce ascundeți?” familiei regale.

Acțiunile lor au fost legate și de tensiunile recente din Casa Regală, inclusiv arestarea Prințului Andrew luna trecută, chiar de ziua sa de naștere, sub suspiciunea unor abateri în exercitarea funcției publice.

Discursul anual al Regelui Charles a fost inclus într-o broșură și oferit participanților. În mesajul său, regele a subliniat importanța unității și colaborării: „Lucrând împreună, putem asigura că Commonwealth continuă să fie o forță pentru bine.”