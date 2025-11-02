Prințesa Caradja, românca ce a scandalizat Parisul și a fost decorată la Casa Albă

Ecaterina Caradja, prințesă româncă, pilot, filantropă și aventurieră, a fost una dintre cele mai fascinante figuri ale Europei interbelice. Între scandaluri amoroase, acte de curaj și exil, viața ei a devenit o poveste desprinsă dintr-un roman.

Ecaterina Olimpia Cantacuzino, cunoscută mai târziu ca prințesa Caradja, s-a născut în 1893 la București, într-una dintre cele mai vechi și influente familii din aristocrația românească. Era prima nepoată a Prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit Nababul pentru averea sa uriașă, și fiica Irinei Cantacuzino.

Destinul ei a fost însă marcat de o dramă care avea să o urmărească toată viața. Când nu împlinise nici trei ani, a fost răpită de tatăl ei, Rodolfo Radu Kretzulescu, un aristocrat instabil, care a fugit cu ea din țară.

Copila a fost condamnată să trăiască 13 ani în orfelinate din Franța și Anglia, sub o identitate falsă. Înregistrată de tatăl ei sub numele de Jean Bardin, a fost îngrijită de călugărițe și alintată, ironic, cu apelativul „la bâtarde” – „bastarda”.

A petrecut primii ani într-un așezământ religios din Franța, apoi în orfelinatul „Duchess of Leeds” din Anglia, fără să știe cine este, unde s-a născut sau cine îi sunt părinții.

Abia la 16 ani, după o lungă anchetă și intervenții diplomatice ale familiei Cantacuzino, fata a fost redată rudelor sale din România, descoperindu-și brusc numele, originea și titlul.

După reîntoarcerea la București, tânăra prințesă a intrat rapid în centrul atenției. Frumoasă, cu maniere perfecte și un accent cosmopolit, Ecaterina Caradja era admirată și invidiată deopotrivă.

A trăit o vreme la Castelul Caradja din Prahova, unde organiza baluri, serate literare și întâlniri cu elitele culturale ale vremii. Dar în spatele eleganței se ascundea un spirit neliniștit.

În jurul anului 1916, când România intra în Primul Război Mondial, Ecaterina s-a implicat activ în opera de caritate pentru soldații răniți, deschizând un spital de campanie în propria reședință. A fost începutul unei activități filantropice care avea să-i definească întreaga viață.

Tot atunci, au început și zvonurile despre relațiile sale amoroase cu diplomați francezi și ofițeri englezi. Presa vremii o numea „Prințesa cosmopolită”, iar corespondenții de la Paris o descriau drept o femeie „periculos de liberă”.

După război, Caradja s-a stabilit la Paris, unde a devenit o prezență nelipsită din cercurile artistice și politice. A fost prietenă cu Coco Chanel, a frecventat seratele literare ale lui Jean Cocteau și a fost subiectul preferat al gazetelor de scandal.

Într-o epocă în care femeile aristocrate erau așteptate să fie discrete, Ecaterina sfida convențiile. Purta pantaloni, conducea automobile sport, fuma în public și, mai ales, pilota avioane. A fost una dintre primele femei din Europa care a obținut licența de pilot civil, într-un moment în care zborul era încă o aventură riscantă.

Ziarele franceze au făcut senzație când, în 1928, prințesa Caradja a aterizat cu propriul avion pe un câmp de lângă Paris, purtând pantaloni de piele și ochelari de zbor, zâmbind nonșalant presei: „Zborul e singura libertate adevărată.”

În anii ’30, numele Ecaterinei Caradja apărea constant în publicațiile mondene. A fost asociată cu un ministru francez, cu un bancher englez și chiar, potrivit unor relatări mondene, cu un ofițer german care avea să joace un rol important în anii ce au precedat al Doilea Război Mondial.

Relațiile ei, adesea ambigue, au alimentat ipoteze politice. Unele publicații franceze au sugerat că prințesa ar fi acționat ca intermediar între cercuri diplomatice europene, folosindu-și influența pentru cauze umanitare, dar și pentru protejarea unor interese românești.

În România, autoritățile au privit-o cu suspiciune. A fost numită „românca ce a scandalizat Parisul”, dar și „prințesa roșie”, pentru simpatia pe care o arăta față de mișcările de stânga franceze.

Ecaterina Caradja însă refuza etichetele: „Nu sunt nici de dreapta, nici de stânga. Sunt de partea oamenilor care suferă.”

Odată cu izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, prințesa s-a întors în România și s-a dedicat activității umanitare. A transformat conacul său din Prahova într-un orfelinat pentru copiii rămași fără părinți.

Când aviația americană a bombardat Ploieștiul, în 1944, Ecaterina Caradja a salvat mai mulți piloți americani doborâți, oferindu-le adăpost și hrană. După război, guvernul SUA a decorat-o pentru curaj și generozitate.

Dar destinul avea să-i rezerve o nouă lovitură: în 1948, odată cu instaurarea regimului comunist, averile i-au fost confiscate, iar orfelinatul închis. A fost arestată pentru scurt timp, apoi eliberată, dar obligată să trăiască sub supraveghere.

În 1951, Ecaterina Caradja a reușit să fugă din România, trecând ilegal frontiera în Iugoslavia, iar apoi ajungând în Franța. A trăit mai târziu în Statele Unite, unde a continuat să sprijine refugiații români și organizațiile umanitare.

În 1969, a fost primită la Casa Albă, în semn de recunoștință pentru salvarea piloților americani. A fost una dintre puținele românce decorate de statul american în acea perioadă.

Chiar și în exil, nu și-a pierdut farmecul. La 70 de ani, apărea la recepții mondene în rochii elegante, vorbind cu aceeași pasiune despre aviație și libertate. „Am pierdut o țară, dar nu mi-am pierdut cerul”, obișnuia să spună.

Ecaterina Caradja a murit în 1993, la vârsta de 100 de ani, la Miami. În testamentul său, a cerut ca o parte din cenușă să fie adusă în România, „acasă, între munți și nori”.