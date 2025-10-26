Povestea de dragoste care a dus la construcția Castelului Cantacuzino

Castelul Cantacuzino din Bușteni ascunde o legendă fascinantă: se spune că Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit „Nababul”, l-ar fi ridicat ca dar pentru o tânără actriță de care s-a îndrăgostit. O poveste despre avere, vanitate și iubire neîmpărtășită, în plin Belle Époque românesc.

Pe coasta muntelui Zamora, la Bușteni, se ridică unul dintre cele mai frumoase monumente ale epocii Belle Epoque din România — Castelul Cantacuzino.

Construit între 1901 și 1911, după dorința unuia dintre cei mai bogați oameni ai vremii, Gheorghe Grigore Cantacuzino, reședința nu a fost doar o expresie a opulenței, ci și, potrivit legendelor, un gest romantic uriaș.

„Nababul”, cum i se spunea datorită averii colosale, ar fi ridicat castelul pentru o femeie pe care nu a putut-o avea — o tânără actriță din București, cu care s-ar fi întâlnit în anii tinereții.

Istoria oficială nu confirmă această poveste, dar mărturiile vremii, amestecate cu șoapte mondene, au transformat legenda într-o parte inseparabilă din identitatea castelului.

Gheorghe Grigore Cantacuzino a fost o figură impunătoare a elitei românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Descendent al uneia dintre cele mai vechi familii boierești din Țara Românească, el a fost prim-ministru, om de afaceri vizionar și colecționar de artă, dar și un simbol al excesului și vanității.

Se spune că Nababul era atât de bogat încât ar fi putut pava Calea Victoriei cu galbeni, iar în București, palatul său din apropierea Pieței Victoriei era considerat un rival pentru Palatul Regal.

Cantacuzino făcea parte din acea generație de aristocrați care visau să transforme România într-o mică Franță de la marginea Balcanilor — iar Bușteniul, cu aerul său curat și priveliștile amețitoare spre Bucegi, era locul perfect pentru a-și ridica un simbol al propriei puteri.

Legenda spune că, într-o seară de iarnă, Nababul ar fi asistat la o piesă de teatru în București și ar fi fost cucerit de o actriță tânără, frumoasă, dar inaccesibilă.

Se vorbea că i-ar fi trimis flori rare, bijuterii și invitații, însă ea i-ar fi refuzat atențiile, rămânând fidelă scenei și libertății sale.

Lovit în orgoliu, dar fascinat în continuare, Cantacuzino ar fi jurat să construiască cel mai frumos palat din România, „ca să-i arăt ce a pierdut”.

Așa s-a născut Castelul Cantacuzino, un monument al orgoliului transformat în piatră și marmură, unde luxul și rafinamentul european se împletesc cu motivele tradiționale românești.

Castelul a fost construit după planurile arhitectului Grigore Cerchez, unul dintre promotorii stilului neoromânesc. Lucrările au durat zece ani și au implicat meșteri din toată țara, sculptori, pictori și artizani italieni.

Fațadele castelului sunt decorate cu blazoane ale familiei Cantacuzino, coloane sculptate, feronerie fină și vitralii aduse din Veneția.

În interior, marmura de Carrara se împletește cu lemnul de stejar sculptat manual, iar tavanele pictate evocă fastul palatelor pariziene.

Legenda spune că Nababul a cerut ca fiecare detaliu să fie „demn de o regină” — poate o trimitere discretă la femeia care l-ar fi inspirat.

Despre actrița care i-ar fi furat inima, istoria păstrează doar zvonuri. Unele surse pomenesc o tânără din trupa Teatrului Național din București, altele o cântăreață de operă venită din Paris.

Numele ei s-a pierdut, dar a rămas povestea — aceea a unei pasiuni imposibile, care a lăsat în urmă o capodoperă arhitecturală.

Nababul n-a locuit niciodată mult timp în castel. Preferința sa pentru viața politică din capitală și sănătatea tot mai fragilă l-au ținut departe de Bușteni.

Unii istorici cred că absența lui era o formă de melancolie — o retragere simbolică din locul ridicat nu pentru sine, ci pentru o amintire.

Castelul Cantacuzino a devenit în timp un simbol al luxului pierdut. După moartea Nababului, moștenitorii săi l-au păstrat până în perioada comunistă, când a fost naționalizat și transformat în sanatoriu al Ministerului de Interne.

Cronicile vremii vorbesc despre salonul de marmură în care se organizau baluri, despre fântâna arteziană din curte și priveliștea spectaculoasă spre Crucea Caraiman. Totul părea o încercare de a sfida timpul și de a transforma dragostea neîmpărtășită în eternitate arhitecturală.

Astăzi, castelul este restaurat și deschis vizitatorilor. În sălile sale se organizează expoziții, concerte și vernisaje, iar atmosfera Belle Époque a fost readusă la viață.