Exclusiv. Cum s-a apucat Cristina Belciu de actorie. A cucerit regizori internaționali

Exclusiv. Actrița Cristina Belciu a povestit despre începuturile sale în actorie, despre bucuria de a lucra pe platou și despre filosofia personală care o ghidează în viață și în carieră. „Continui să fac în fiecare zi ceea ce îmi aduce satisfacție”, a spus aceasta.

Cristina, care va apărea în două producții importante în această toamnă, a spus că pasiunea pentru actorie s-a născut în liceu și a crescut firesc, odată cu experiențele trăite. Ea a povestit că prima întâlnire cu scena a avut loc în adolescență, într-o trupă de teatru care i-a deschis drumul către lumea artistică.

„În liceu am făcut parte dintr-o trupă de teatru, iar acolo am descoperit prima dată bucuria scenei și magia transformării printr-un personaj. Apoi, pentru o perioadă, m-am îndepărtat puțin de visul acesta, nu pentru că nu-l mai iubeam, ci pentru că viața m-a condus către modeling.”

Actrița a spus că experiența în modeling a ajutat-o să înțeleagă puterea expresiei și a disciplinei, dar adevărata sa chemare a fost mereu actoria.

„Mai târziu, în timpul facultății, am decis să fac un master în teorie de film, dintr-o curiozitate firească de a înțelege ce se întâmplă și în spatele camerei și din dorința de a profesa în mediul acesta. Doar că, pe parcurs, au început să apară oportunități să fiu în fața camerei și am ales să le urmez. Atunci mi-am dat seama că, de fapt, acolo e esența a ceea ce îmi doresc: să dau viață emoției. Și sunt foarte recunoscătoare că pot face asta acum.”

Cristina a spus că trăiește o perioadă intensă și frumoasă pe plan profesional și că muncește pentru ceea ce își dorește și îi aduce fericire.

„Continui să fac în fiecare zi ceea ce îmi aduce satisfacție și mă încarcă energetic. Pe plan personal am grijă să mă prioritizez și să mă îngrijesc de nevoile mele cel mai bine, să mă ascult și să acționez în conformitate, iar pe plan profesional se aplică, cumva, același lucru. Muncesc pentru ceea ce îmi doresc și ceea ce mă face fericită.”

Actrița a povestit despre proiectele recente în care este implicată, menționând două lansări importante. Cristina a spus că a avut onoarea să filmeze cu marea doamnă a teatrului românesc, Maia Morgenstern.

„Acum lucrez la proiectul “Dm”, sezonul final numit “Ultimul Dans”, regia Radu Constantin, unde publicul va face cunoștință cu o versiune a Cristinei supusă la provocări emoționale pe care am reușit să le conturez cât de bine am putut, proiect care pe 20 noiembrie va fi lansat. De asemenea, pe 6 noiembrie va avea loc la festivalul italian Montecatini premiera filmului “The Bright Lights of Little Paris”, regia Robert Eugen Popa, în care am avut onoarea să împart platoul de filmare cu doamna Maia Morgenstern și care, cu siguranță, va fi un succes pe plan internațional.”

Fosta iubită a lui Cristian Boureanu a povestit și despre dificultățile pe care le întâmpină uneori în timpul filmărilor și despre modul în care transformă aceste momente în experiențe valoroase.

„De pildă, acum, în serialul în care joc, personajul meu apare în câteva episoade purtând o cârjă. Dar pentru că este o lady și își păstrează poziția elegantă și feminină, nu renunță la tocuri nici măcar cu un picior rănit. În pauzele dintre filmări am făcut repetiții în încercarea de a avea un șchiopătat real pe stiletto, a fost mai greu decât am crezut, ne-am amuzat cu toții, însă a ieșit cu brio.”

Actrița a explicat că uneori recuzita poate îngreuna interpretarea, dar că aceasta este parte din farmecul profesiei.

„La filmul lui Robert Eugen Popa, filmările au avut loc vara trecută, când temperaturile depășeau la prânz 40 de grade, eu purtam ciocate, maletă, o geacă de piele. Cred că dificultățile vin cel mai mult atunci când recuzita îți “îngreunează” performance-ul, dar e parte din job și ne bucurăm când trecem cu bine și pe cameră nu se observă nimic din incomoditățile care apar într-o zi de filmare.”

Cristina a povestit cu entuziasm și despre rolul său din producția „Cursa”, o experiență pe care o consideră specială.

„A fost o bucurie să joc alături de actori și prieteni dragi, am o scenă scurtă în “Cursa”, dar captivantă, a fost o mare desfășurare de forțe pe platou și o energie pregnantă, cu mult entuziasm venit din partea fiecăruia prezent. M-am bucurat să fac parte din echipă și să urmăresc apoi cu sufletul la gură acest proiect la care s-a muncit atât de mult, cu rezultate pe măsură.”

Pentru Cristina, inspirația vine din propria viață. Actrița a mărturisit că își folosește trăirile personale pentru a da profunzime fiecărui rol.

„Mă folosesc de momente din viața mea pe care le lustruiesc, le modific și le transpun în ceea ce am de jucat. Experiențele mele personale sunt cele mai bune repere în conturarea personajelor. Astfel totul arată real și emoția devine mai ușor de transmis și de primit de către privitor.”

În afara scenei, Cristina Belciu, considerată Monica Bellucci de România, este o prezență elegantă și echilibrată. Ea a spus că frumusețea vine din interior și că autenticitatea este cel mai de preț dar.

„Adevărata frumusețe cred că nu e ceva ce porți pe chip, ci ceva ce lași să se vadă din interior. Eu, una, încerc să-mi păstrez bucuria, liniștea și sufletul curat, pentru că de acolo pleacă totul. Restul e un dar.”

Actrița a mai spus că își respectă feminitatea în fiecare zi, chiar și în cele mai simple momente.