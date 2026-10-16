Autoritățile din Siria l-au arestat pe Ali Kayali, cunoscut și sub numele de Mihrac Ural, principalul suspect în masacrele comise în mai 2013 în localitățile Banias și Bayda, de pe coasta Siriei. Potrivit agenției France-Presse (AFP), acesta a fost reținut în Liban, într-o operațiune de securitate coordonată cu autoritățile libaneze, în timp ce încerca să fugă peste graniță.

Masacrele din provincia Tartus au provocat moartea a cel puțin 248 de persoane, potrivit organizației Human Rights Watch (HRW). Alte estimări, citate de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), indică aproximativ 400 de victime. Arestarea are loc în contextul eforturilor noilor autorități de la Damasc de a-i aduce în fața justiției pe cei suspectați de crime comise în timpul regimului Bashar al-Assad.

Agenția oficială siriană de presă SANA a anunțat joi, 15 octombrie, că Direcția Generală de Informații l-a arestat pe Ali Kayali, identificat drept principalul suspect în masacrul de la Banias din 2013. Comunicatul nu a precizat inițial locul exact al capturării și nici frontiera pe care acesta ar fi încercat să o traverseze.

O sursă siriană din domeniul securității a declarat pentru AFP că suspectul a fost reținut în Liban, în urma unei operațiuni coordonate cu partea libaneză.

Kayali a fost membru al unei grupări paramilitare care a luptat alături de forțele fostului președinte Bashar al-Assad în timpul războiului civil sirian, desfășurat între 2011 și 2024.

Ministrul sirian al Justiției, Mazhar Alwais, a transmis că arestarea reprezintă un mesaj împotriva impunității. „Nu există loc pentru impunitatea criminalilor în Siria (...), indiferent cât timp a trecut”, a scris acesta pe platforma X.

La 2 și 3 mai 2013, forțe guvernamentale și proguvernamentale au executat sumar sute de persoane în localitățile Bayda și Banias, situate în provincia de coastă Tartus. Victimele erau în principal din comunitatea sunnită, potrivit documentării realizate de Human Rights Watch.

Organizația pentru drepturile omului a descris crimele drept unele dintre cele mai sângeroase execuții în masă din timpul războiului civil sirian. Diferențele dintre bilanțurile publicate de organizațiile care au documentat evenimentele reflectă estimări distincte ale numărului total de victime.

Masacrele s-au produs într-o perioadă în care conflictul sirian era marcat de violențe sectare, confruntări între forțele regimului și grupările rebele și atacuri asupra populației civile.

Ali Kayali s-a născut în 1956, în orașul turc Antakya, potrivit agenției Anadolu. După ce a executat o pedeapsă cu închisoarea în Turcia, a fugit în 1982 și s-a stabilit în Siria.

كان يريد تطهير كامل لأهل السنة في بانياس خاصة وسوريا عامة.. قال أنه ومرتزقته أصحاب الأرض وسيطهرونها كما فعل في البيضا ودارت الدائرة.. وجاء عدل رب العالمين القبض على المجرم علي كيالي (معراج اورال) صاحب اشنع مجزرة في بداية الثورة مجزرة البيضا في بانياس https://t.co/lAaT2bVigj — محمود سعيد القادري (@mhmwdalqadry2) October 15, 2026

Conform informațiilor publicate de Anadolu, Kayali a dezvoltat legături cu persoane apropiate familiei Assad și a condus o grupare paramilitară aliată regimului, activă în zone din provincia Latakia, la nord de Tartus.

El este suspectat și de implicare în planificarea dublului atentat cu mașini-capcană comis la 11 mai 2013 în orașul turc Reyhanli. Atacul s-a soldat cu 53 de morți și a fost unul dintre cele mai grave atentate produse în Turcia în legătură cu războiul din Siria. Aceste acuzații trebuie diferențiate de faptele stabilite definitiv de o instanță.

Arestarea lui Kayali face parte dintr-un proces mai amplu de investigare a abuzurilor comise în timpul fostului regim. După înlăturarea lui Bashar al-Assad, la sfârșitul anului 2024, noile autorități siriene au anunțat reținerea mai multor foști oficiali și membri ai structurilor de securitate.

Potrivit informațiilor relatate de AFP, procesele unor foști oficiali au început în aprilie 2026. În paralel, Siria și Libanul încearcă să își consolideze cooperarea bilaterală, inclusiv în domeniul securității.

În ultimele luni, autoritățile libaneze au reținut și alte persoane asociate fostului regim sirian, iar în august Beirutul a extrădat către Damasc un fost general acuzat de crime și tortură.

Reținerea lui Ali Kayali reprezintă un pas în anchetarea masacrelor de la Banias și Bayda, însă responsabilitatea penală individuală trebuie stabilită prin proceduri judiciare. Autoritățile nu au prezentat, în informațiile citate, toate detaliile privind acuzațiile formale și calendarul eventualului proces.

Pentru victime și familiile acestora, evoluția anchetei poate contribui la clarificarea responsabilităților pentru crimele din 2013. Rezultatul va depinde de probele administrate, de cooperarea dintre autoritățile siriene și libaneze și de desfășurarea procedurilor judiciare.