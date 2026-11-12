Zeci de mii de simpatizanți de dreapta polonezi s-au adunat miercuri la Varșovia pentru Marșul anual de Ziua Independenței, la doar câteva zile după o serie de atacuri armate mortale din Cracovia, potrivit France24.

Evenimentul are loc în fiecare an pe 11 noiembrie pentru a comemora sfârșitul, în 1918, a 123 de ani de împărțire a Poloniei între Rusia, Prusia și Austria.

Marșul a început cu imnul național, care a răsunat în timp ce participanții au aprins rachete de semnalizare care au acoperit demonstrația cu un fum gros.

„Cu siguranță sunt peste o jumătate de milion de polonezi”, a declarat pentru AFP Rafal Buca, purtător de cuvânt al organizatorilor evenimentului, când a fost întrebat despre numărul de participanți. Autoritățile orașului au declarat că au participat doar până la 250.000 de persoane.

Președintele Karol Nawrocki - care în trecut a participat la demonstrație atât în ​​funcția sa actuală, cât și ca cetățean privat - s-a numărat printre cei care au mărșăluit.

Evenimentul este un magnet pentru de dreapta a Poloniei. Afișe pe care scria „Faceți Europa din nou albă” sau „Polonia nu este de vânzare”, au putut fi văzute la demonstrație, iar manifestanții l-au comparat pe premierul Donald Tusk cu un „dictator”.

„Acest marș este un protest față de cei care ne guvernează”, a declarat pentru AFP Jedrzej Kozak, un specialist IT în vârstă de 28 de ani din orașul nordic Toruń.

Justyna Plaszczyk, în vârstă de 42 de ani, a declarat că a venit la marș pentru a „arăta solidaritatea sa cu națiunea poloneză”.

Întrebată despre opinia sa cu privire la locul țării sale în UE, ea a declarat pentru AFP: „Este evident că trebuie să părăsim Uniunea Europeană, deoarece Polonia ar trebui să fie un stat suveran.”

Primarul Rafal Trzaskowski a dat asigurări miercuri după-amiază că „pentru moment, nu am observat probleme grave, în afară de utilizarea rachetelor de fum”. Mulți oameni purtau steaguri poloneze și purtau roșu și alb, culorile naționale.

Varșovia era în alertă maximă după împușcăturile mortale din al doilea oraș al țării, unde un bărbat în vârstă de 24 de ani a deschis focul cu o pușcă semiautomată într-o piață aglomerată sâmbătă, ucigând șase persoane și rănind alte 15 înainte de a fi rănit mortal de poliție. Cadavrele părinților săi și ale unei surori au fost găsite la casa familiei.

Marșul de miercuri a avut loc și în contextul unei bătălii politice care opune guvernul lui Donald Tusk partidului președintelui, PiS, cu privire la Tribunalul Constituțional. Legitimitatea curții este contestată de ani de zile de partidele de stânga din cauza numirilor făcute în timpul guvernelor de dreapta anterioare.

Reprezentanții opoziției au acuzat că Donald Tusk subminează ordinea constituțională, iar protestatarii de dreapta au campat în fața tribunalului timp de câteva săptămâni.

Săptămâna trecută, poliția antirevoltă s-a deplasat pe terenul tribunalului pentru a bloca accesul, iar o judecătoare numită de majoritatea de stânga aflată la guvernare a anunțat că își asumă rolul de președinție a curții cu titlu interimar și l-a suspendat ilegal pe președintele în exercițiu, apropiat de președintele Nawrocki.