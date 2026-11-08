Atac armat în Polonia. Parchetul a deschis o anchetă pentru terorism

Parchetul din Polonia a anunțat duminică, 8 noiembrie, deschiderea unei anchete pentru terorism după atacul armat produs sâmbătă în centrul istoric al orașului Cracovia. Șase persoane au fost ucise, iar mai multe au fost rănite, inclusiv doi polițiști care au intervenit pentru oprirea atacatorului. Autoritățile investighează posibilele legături ale suspectului cu ideologia de extremă dreapta, în timp ce țara a intrat în doliu național.

Atacul s-a produs în piața centrală a Cracoviei, una dintre principalele zone turistice ale orașului. Suspectul, un bărbat născut în 2002, a pătruns cu un autoturism în piață și a deschis focul asupra persoanelor aflate în zonă. Autoritățile poloneze au anunțat că bărbatul era „fascinat de ideologiile de extremă dreaptă”, această posibilă motivație fiind analizată în cadrul investigației.

Intervenția forțelor de ordine s-a încheiat cu reținerea suspectului, după ce acesta a deschis focul asupra polițiștilor aflați în apropiere.

Doi agenți au fost răniți în timpul operațiunii. Unul dintre ei a suferit leziuni grave și a fost transportat la spital, unde medicii încearcă să îi salveze viața.

Poliția a lansat un apel urgent pentru donarea de sânge, în sprijinul agentului aflat în stare critică.

Autoritățile și locuitorii orașului au apreciat intervenția polițiștilor care au reușit să oprească atacul, în ciuda schimbului de focuri desfășurat de la mică distanță.

În urma atacului, autoritățile poloneze au stabilit două zile de doliu național, începând de duminică.

Totodată, poliția a intensificat măsurile de securitate, după ce șase persoane au fost ucise în centrul Cracoviei.

Incidentul a provocat îngrijorare într-o țară în care asemenea atacuri armate sunt rare.

Tragedia a venit și după o serie de atacuri cu cuțitul produse în școli, în luna octombrie. Oficialii polonezi au asociat acele incidente cu influența materialelor extremiste și violente distribuite pe internet.

Duminică, piața centrală și străzile din apropiere au rămas în mare parte închise, accesul fiind permis numai persoanelor care desfășurau activități esențiale. Mai multe cafenele din zonă și-au suspendat activitatea, iar drapelele de la sediul primăriei au fost coborâte în bernă.

Locuitorii au venit în centrul orașului pentru a aprinde lumânări și a aduce un omagiu victimelor.

Un gest aparte de comemorare a fost făcut și la Biserica Sfânta Maria, unde tradiționalul semnal de trompetă a fost suspendat timp de 12 ore. Potrivit agenției poloneze de presă PAP, a fost prima întrerupere de acest fel din anul 1939.