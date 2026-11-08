Cinci cetățeni străini, din Marea Britanie, Portugalia, Rusia, Germania și Austria, se numără printre persoanele rănite în atacul armat comis sâmbătă în centrul orașului Cracovia. Alți zece răniți sunt polonezi, inclusiv doi polițiști. Șase persoane au fost ucise, între care un cetățean britanic, iar ancheta a scos la iveală o altă descoperire: părinții și sora suspectului au fost găsiți împușcați în locuința familiei.

Naționalitățile celor cinci cetățeni străini răniți au fost comunicate duminică de poliția poloneză agenției PAP. În total, 15 persoane rănite prin împușcare au fost internate în spital. Starea lor s-a ameliorat ușor în cursul nopții, însă unele dintre victime sunt în continuare în pericol, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliției, citată de presa poloneză.

Atacatorul a fost, la rândul său, grav rănit în confruntarea cu polițiștii. După ce a fost operat, se afla duminică dimineață în stare critică.

Anchetatorii au descoperit trei cadavre în locuința din Ostrowiec Świętokrzyski în care suspectul trăia împreună cu familia. Este vorba despre tatăl său, în vârstă de 53 de ani, mama sa, de 52 de ani, și sora sa, în vârstă de 21 de ani.

Toți trei prezentau răni provocate de gloanțe, potrivit unui comunicat al poliției poloneze. În urma verificărilor din apartament au fost confiscate și șapte arme de foc.

Suspectul, identificat în presa poloneză drept Mihal O., născut în 2002, locuia în acest oraș aflat la aproximativ două ore de mers cu mașina de Cracovia. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă există o legătură între uciderea membrilor familiei și atacul armat din centrul orașului.

Potrivit informațiilor apărute în presa poloneză, tânărul nu avea antecedente penale. El era membru al unui club de tir, la fel ca tatăl său.

Atacul s-a produs în zona pieței centrale din Cracovia, unul dintre cele mai aglomerate locuri ale orașului, frecventat de turiști. Suspectul a ajuns acolo cu un autoturism și a tras la întâmplare asupra trecătorilor, turiștilor, șoferilor de taxi și vizitiilor care conduc trăsurile devenite un simbol al orașului.

Poliția a intervenit în câteva minute. A urmat o urmărire a autoturismului Subaru negru în care se afla suspectul. La o intersecție, acesta a lovit o mașină staționată, apoi a coborât din vehicul și a deschis focul asupra a doi polițiști.

Bărbatul purta haine cu aspect militar, mască, cască și vestă tactică și era înarmat cu o pușcă semiautomată de tip AR-15. Ambii agenți au fost răniți, însă unul dintre ei a reușit să-l neutralizeze pe atacator, deși fusese împușcat.

Anchetatorii sunt convinși că suspectul a acționat singur și încearcă să stabilească motivele atacului, precum și profilul său psihologic. Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat sâmbătă seară că există indicii privind orientarea extremistă a tânărului. „Totul arată că el era fascinat de ideologii de extremă dreaptă”, a afirmat oficialul, referindu-se la informațiile strânse până în acel moment de anchetatori.