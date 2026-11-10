O delegație rusă condusă de amiralul Igor Kostiukov, șeful serviciului de informații militare GRU, a efectuat o vizită în Israel, unde a purtat discuții cu oficiali de rang înalt din structurile de apărare israeliene, potrivit The Yeshiva World.

Aeronava Ministerului rus al Apărării a aterizat duminică seară pe aeroportul Ben Gurion și a decolat luni, cu destinația Abu Dhabi, relatează presa israeliană.

Potrivit postului Kan News, delegația rusă a venit în Israel la solicitarea Statelor Unite. Avionul, un Tupolev Tu-154M, a plecat luni spre capitala Emiratelor Arabe Unite, unde urmează să înceapă marți o nouă rundă de negocieri între Rusia, Ucraina și Statele Unite.

Igor Kostiukov face parte din echipa Moscovei pentru discuțiile mediate de Washington, programate să se desfășoare timp de două zile la Abu Dhabi. Negocierile urmăresc identificarea unor înțelegeri care să permită încheierea războiului din Ucraina și reprezintă prima întâlnire în format trilateral între părți din februarie.

Rusia va trimite la această rundă o delegație de nivel mai înalt decât la negocierile precedente. Echipa va fi condusă de Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin, și va include diplomați și oficiali militari de rang înalt, alături de șeful GRU.

Subiectele discutate de oficialii ruși cu omologii israelieni nu au fost făcute publice.

Vizita are loc într-un context de tensiuni regionale accentuate și de incertitudine privind posibilitatea reluării confruntărilor dintre Statele Unite, Israel și Iran. Cu doar câteva zile înainte, principalul responsabil iranian pentru securitate avusese discuții cu Vladimir Putin la Moscova.

Aeronava rusă a sosit în Israel de la baza aeriană Cikalovski, din apropierea Moscovei, și aparține unității 223 de zbor a Ministerului rus al Apărării. Statele Unite au impus sancțiuni acestei unități în 2023, acuzând-o că transporta personal și echipamente pentru gruparea de mercenari Wagner în țările în care aceasta opera.

Avionul s-a numărat printre cele 37 de aeronave asociate unității incluse de Washington pe lista bunurilor blocate.

În trecut, contactele militare dintre Israel și Rusia s-au concentrat în principal asupra prezenței forțelor ruse în Siria. Cele două țări au instituit un mecanism menit să evite incidentele și confruntările în apropierea graniței israeliene.

Rusia și-a redus prezența în Siria după invazia Ucrainei, însă în ultima perioadă a început să readucă personal și echipamente la baza aeriană Hmeimim, de lângă Latakia.