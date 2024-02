Spionii GRU, infiltrați printre activiștii pentru drepturile omului, jurnaliști și regizori

Toți agenții identificați până în prezent sunt membri ai Unității GRU 29155, grupul de informații militare rusești cel mai bine cunoscut pentru rolul său în otrăvirea cu agent neurotoxic Novichok a lui Serghei Skripal și a fiicei sale în Salisbury, Anglia, în 2018.

Unitatea GRU 29155

Deși The Insider a dezvăluit anterior că ofițerii Unității 29155 și-au folosit numele adevărate pentru a face numeroase alte călătorii în străinătate, inclusiv pentru a plasa explozibili în instalații militare din Bulgaria și Cehia, activitățile sub identitate falsă din interiorul Rusiei au rămas necunoscute.

Investigația prezintă biografiile a trei agenți GRU.

Cea mai cunoscută echipă de asasini și sabotaj din Rusia s-a infiltrat într-o serie de organizații ale societății civile ruse, după cum a descoperit The Insider. Unitatea GRU 29155, responsabilă pentru otrăviri și atacuri teroriste în Europa, a spionat, de asemenea, opozanții regimului președintelui rus Vladimir Putin, atât în Rusia, cât și în străinătate, dându-se drept activiști pentru drepturile omului, documentariști și jurnaliști de specialitate.

Societățile civile rusești, infiltrate de agenți

Printre țintele lor s-au numărat ONG-uri venerabile, precum Forumul Rusia Liberă, fondat de marele maestru de șah Garry Kasparov, Centrul Saharov, numit după fizicianul sovietic și laureat al Premiului Nobel pentru Pace Andrei Saharov, și Memorial, o organizație înființată în timpul perioadei Mihail Gorbaciov pentru a face o cronică a încălcărilor drepturilor omului și a crimelor grave din perioada stalinistă.

În lunile care au precedat invazia Rusiei în Ucraina la 24 februarie 2022, forțele de securitate internă ale Kremlinului au început să ia măsuri mai severe decât de obicei împotriva organizațiilor societății civile.

În iulie 2021, Fundația Anticorupție a liderului opoziției Alexei Navalnîi a fost considerată „extremistă” de către un tribunal din Moscova. Mulți dintre angajații și voluntarii acesteia au fugit din Rusia pentru a evita să fie încarcerați din cauza activitățile lor politice. Instituțiile media independente, inclusiv The Insider, au fost etichetate drept „agenți străini”, iar nenumărați jurnaliști și editori s-au mutat, în mod similar, în medii mai puțin represive din străinătate pentru a-și continua activitatea.

În decembrie 2021, un tribunal din Moscova a „lichidat” organizația Memorial

Tribunalul a susținut că organizația pentru drepturile omului nu a reușit să informeze în mod corespunzător cititorii că publicațiile sale au fost produse de un „agent străin”. Centrul Saharov, care supraviețuise după ce a fost etichetat drept „agent străin” în 2014, a fost în cele din urmă închis prin decizia unui alt tribunal din Moscova în august 2023.

Forumul „Rusia Liberă” al lui Kasparov, care are sediul în capitala lituaniană Vilnius, a rămas în afara jurisdicției oficiale a Kremlinului. Kasparov însuși a părăsit Rusia după ce rolul său într-o serie de proteste anti-Putin pe scară largă – mitingurile din 2011-2012 – a făcut din fostul erou național o țintă principală a represiunilor politice. Cu toate acestea, dezvăluirea faptului că un agent al Unității 29155 a GRU a reușit totuși să se infiltreze în adunările din străinătate ale Forumului „Rusia Liberă” arată cât de serios a luat Kremlinul „amenințarea” rușilor de oriunde care își exercită drepturile la libertatea de exprimare și libertatea de întrunire.

Sarcina agenților Unității 29155 care își spionează concetățenii ruși reprezintă o noutate pentru un serviciu care întreprinde activități de asasinat și terorism.

GRU, serviciul de informații militare al Rusiei, își desfășoară în mod tradițional activitatea în străinătate

Într-adevăr, GRU nu are în mod oficial un mandat pentru a opera pe teritoriul rusesc, ceea ce sugerează încrederea lui Putin în capacitățile faimoasei sale echipe de operațiuni secrete.

Primul agent a cărui identitate a fost dezvăluită de The Insider este Ivan Zhikharev, un presupus geolog specializat în forarea scoarței terestre în căutare de apă. În timpul liber, Zhikharev își dedică o mare parte din energie unor cauze nobile: se dă drept activist pentru drepturile omului și călătorește la reuniunile a cel puțin unei importante mișcări de opoziție rusești din exil (sau, cel puțin, așa a făcut-o înainte de a fi descoperit de serviciile secrete franceze în 2022).

Acest Jikharev seamănă în mod ciudat, prin nume și înfățișare, cu un alt om: Ivan Zhigarev, care chiar are aceeași zi de naștere cu Zhikharev. Aceasta nu este o coincidență. În schimb, este consecința logică a faptului că bărbatul care se dă drept Zhikharev este într-adevăr Zhigarev, un asasin antrenat de Unitatea 29155.

Ivan Zhikharev a călcat pe urmele tatălui său

Fiul ofițerului militar sovietic Ivan Jigarev Sr., Ivan Jigarev Jr. s-a născut în Magdeburg, Germania de Est, unde tatăl său a fost staționat în anii 1980. Tânărul Ivan a călcat pe urmele tatălui său, servind în forțele speciale ale armatei ruse, înainte de a fi selectat pentru a studia la Academia Militară-Diplomatică de elită GRU, o școală de perfecționare pentru ofițerii de informații militare rusești. Acest detaliu biografic este evidențiat de istoricul de înregistrare a adresei lui Zhigarev, care arată că, din 2011, adresa sa oficială era cea a căminului academiei: strada Khoroshevskoye 76 din Moscova. Până în 2009, conform înregistrărilor, Zhigarev fusese recrutat pentru a servi în ceea ce era pe atunci încă o unitate nou-constituită a GRU, o unitate care urma să fie dedicată crimelor și acțiunilor militare în străinătate – Unitatea 29155.

La scurt timp după aceea, a apărut dublura lui Jigarev – „Ivan Jikharev”. GRU a aranjat ca „Zhikharev” să fie angajat de o companie de stat de prospecțiuni și foraje, NPO Geospetsstroy, după cum reiese din registrele fondului de pensii de stat care poartă numele fals al agentului.

În calitate de agent extern, Zhigarev a urmat modelul standard al celorlalți membri ai Unității 29155

Acesta a călătorit la nivel internațional în misiuni sub falsa sa identitate în grupuri mici de trei până la cinci membri ai echipei. Deși scopul acestor călătorii rămâne necunoscut, The Insider poate confirma că, la începutul lunii martie 2015, Zhigarev, sub pseudonimul său, a petrecut zece zile în Olanda. În același timp, alți trei membri ai Unității 29155 – inclusiv Alexander Mishkin, care trei ani mai târziu avea să călătorească la Salisbury pentru a-i otrăvi pe Skripal cu agentul neurotoxic Novichok – se aflau, de asemenea, în zona Benelux.

Zhigarev a vizitat Amsterdamul de două ori în 2016, o călătorie care a corespuns cu călătoriile altor membri cunoscuți ai Unității 29155. Într-una dintre aceste călătorii, el a fost însoțit de un alt agent care s-a ocupat de familia Skripal, Anatoli Chepiga.

Zhigarev a mers, de asemenea, la Munchen și Berlin în 2016

În ianuarie 2018, el a călătorit în Franța, unde s-a alăturat altor membri ai Unității 29155 într-un loc despre care serviciile de informații franceze au descoperit ulterior că era o bază logistică rusă clandestină din Alpi, situată în apropiere de granița cu Elveția.

Întâmplător sau nu, „Ivan Jikharev” a fost, de asemenea, prezent în Europa în timpul pregătirilor pentru otrăvirea lui Skripal, zburând la Moscova de la Viena pe 3 martie 2018 – ziua în care Mishkin și Chepiga au vizitat pentru prima dată Salisbury și cu o zi înainte de otrăvirea propriu-zisă.

Deși călătoriile sale în Europa au continuat, în 2017, „Jikharev” a fost mutat pentru a servi ca unul dintre puținii ofițeri ai Unității 29155 care au îndeplinit o misiune mai aproape de casă: infiltrarea în cercurile rusești de drepturile omului și de opoziție.

Zhigarev s-a infiltrat în mai multe organizații ale disidenței rusești

The Insider a confirmat participarea lui Zhigarev la mai multe evenimente organizate de organizații disidente rusești, inclusiv, dar fără a se limita la Forumul Rusia Liberă, Centrul Saharov din Moscova și Grupul Helsinki din Moscova. (Acesta din urmă a fost înființat în 1976, după ce Uniunea Sovietică a lui Leonid Brejnev a semnat Acordurile de la Helsinki, care îi obligau pe toți semnatarii să „respecte drepturile omului și libertățile fundamentale”. Grupul Helsinki de la Moscova a fost dizolvat în ianuarie 2023, în mod oficial pe motiv că membrii săi au participat la acțiuni pentru apărarea drepturilor omului în afara Moscovei și, prin urmare, dincolo de mandatul organizației).

Aparițiile lui Zhigarev la aceste întâlniri ale grupurilor de disidenți au fost comparate cu înregistrări care arată că acesta a călătorit în locațiile în care a avut loc fiecare dintre evenimentele în cauză – fie în Rusia, fie în străinătate – și că a făcut acest lucru folosind pașaportul emis pe numele identității sale de acoperire, „Ivan Zhikharev”.

Fotografia sa apare printre participanții la mai multe evenimente organizate de asociație

Una dintre organizațiile în care a reușit să pătrundă a fost Școala deschisă a drepturilor omului din Moscova, care este afiliată la Centrul Saharov și care a primit finanțare americană pentru activitatea sa de promovare a activismului civic și a educației în domeniul drepturilor omului.

Foști activiști de la Școala deschisă din Moscova au declarat pentru The Insider că persoana pe care o cunoșteau sub numele de Ivan Jikharev a fost printre „cei mai activi voluntari”. Se pare că le-a spus tuturor celor pe care i-a întâlnit în această calitate că lucra în forajul de puțuri, dar că dorea să își dedice timpul liber activismului pentru drepturile omului.

„Zhikharev” a reușit în cele din urmă să pătrundă în cercul interior al organizației, obținând acces la datele de înregistrare ale membrilor și chiar participând la întâlniri administrative în care se discutau sursele de finanțare.

Spionul GRU s-a infilitrat până la cele mai înalte cercuri

Spionul GRU și-a asumat un rol în campania organizației de susținere a activiștilor pentru drepturile omului încarcerați, inclusiv a organizatorului kârgâz Azimdzhan Askarov. Zhigarev s-a oferit chiar să adune și să transporte donațiile strânse pentru Askarov, care a murit în închisoare în 2020. Cei mai mulți dintre colegii lui Zhigarev și-l amintesc ca pe un voluntar prietenos și receptiv.

„Dacă îi cereai să facă ceva, nu refuza niciodată; participa la toate întâlnirile”, a declarat un fost membru al Școlii deschise din Moscova pentru The Insider, solicitând anonimatul.

Activiști din alte organizații au confirmat că Zhigarev a reușit să obțină recomandări pentru a participa la activitățile lor de la membrii existenți.

Datele de călătorie obținute de The Insider arată că Zhigarev a vizitat locații în care au avut loc evenimente ale Școlii deschise de la Moscova, inclusiv Voronej, în sudul Rusiei, și Chișinău. Evenimentul de la Chișinău, care a avut loc la sfârșitul lunii octombrie 2019, a reunit peste 200 de activiști și jurnaliști din cincisprezece țări din Europa de Est și Asia Centrală. Acesta a fost sponsorizat de Centrul pentru drepturi civile din Praga.

Școala deschisă din Moscova nu a fost singura organizație de activiști în care s-a infiltrat spionul GRU

În 2017, el a obținut admiterea la Forumul Rusia Liberă, fondat în 2016 de marele maestru de șah exilat, devenit o figură a opoziției, Garry Kasparov. Pentru siguranța membrilor săi, care nu se puteau deplasa nestingheriți în Rusia, Forumul Rusia Liberă și-a ținut conferințele la Vilnius, în Lituania.

Pentru a fi acceptat ca delegat al Forumului, Jigarev a trebuit să furnizeze două scrisori de recomandare din partea unor membri existenți. Evident, activitatea sa anterioară ca voluntar la Școala pentru Drepturile Omului i-a oferit rețeaua necesară și o poveste plauzibilă pentru a le obține.

Înregistrările de la Forumul „Rusia Liberă”, care au fost împărtășite cu The Insider, arată că „Jigarev” a participat la cea de-a patra întâlnire a grupului, care a avut loc la Vilnius în perioada 3-4 decembrie 2017. El a călătorit în Lituania cu mașina alături de Ruslan Kambiev și Rasul Kataganov, ambii activiști pentru drepturile omului.

Când a fost abordat pentru comentarii, Kambiev a declarat inițial pentru The Insider că nu își amintește de o persoană cu numele Ivan Jikharev și chiar și atunci când i s-a prezentat o fotografie a celor trei tovarăși de călătorie care a fost postată pe contul de Instagram al lui Kambiev, activistul încă se străduia să își amintească circumstanțele în s-au cunoscut. După ce s-a consultat cu colegul și tovarășul său de călătorie Kataganov, Kambiev a ajuns la concluzia că, cel mai probabil, l-au întâlnit pe Zhigarev la un seminar organizat de Centrul Saharov în octombrie 2017 și că cei doi activiști autentici trebuie să-i fi oferit agentului GRU sub acoperire o cursă la evenimentul de la Vilnius, mai târziu în acel an, pentru a „împărți costul benzinei”.

După prima sa călătorie din decembrie 2017, Zhigarev s-a înscris la următoarele cinci reuniuni ale Forumului „Rusia Liberă”

Membrii organizației au declarat pentru The Insider că acesta a solicitat în mod regulat rambursarea cheltuielilor de transport și a cazărilor la hotel și că a cerut, de asemenea, scrisori de invitație pentru a obține o viză Schengen, care permite călătoria necontrolată prin majoritatea țărilor Uniunii Europene. „Ivan Jikharev” a primit o viză din Lituania pe baza unei invitații din partea organizatorilor forumului. Vizele pe care le-a folosit pentru a călători la reuniunile ulterioare au fost eliberate de Franța.

Insistența ofițerului GRU privind rambursarea hotelului a fost legată de dorința de a i se oferi o cameră în hotelul în care au locuit membrii fondatori ai organizației – posibil și Kasparov – în timpul evenimentelor, fie pentru a-i spiona sau chiar mai rău.

Cu toate acestea, membri ai Forumului Rusia Liberă au declarat pentru The Insider că cererile nu au fost niciodată acordate. De asemenea, aceștia au precizat că, chiar dacă Zhigarev a reușit să rezerve o cameră la hotelul unde era cazată conducerea organizației, Kasparov a primit întotdeauna cazare într-o locație separată.

Agentul GRU a participat cu regularitate la sesiunile Forumului și s-a înscris ca voluntar în trei grupuri de lucru

Printre grupurile în care s-a înscris a fost și unul intitulat „Lista lui Putin”, care avea ca scop identificarea unei liste de oligarhi și prieteni politici ai regimului rus care trebuie să fie ținta sancțiunilor occidentale. De asemenea, a luat parte la discuțiile interne online ale unui alt grup de lucru dedicat identificării persoanelor și entităților rusești cheie care merită sancțiuni occidentale.

Ultima călătorie în străinătate pe care Zhigarev a făcut-o a fost la evenimentul de la Chișinău din noiembrie 2019, cu câteva luni înainte ca restricțiile COVID-19 să înceapă să complice călătoriile internaționale pentru cea mai mare parte a populației lumii, fie că este vorba de turiști sau de ofițeri de informații ruși. Cu toate acestea, activiștii de la Centrul Saharov au declarat pentru The Insider că „Jigarev” a continuat să se ofere voluntar pentru evenimente până în 2021.

Este posibil ca GRU să fi distrus activitatea de acoperire a „drepturilor omului” pentru spionul lor în 2022, după ce autoritățile franceze au dezvăluit public că „Ivan Jikharev” era un ofițer GRU, împreună cu numele altor câtorva agenți ai Kremlinului care au călătorit la baza secretă de lângă granița cu Elveția. (Autoritățile franceze au presupus în mod eronat că pseudonimul lui Zhigarev era numele real al agentului al cărui pașaport conținea atât de multe vize eliberate de Franța). Având în vedere că numele activistului care se ocupa cu forarea pământului fusese dezvăluit public ca spion, riscul de a continua să îl folosească pe membrul Unității 29155 ar fi devenit prea mare.

Maksim Rodionov – Documentaristul

Un alt ofițer GRU care a trăit o viață dublă este lt. col. Maksim Rodionov. Născut în Atbasar, Kazahstan, în 1983, Rodionov a servit în armata rusă înainte de a se alătura Brigăzii a 3-a Spetsnaz (forțe speciale) de elită din orașul Tolyatti din vestul Rusiei, confirmă datele care au fost dezvăluite. De acolo, Rodionov a fost recrutat în Unitatea 29155, unde a primit numele „Maksim Smirnov”, despre care se presupune că ar fi un regizor de filme de tip documentar.

Urme digitale atât ale identității reale, cât și ale identității false a lui Rodionov pot fi găsite în surse deschise. De exemplu, o poză și datele de contact ale lui „Maksim Smirnov” sunt afișate în prezent pe site-ul Russian Documentary Guild, unde cea de-a doua identitate a lui Rodionov își face reclamă la serviciile sale ca regizor de film independent. El susține că a realizat „două filme documentare de scurt metraj despre natura unor munți situați în sudul Siberiei”.

Având în vedere istoricul recent al GRU, care nu și-a acoperit urmele prea bine, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că fața din poza presupusului regizor „Maksim Smirnov” este, de asemenea, postată în prezent pe pagina de Wikipedia a Brigăzii a 3-a de gardă Spetsnaz din Tolyatti, unde a servit colonelul Maksim Rodionov până când a trecut la serviciile de informații militare rusești. Software-ul de comparare facială nu lasă urmă de îndoială că bărbatul care a participat la celebrarea „Zilei Victoriei” a brigăzii la 9 mai 2011, comemorând victoria Uniunii Sovietice în fața Germaniei naziste, este același bărbat afișat pe site-ul web al breslei documentarelor rusești.

The Insider a putut să urmărească cariera lui Rodionov în Unitatea 29155, care datează din 2014

Acela a fost anul în care i s-a eliberat un pașaport cu un număr de serie care se încadrează în intervalul celor folosite de mai mulți „ilegali” ai GRU, printre care și Mishkin și Chepiga, presupușii asasini din Salisbury. Folosind identitatea nou emisă, „Smirnov”, Maksim a călătorit la Barcelona de două ori, prima dată în martie 2014 și apoi din nou în iulie 2016. De asemenea, a mers în Italia în octombrie 2016, apoi în Kârgâzstan în luna mai a aceluiași an, urmat de Cehia în iulie 2016, Kazahstan în aprilie 2017 și, în cele din urmă, în Franța în noiembrie 2017.

Ca și în cazul călătoriei lui „Ivan Jikharev”, aceste călătorii se suprapun cu călătoriile efectuate în aceeași locație de către colegii din Unitatea 29155. Documentele arată, de asemenea, că Rodionov a comunicat cu lideri de rang înalt ai grupului, inclusiv cu comandantul său, generalul Andrey Averyanov, înainte de a părăsi Rusia și după ce s-a întors acasă.

Pe lângă călătoriile sale prin Europa și Asia Centrală la sfârșitul anilor 2010, Rodionov și-a început cariera de regizor de filme documentare și comerciale. Istoricul său de muncă, văzut de The Insider, arată că, între 2015 și 2019, „Maksim Smirnov” a lucrat pentru o companie de producție video numită Prosto Media. The Insider l-a contactat pe directorul general al acestei companii, care a negat că ar avea cunoștință de un astfel de angajat și a declarat că Prosto Media nu a început să funcționeze decât în 2018, la trei ani după presupusa dată de început a activității lui Rodionov. Această rubrică din CV-ul său a fost probabil falsificată.

Konstantin Medvedev – Jurnalistul

Konstantin Medvedev este un caz unic în istoria operațiunilor clandestine ale GRU. Asta pentru că nu are un pseudonim. În schimb, el a dus viața unui membru sub acoperire al Unității 21955 sub numele său adevărat.

Medvedev s-a născut în Magdeburg, Germania de Est, în 1976. La fel ca și colegul său Ivan Zhigarev, tatăl lui Medvedev a fost tot un ofițer militar sovietic staționat acolo, Alexander Medvedev. Dosarele de rezidență și de angajare care au fost divulgate arată că Alexander Medvedev a fost șeful resurselor umane pentru un departament din cadrul Ministerului rus al Apărării. După ce s-a retras din armată, Alexander a lucrat ca director de resurse umane la Millennium Bank din Moscova. Din 2008 până în 2017, a candidat de patru ori pentru un loc în Consiliul Municipal al Moscovei, în calitate de candidat din partea Partidului Comunist al Federației Ruse – câștigând o dată, în 2008.

Konstantin Medvedev a călcat pe urmele tatălui său, absolvind Institutul de Comandă-Militară din Novosibirsk, o pepinieră pentru agenții GRU. La fel ca majoritatea celorlalți colegi din Unitatea 29155, inclusiv Jigarev, Medvedev a studiat, de asemenea, la Academia diplomatică militară GRU din Moscova, după cum reiese din registrele rezidențiale care arată că adresa sa înregistrată în iunie 2013 a fost cea a căminului academiei: strada Khoroshevskoye 76, iar o înregistrare ulterioară a adresei îl arată că locuiește în clădirea de apartamente a academiei, la Narodnoe Opolchenie 48.

Traiectoria documentată a vieții lui Medvedev se îndreaptă spre domeniul civil – cel puțin oficial

Registrele de angajare îl arată că a lucrat ca jurnalist la o revistă de asigurări maritime cu un titlu foarte descriptiv, Marine Insurance, și pe funcția de „corespondent internațional” pentru ziarul de interes general Tribuna, acum dispărut, cu sediul la Moscova și deținut de Gazprom. The Insider și Bellingcat au dezvăluit anterior că Marine Insurance – împreună cu Insurance Press, și compania de asigurări maritime Nautilus, care are legătură cu aceasta – sunt toate fațade ale GRU. Trioul de companii a oferit chiar și acoperire și finanțare pentru călătoriile celor doi agenți ai Unității 29155 inculpați pentru orchestrarea unei tentative nereușite de lovitură de stat în Muntenegru în octombrie 2016.

Deși nu există referințe în sursele deschise cu privire la faptul că Medvedev ar fi publicat vreodată un articol în Asigurări maritime, un articol din 2008 dintr-o revistă afiliată Ministerului rus al Apărării descrie un agent de asigurări maritime pe nume Konstantin Medvedev care a transportat mai multe borcane misterioase în Japonia la bordul unui petrolier rusesc (la sfârșitul articolului, Medvedev îi spune reporterului că borcanele conțin mostre din petrolul rusesc transportat în petroliere, așa cum a cerut compania de asigurări – o explicație greu de crezut).

Spioni GRU. Activitatea lui Medvedev pentru Tribuna este mai bine documentată

Un articol apărut în 2006, chiar în perioada în care Medvedev absolvea Academia Diplomatică Militară a GRU, îl plasează pe „jurnalist în Slovenia, unde a realizat un reportaj despre starea monumentelor sovietice din această țară. În 2011, Medvedev a realizat un interviu cu ambasadorul indonezian din Rusia, în care Khamid Avaluddin a lăudat virtuțile badmintonului ca fiind „sportul diplomaților”. Numele lui Medvedev apare, de asemenea, în legătură cu o conferință organizată de Universitatea de Stat din Moscova în 2014 pentru a discuta statutul cetățenilor din Transnistria, o enclavă separatistă din Moldova ocupată de soldații ruși. Medvedev figurează ca fiind prezent la conferință în numele Tribuna, care a fost închisă în 2016.

Cu toate acestea, Nikolay Vasiliev, ultimul redactor-șef al Tribuna, a declarat pentru The Insider că nu își amintește ca un jurnalist cu numele Konstantin Medvedev să fi lucrat vreodată pentru ziar.

Registrele fiscale arată însă că, între 2020 și 2021, Konstantin Medvedev a lucrat pentru două bănci rusești de stat, Sberbank și VTB, ambele sancționate de Statele Unite și UE în 2014 pentru rolul lor în finanțarea invaziei anterioare a Rusiei în Ucraina, care a implicat anexarea ilegală a Crimeei și sprijinul material pentru „separatiștii” din regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Veniturile lui Medvedev în 2021 numai de la VTB sunt de 305.000 de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ de 15 ori salariul mediu al militarilor din cadrul GRU.

Ca și în cazul lui „Maksim Smirnov”, nu este clar pentru The Insider care erau misiunile lui Medvedev pentru Unitatea 29155

Cele două numere de telefon ale sale apar în înregistrările de comunicare a zeci de alți membri cunoscuți ai echipei, inclusiv a șefului acesteia, Averyanov, și a lui Egor Gordienko, care a participat la dubla otrăvire a producătorului de arme bulgar Emilian Gebrev în 2015.

De asemenea, nu este clar de ce Averyanov a ales să nu îi furnizeze acestui membru al unității sale de elită de operațiuni secrete o identitate de acoperire, primul caz de acest fel descoperit de The Insider. O posibilă explicație ar putea fi aceea că, înainte de recrutarea sa în unitate, Medvedev călătorise deja în Europa, ceea ce înseamnă că datele sale biometrice stocate ar fi putut compromite orice pseudonim pe care și l-ar fi asumat – punând astfel în pericol orice misiune pe care ar fi fost însărcinat să o îndeplinească.

Lipsa unui pseudonim atribuit este cu atât mai interesantă cu cât Medvedev a călătorit, de asemenea, cu un pașaport care poartă un număr de serie din gama inițială emisă pentru Unitatea 29155. Acesta a călătorit cu siguranță în numele unității, vizitând Helsinki în mai 2016; capitala kârgâză Bișkek în mai și august 2016, Paris în iunie 2016, Viena în mai 2017 și Praga în august 2016, martie 2017 și februarie 2018. Registrele de călătorie ale lui Medvedev arată chiar rezervări comune pe zboruri cu alți membri ai echipei 29155.