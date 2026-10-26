Israel, exercițiu militar masiv pentru un atac surpriză

Dr. Ehud Eilam a declarat că exercițiile de două zile pentru protejarea granițelor statului Israel urmează unui exercițiu cu rachete al IRGC, care ar putea prezenta, de asemenea, „riscul de calcul greșit”, potrivit Fox News.

Armata israeliană a lansat duminică exerciții militare interne la scară largă pentru a contracara infiltrările surpriză la frontieră și raidurile terestre în nordul și centrul Israelului, mobilizând multiple divizii și resurse aeriene pe fondul creșterii tensiunilor regionale.

Exercițiile, care urmează să continue pe parcursul a 48 de ore, au avut loc în contextul în care un expert israelian în securitate a invocat Războiul de Yom Kippur din 1973, când Egiptul și Siria au folosit exerciții pentru a masca pregătirile pentru un atac surpriză, avertizând că escaladarea tensiunilor în regiune ar putea declanșa, de fapt, ceea ce el a descris ca o „greșeală de calcul periculoasă”.

Manevrele la scară largă, a declarat IDF, implică Divizia 210 a Comandamentului Nord, Divizia Cisiordania și diviziile 98 și 96 ale Comandamentului Central, alături de Forțele Aeriene Israeliene.

„Acest exercițiu se referă în principal la actori nestatali, cu sau fără sprijin iranian”, a declarat pentru Fox News analistul israelian în domeniul securității naționale, Dr. Ehud Eilam.

„Este destinat celor din Siria, Liban și Iordania care ar putea încerca să se infiltreze în Israel sau să trimită raiduri terestre. Unii sunt susținuți de Iran; alții nu. Ar putea fi planificat de Iran sau ar putea fi o inițiativă locală.”

„Acesta este un exercițiu masiv, cel mai mare din ultimii ani, care vizează protejarea frontierelor”, a adăugat fostul cercetător al Ministerului Apărării israelian.

„Totul se rezumă la a ne asigura că ziua alegerilor din 27 octombrie se va desfășura fără probleme. Este, de asemenea, un mesaj către Iran și alții: nu încercați să ne provocați în ziua alegerilor, astfel încât nimic să nu fie perturbat.”

Exercițiile israeliene au urmat unei demonstrații de forță a Teheranului cu câteva zile mai devreme, în timpul căreia Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a lansat aproximativ 30 de rachete balistice prin două clase distincte de arme, potrivit rapoartelor.

Această demonstrație de foc real a evidențiat capacitățile de atac iraniene și a declanșat alerte reînnoite cu privire la navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz și a determinat armata israeliană să își ridice nivelul de alertă, menținând în același timp pregătirea maximă pentru un atac țintit împotriva Iranului.

În timpul unei vizite la Comandamentul Central al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), miercuri, șeful Statului Major, general-locotenent Eyal Zamir, a avertizat că riscul de escaladare este în creștere.

„Având în vedere numeroasele avertismente pe toate fronturile și sensibilitatea perioadei actuale, potențialul de escaladare a crescut”, a declarat Zamir.

„Pentru a asigura un control operațional mai bun pe teren, ne-am consolidat desfășurările de trupe în toate sectoarele, inclusiv prin mutarea Diviziei 98 în zonă pentru a consolida securitatea și stabilitatea.”

„Parte a descurajării reciproce: acum câteva zile, Iranul a avut propriul său exercițiu destul de mare, iar acesta a fost de fapt mai intimidant din punctul de vedere al Israelului, deoarece a lansat rachete și s-a pregătit pentru un război cu Israelul”, a spus Eilam.

„Acest exercițiu de duminică și luni este împotriva intermediarilor și aliaților Iranului la granița cu Israelul.”

Exercițiul israelian de duminică a urmat, de asemenea, unei misiuni din 19 octombrie, în care avioane de vânătoare și avioane cisternă israeliene de realimentare au zburat 800 de mile prin spațiul aerian sirian și irakian până la granița cu Iranul.

Washingtonul a fost notificat în prealabil și a considerat manevra ca o demonstrație de forță non-cinetică, în urma amânării unui pachet de atacuri mai amplu la începutul lunii.

În ciuda semnalelor de descurajare, Eilam a avertizat că exercițiile militare la scară largă prezintă „riscul de calcul greșit”, în special atunci când mișcările de trupe ar putea fi confundate cu pregătiri pentru un atac.

„În timpul Războiului Rece, de fiecare dată când Uniunea Sovietică sau NATO efectuau un exercițiu major, prezența unui număr atât de mare de trupe pe teren însemna că ar putea ataca dacă aceasta era intenția”, a spus Eilam.

El a făcut referire la Războiul de Yom Kippur din 1973, când Egiptul și Siria au folosit exerciții militare pentru a ajuta la ascunderea acumulărilor de trupe de-a lungul granițelor Israelului.

Serviciile de informații israeliene au respins în mare parte mișcările ca fiind exerciții de rutină, permițând celor două țări să obțină o surpriză strategică atunci când au lansat un atac coordonat, pe două fronturi, asupra Yom Kippur.

„Exemplul clasic din Israel este anul 1973, când Egiptul și Siria au efectuat un exercițiu major chiar înainte de război, care s-a transformat într-un atac propriu-zis”, a spus analistul.

„Israelul și Iranul se urmăresc acum foarte atent unul pe celălalt și ambele părți suspectează că cealaltă ar putea ataca prima”, a adăugat Eilam înainte de a afirma că există posibilitatea a ceea ce ei numesc „o greșeală de calcul - ca fiecare parte să o suspecteze pe cealaltă și să atace prima din greșeală”.

„Totul se rezumă la a-și trimite mesaje reciproc”. „Rămâne incert dacă va exista în cele din urmă un atac israelian asupra Iranului, deoarece depinde de autorizația SUA”, a concluzionat Eilam.

„În acest moment, ambele părți semnalează: «Suntem pregătiți, nu vă puneți cu noi, dar nu vrem să începem un război chiar acum».”