Monden

Primul mesaj al lui Doru Octavian Dumitru după ce a fentat moartea

Comentează știrea
Primul mesaj al lui Doru Octavian Dumitru după ce a fentat moarteaDoru Octavian Dumitru. Sursa foto: facebook
Din cuprinsul articolului

Comediantul Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, a trecut prin clipe extrem de dificile după ce, pe 21 octombrie, a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în camera unui hotel din Onești, înainte de a susține spectacolul „Globariciu”. Recent, el a transmis un mesaj pentru fani.

Momente dificile pentru Doru Octavian Dumitru

Actorul a fost transportat inițial la Spitalul Județean de Urgență Bacău, apoi transferat la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență.

„Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist. Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator.

În prezent pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”, au transmis reprezentanții spitalului.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 noiembrie 2025. Experiența Milgram și experimentul Eden
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 noiembrie 2025. Experiența Milgram și experimentul Eden
Cât de bogat este independentul Vlad Gheorghe. Candidatul la Primăria Capitalei deține patru terenuri și trei case
Cât de bogat este independentul Vlad Gheorghe. Candidatul la Primăria Capitalei deține patru terenuri și trei case
Pacient

Sursa foto: Arhiva EVZ

Ce spune familia

Familia comediantului a mulțumit public tuturor celor care i-au trimis mesaje de susținere: „Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea. Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care i-au fost și continuă să-i fie alături.”

Doru Octavian Dumitru

Doru Octavian Dumitru. Sursa foto: Facebook/Doru Octavian Dumitru

Primul mesaj al comediantului

După o lună de recuperare, Doru Octavian Dumitru a revenit cu un mesaj pentru fani, primul după evenimentul care i-a pus viața în pericol. El le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în această perioadă dificilă.

„Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru toate darurile vieții, dar mai ales pentru răbdarea ta cu noi. Mulțumesc pentru toți oamenii prezenți în viața mea, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru toți fanii mei. Iertat să fiu de cei pe care poate i-am dezamăgit ori i-am nedreptățit.

Mulțumesc Dumnezeul meu pentru că am fost binecuvântat de tine, deschizându-mi calea să dăruiesc râsete… Mângâierea gândului meu către toți cei care sunt singuri, bolnavi, care se simt ai nimănui, pentru toți cei care acum sunt încercați de viață.”

După intervenția chirurgicală, starea lui de sănătate este stabilă, iar artistul continuă să primească îngrijiri medicale și sprijinul familiei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:08 - Exclusiv. Restaurantul din România inspirat de un hambar. Multe vedete vin aici
20:59 - Senatoarea Valentina Aldea nu scapă de scandal. Soția înșelată a depus plângere
20:50 - Întrebarea lui Florin Cîțu pentru guvernul condus de Ilie Bolojan
20:40 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 noiembrie 2025. Experiența Milgram și experimentul Eden
20:32 - Ștefan Popescu, despre capacitatea Rusiei de-a continua războiul. Cât timp mai are resurse Kremlinul
20:25 - Meta, acuzată că ar fi blocat un studiu intern care arăta efecte pozitive după renunțarea la Facebook

HAI România!

Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
E război pe pace. Hai LIVE cu Turcescu
E război pe pace. Hai LIVE cu Turcescu
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital

Proiecte speciale