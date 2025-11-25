Primul mesaj al lui Doru Octavian Dumitru după ce a fentat moartea

Comediantul Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, a trecut prin clipe extrem de dificile după ce, pe 21 octombrie, a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în camera unui hotel din Onești, înainte de a susține spectacolul „Globariciu”. Recent, el a transmis un mesaj pentru fani.

Actorul a fost transportat inițial la Spitalul Județean de Urgență Bacău, apoi transferat la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență.

Familia comediantului a mulțumit public tuturor celor care i-au trimis mesaje de susținere: „Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea. Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care i-au fost și continuă să-i fie alături.”

După o lună de recuperare, Doru Octavian Dumitru a revenit cu un mesaj pentru fani, primul după evenimentul care i-a pus viața în pericol. El le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în această perioadă dificilă.

„Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru toate darurile vieții, dar mai ales pentru răbdarea ta cu noi. Mulțumesc pentru toți oamenii prezenți în viața mea, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru toți fanii mei. Iertat să fiu de cei pe care poate i-am dezamăgit ori i-am nedreptățit. Mulțumesc Dumnezeul meu pentru că am fost binecuvântat de tine, deschizându-mi calea să dăruiesc râsete… Mângâierea gândului meu către toți cei care sunt singuri, bolnavi, care se simt ai nimănui, pentru toți cei care acum sunt încercați de viață.”

După intervenția chirurgicală, starea lui de sănătate este stabilă, iar artistul continuă să primească îngrijiri medicale și sprijinul familiei.