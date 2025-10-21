Doru Octavian Dumitru, la spital. Familia comediantului: Trece prin momente dificile de sănătate

Comediantul Doru Octavian Dumitru a ajuns la spital cu puțin timp înainte de spectacolul programat la Onești, pentru care toate biletele fuseseră deja vândute. Potrivit unor surse, acesta a suferit un AVC în Holul Hotelului Trotuș din Onești.

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate”, a anunțat familia acestuia, într-o postare pe Facebook.

Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, urma să susțină spectacolul „Globariciu” pe scena Cinematografului Capitol din Onești.

Echipa artistului și organizatorii au mulțumit publicului pentru înțelegere și au anunțat că spectacolul „Globariciu” va fi reluat de îndată ce starea de sănătate a comediantului va permite acest lucru.

Organizatorul evenimentului, firma SC Spectatour SRL din Constanța, a anunțat că persoanele care au cumpărat bilete pot solicita rambursarea acestora. Comediantul avea programate spectacole mâine la Adjud, joi la Buzău și luni la Sala Palatului din București.

Într-o postare pe Facebook, familia artistului a anunțat că, în prezent, acesta „trece prin momente dificile de sănătate”.

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc”, a scris familia acestuia, pe Facebook.

Cu două zile înainte, artistul publicase pe Facebook un mesaj care, în contextul actual, ar sugera că se confrunta cu anumite dificultăți.

„Acumulăm zilnic, iar trupul este cel care de cele mai multe ori își impune preferințele. Fără să realizăm că de fapt avem un comportament compulsiv pe care îl aplicăm involuntar fie din prea multă lăcomie, fie ca formă de autotratament emoțional”, a scris acesta.

Comediantul a adăugat: „Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat. Atunci apar crizele existențiale în care ai impresia că totul în tine e gol, fără scop și că, oricât ai încerca ori acumula, nu mai găsești nicio motivație”.

Potrivit postării sale, dacă „corpul și mintea se vor agita încercând să se impună, nu vor face decât să accentueze criza. Tot ce ai de făcut e să accepți a face liniște în tine pentru prima oară cu adevărat. Așa cum nu ai mai făcut-o niciodată. Liniștea să nu o cauți în exterior, ci doar în interiorul tău”.

Artistul le transmitea urmăritorilor săi să nu se mai împotrivească și să caute liniștea interioară: „Caută liniștea în tine și rămâi în așteptare! Pare greu și chiar imposibil la început. Dar cu răbdare și mai ales stăruință, o să începi să simți cum liniștea își impune ritmul ei în tine. Din acel moment înseamnă că sufletul tău a preluat controlul”.