Primul film din istoria televiziunii. O poveste cu spioni, care a scris istorie în SUA

La data de 11 septembrie 1928, The Queen’s Messenger a devenit prima dramă de televiziune și a fost difuzată într-un sistem experimental de televiziune la postul General Electric W2XAD din Schenectady, New York, conform goldenglobes.com.

Postul de radio WGY, care deținea W2XAD, a difuzat conținutul audio al producției. The Queen's Messenger este o melodramă scrisă de dramaturgul irlandez J. Hartley Manners. Era vorba despre întâlnirea romantică a unui diplomat britanic cu o misterioasă rusoaică care era spion și încerca în secret să obțină documente confidențiale, pe care diplomatul le purta pentru a i le da pentru reginei Regatului Unit, după un bal mascat la Berlin.

Proiectul se baza doar pe doi actori și pe trei camere de televiziune. Au fost mai mulți tehnicieni implicați decât protagoniști pe micul ecran. Producția rămâne istorică, în ciuda faptului că nu a fost considerată o capodoperă a domeniului, care avea să se dezvolte în următoarele zeci de ani. Două camere au focalizat fețele actorilor, iar cea de-a treia a surprins recuzita și alte imagini.

Regizorul Mortimer Stewart s-a plasat între cele două camere de televiziune care s-au concentrat pe Isetta Jewell, actrița principală, și pe Maurice Randall, celălalt protagonist. Un televizor se afla în fața lui Stewart, care putea vedea în orice moment imaginile care erau filmate și transmise publicului extrem de restrâns la acea vreme de pionierat în televiziune

Cu ajutorul unei mici casete de control, Stewart a putut controla retransmiterea imaginilor, tăind ce filmau camerele și estompând imaginea. El a folosit, de asemenea, efecte speciale, cum ar fi sincronizarea sunetului vorbit cu un receptor radio separat, care a fost plasat sub receptorul de televiziune.

Televizoarele din acele vremuri aveau doar trei inci în diametru, care erau instalate în diferite locuri reprezentative ale orașelor din SUA. Au existat elemente de recuzită cu efecte speciale pentru acea emisiune, pentru a îmbunătăți performanța actorilor și sunetele acestora. Cu toate slăbiciunile sale tehnice, The Queen’s Messenger a marcat primul pas către programele moderne. Producția poate fi considerată un strămoș al serialelor sau telenovelelor care au invadat piața TV