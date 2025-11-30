„Războiul dintre uscat și mare”. Trailer nou pentru cel mai așteptat serial al iernii

Un nou trailer captivant pentru mult așteptata dramă „The War Between the Land and the Sea” a fost lansat. Serialul îi are în distribuție pe Russell Tovey, în rolul lui Barclay Pierre-Dupont, și pe Gugu Mbatha-Raw, în rolul lui Salt, potrivit BBC.

Această mini-serie în cinci episoade explorează reacția lumii în fața unei specii antice și terifiante care răsare din adâncurile oceanului, declanșând o criză globală fără precedent. UNIT, o organizație militară fictivă din serialul de televiziune SF „Doctor Who”, condusă de Kate Lethbridge-Stewart, interpretată de Jemma Redgrave, încearcă să gestioneze situația, luptând pentru control în timp ce omenirea se confruntă cu pericolul unei distrugeri iminente.

Serialul „Războiul dintre uscat și mare” aduce pe ecrane o distribuție impresionantă: Russell Tovey, Gugu Mbatha-Raw și Jemma Redgrave. Alături de aceștia, telespectatorii îi vor putea urmări pe Ruth Madeley în rolul lui Shirley Bingham, Alexander Devrient ca generalul Christofer Ibrahim și Colin McFarlane în rolul generalului Austin Pierce.

Printre ceilalți actori confirmați anterior se numără Adrian Lukis, Patrick Baladi, Francesca Corney, Mei Mac, Vincent Franklin, Waleed Hammad, Iestyn Arwel, Hannah Donaldson, Manpreet Bachu și Ann Akinjirin.

Producția este realizată de Bad Wolf în parteneriat cu BBC Studios pentru BBC și Disney Branded Television. Serialul va fi lansat simultan pe BBC iPlayer și BBC One în Marea Britanie, pe 7 decembrie, la ora 20:30, și va fi disponibil pe Disney+ în afara Regatului Unit în 2026.

Creat de Russell T Davies, cunoscut ca producător executiv și showrunner al serialului „Doctor Who”, scenariul este semnat împreună cu Pete McTighe, producător executiv. Din echipa de producători executivi ai Bad Wolf fac parte Joel Collins, Julie Gardner și Jane Tranter.

Regia serialului este semnată de Dylan Holmes Williams, iar muzica a fost compusă de Lorne Balfe, promițând o experiență vizuală și sonoră deosebită pentru public.

Urmând succesul serialului „Doctor Who”, „Torchwood”, „The Sarah Jane Adventures” și „Class”, noua serie în cinci episoade readuce în prim-plan monștrii clasici ai universului „Doctor Who”: Diavolii Mării, ruda acvatică a silurienilor.

Nemulțumiți de modul în care oamenii au tratat oceanele, acești extratereștri milenari sunt pregătiți să-și extindă lupta de sub apă către uscat.

Potrivit creatorului, toate cele cinci episoade redau o poveste complexă, care explorează confruntarea omenirii cu o amenințare existențială, însă de această dată, Doctorul nu se află printre salvatori.

În centrul intrigii, Diavolii Mării ies din adâncuri și intră în contact cu oamenii, declanșând rapid o criză internațională. În mijlocul negocierilor se află UNIT (Unified Intelligence Taskforce), iar agentul Barclay, interpretat de Russell Tovey, este cel care trebuie să gestioneze cu precauție discuțiile cu Salt, liderul Diavolilor Mării, jucat de Gugu Mbatha-Raw.