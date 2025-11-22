Călătoria în timp. Marele vis, imposibil de realizat. Paradoxul gemenilor, teoria revoluționară a lui Einstein

Este posibilă călătoria în timp? Pe scurt: Da. Călătorim chiar acum, când ne îndreptăm cu o viteză impresionantă spre viitor, secundă cu secundă.

Practic, ne mișcăm mereu prin timp cu aceeași viteză, indiferent de activitatea în care suntem prinși.

Dar, acesta nu este genul de călătorie în timp care a captivat nenumărați scriitori de science fiction sau care a dat naștere unui gen atât de extins încât Wikipedia listează peste 400 de titluri în categoria „Filme despre călătoria în timp”, conform space.com.

În producții precum „Doctor Who”, „Star Trek” și „Înapoi în viitor”, personajele urcă într-un vehicul SF, pentru a se arunca în trecut sau plonja în viitor. Odată ce personajele au călătorit în timp, se confruntă cu ceea ce se întâmplă dacă schimbi trecutul sau prezentul pe baza informațiilor din viitor. Acolo unde poveștile despre călătoria în timp se intersectează cu ideea de universuri paralele sau linii temporale alternative).

Deși mulți oameni sunt fascinați de ideea de a schimba trecutul sau de a vedea viitorul înainte ca acesta să se întâmple, nimeni nu a demonstrat vreodată existența călătoriei în timp înainte și înapoi, așa cum se vede în science fiction. Și nici nu a propus o metodă de a trimite o persoană prin perioade semnificative de timp fără ca aceasta să fie distrusă în timpul experimentului imposibil de realizat.

Și, așa cum a subliniat fizicianul Stephen Hawking în cartea sa „Black Holes and Baby Universes”, „Cea mai bună dovadă pe care o avem că orice călătorie în timp nu este posibilă și nu va fi niciodată este faptul că nu am fost invadați de hoarde de turiști din viitor”.

Știința susține totuși o anumită formă de deformare a timpului. De exemplu, teoria relativității a fizicianului Albert Einstein teoretizează că timpul este o iluzie care se mișcă în raport cu observatorul. Un observator care călătorește cu o viteză apropiată de cea a luminii va percepe timpul, cu toate efectele sale secundare (plictiseală, îmbătrânire etc.), mult mai lent decât un observator aflat în repaus. De aceea, astronautul Scott Kelly a îmbătrânit puțin mai puțin în decursul unui an petrecut în orbită decât fratele său geamăn, care a rămas pe Pământ.

Există și alte teorii științifice despre călătoria în timp, inclusiv unele ciudate din fizică, care apar în jurul găurilor de vierme, găurilor negre și teoriei corzilor. Însă, călătoria în timp rămâne domeniul literaturii și filmelor de ficțiune.

Einstein a dezvoltat teoria relativității speciale în 1905. Împreună cu extinderea ulterioară a acesteia, teoria relativității generale, ea a devenit unul dintre principiile fundamentale ale fizicii moderne. Relativitatea specială descrie relația dintre spațiu și timp pentru obiectele care se mișcă cu viteze constante în linie dreaptă.

Versiunea pe scurt a teoriei este aparent simplă. În primul rând, toate lucrurile sunt măsurate în raport cu altceva — adică nu există un cadru de referință „absolut”. În al doilea rând, viteza luminii este constantă. Rămâne aceeași indiferent de circumstanțe și indiferent de locul de unde este măsurată. Și, în al treilea rând, nimic nu poate merge mai repede decât viteza luminii.

Astronautul Scott Kelly s-a născut după fratele său geamăn, și coleg astronaut, Mark Kelly. Scott Kelly a petrecut 520 de zile pe orbita Pământului, în timp ce Mark a petrecut 54 de zile în spațiu. Diferența de viteză cu care au perceput timpul a mărit de fapt diferența de vârstă dintre cei doi bărbați. Scott a călătorit cu o viteză de 28.160 de kilometri pe oră.

În fizică, este vorba despre teoria revoluționară a lui Einstein: paradoxul gemenilor. Un experiment imaginar din teoria relativității restrânse. O persoană care călătorește în spațiu cu o navă de mare viteză se întoarce acasă și își găsește fratele geamăn identic rămas pe Pământ mai bătrân decât el.