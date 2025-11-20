Evenimentul Istoric a prezentat ultimii ani ai dictatorului Ceaușescu în fruntea României. Acum 36 ani, începea ultimul congres comunist din România!

Congresul XIV s-a derulat în intervalul 20-25 noiembrie 1989. Nicolae Ceaușescu a folosit lucrările Congresului ca pe o rampă de promovare a ideilor sale. Acestei idei tindeau spre un comunism pur în anul 2000. Ceaușescu devenise un semi-zeu, era centrul unei propagande și al unui deșănțat cult al personalității în care, în 1989, nici subordonații lui direcți nu prea mai credeau, dar nici nu se puteau opune. În plus, nici Occidentul nu dorea o schimbare directă a lui Ceaușescu, „în spatele ușilor închise”, nici chiar în 1986-1988, de teama ca sovieticii să nu impună vreun lider fidel lui, fiindcă opoziția la nivel înalt anti-Ceaușescu exista iar „dizidenții” politici erau în marea lor majoritate foști demnitari excluși de Ceaușescu, deveniți „gorbacioviști”. A existat și o dizidență anti-comunistă, dar i-au lipsit mijloacele de agregare (erau puțin cunoscuți și mai ales de la „Europa Liberă” de către marea masă a poporului, însă, în general, erau agreați cel mult de tineri și de intelectuali, țăranii și muncitorii erau mai atrași de foștii demnitari maziliți de Ceaușescu) și sprijinul extern.

Congresul XIV s-a derulat în condiții de securitate sporite. Nicolae Ceaușescu știa că rămăsese singur în Blocul de Est, între liderii conservatori. Meciul România-Danemarca din 15 noiembrie 1989 a avut un grad de risc ridicat. Să nu uităm că în noiembrie 1989, niciun stat din Blocul de Est nu mai avea conducere comunistă conservatoare.

Congresul XIV a fost unul în care se confirma doar prezența lui Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului român. Adică prelucrarea s-a făcut de la organizațiile de bază, către vârf. Delegații au fost atenți selectați. Vorbitorii primiseră clar textele pe care urmau să le spună.

Congresul XIV s-a construit pe ideea plății datoriei externe, declarate în aprilie 1989. Congresul XIV a acreditat ideea că „atunci când o face plopul pere și răchita micșunele” va mai fi capitalism în România. Nicolae Ceaușescu a acreditat ideea că în România productivitatea în cincinalul 1991-1995 va atinge cel puțin 200 000 lei pe cap de locuitor în trei sferturi din județele României.

Raportul final, citit de Ceaușescu era construit inclusiv pe necesarul de calorii al populației care trebuia să stea la cozi pentru alimentele raționalizate și distribuite pe bază de cartelă.

Discuția despre Nicu era una formală, mai mult la nivel de zvon. Reconfirmarea lui Nicolae Ceaușescu a fost dezamăgitoare pentru mulți dintre comuniștii care erau fideli urmăritori ai liniei lui Gorbaciov, aceea a celebrelor Glasnosti și Perestroika.

