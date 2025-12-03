Primarul din Taraclia părăsește corabia Șor. Încă un ales local își anunță demisia. Video

Republica Moldova. Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, urmează exemplul omoloagei sale de la Orhei, Tatiana Cociu, și și-a anunțat demisia, cu un an înainte de finalul mandatului. Decizia vine la doar două zile după ce fugarul Ilan Șor a anunțat că renunță la toate „proiectele sociale” din Republica Moldova și își retrage sprijinul pentru aleșii săi locali.

„Demisionez. Este o decizie dificilă, dar, în condițiile actuale, singura onestă posibilă. Autoritățile nu doresc ca orașul să se dezvolte. Nu au nevoie de o Taraclie prosperă și fac totul ca echipa noastră să nu poată lucra eficient”, a declarat Lupov într-un video publicat pe rețelele de socializare.

Acesta, la fel ca și primărița de Orhei, a insistat că orașul s-ar fi dezvoltat datorită „echipei Șor” și a acuzat actuala guvernare de sabotaj.

„Continuarea implementării proiectelor cu dedicare totală este imposibilă sub dictatura stabilită sub regimul Sandu–PAS. Noi nu am ales această guvernare, Moldova nu a ales-o. Ne sunt blocate cele mai importante inițiative – asistența socială și sprijinul pentru oameni. Guvernarea, în loc să rezolve problemele sociale, cheltuie bani pentru militarizarea țării”, a declarat Lupov.

Veaceslav Lupov conduce Primăria Taraclia din 2011. În 2019, a fost ales în funcție din partea Partidului „ȘOR”, iar după declararea neconstituțională și lichidarea formațiunii în vara anului 2023, a candidat ca independent, câștigând un nou mandat.

Aminrtim că primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat ieri, tot printr-un mesaj video, în contextul retragerii sprijinului politic anunțat de Șor.

Ambele demisii au fost făcute publice la scurt timp după mesajul video al lui Ilan Șor, în care acesta a anunțat retragerea sprijinului politic pentru aleșii săi locali și închiderea „proiectelor sociale”.

„Deocamdată, aleșii noștri ai poporului vor fi nevoiți să demisioneze și să-și retragă mandatele. Eu îmi retrag sprijinul politic. Nu am dreptul să risc viața și libertatea acestor oameni”, a afirmat Șor.

Din partea PAS și a Președinției, acuzațiile lansate de Șor și de primarii afiliați acestuia au fost respinse.

Fugarul Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, a anunțat că retrage toate „proiectele sociale” din Republica Moldova, acuzând blocarea unor presupuse finanțări în valoare totală de circa 50 de milioane de dolari în ultimele șase luni.

Totodată, el a chemat la formarea unui „front național” care să „răstoarne regimul”, un mesaj amplu criticat de analiști ca fiind posibil parte a unei „manevre coordonate” cu Moscova.

Șor a mai promis că va relua proiectele sociale „doar după schimbarea guvernării”, dar nu a oferit detalii despre finanțarea noului său proiect politic.

În ultimii ani, structura politică și financiară construită în jurul lui Ilan Șor a fost puternic afectată de condamnări și investigații.

Zeci de mii de cetățeni au fost sancționați pentru corupere electorală, iar parteneri locali ai partidului au primit pedepse pentru finanțare ilegală și au fost obligați să achite statului zeci de milioane de lei.

Mai mulți lideri teritoriali ai fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în 2023, sunt inculpați sau condamnați în dosare privind frauda bancară și finanțarea ilegală a campaniilor electorale.