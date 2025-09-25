Primăria Sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor după o creștere neobișnuită a concediilor medicale

Primăria Sectorului 2 a anunțat, printr-un comunicat de presă, că a sesizat Colegiul Medicilor din România, după ce o analiză internă a evidențiat o creștere neobișnuită a numărului de concedii medicale acordate angajaților, un fenomen asociat cu procesul de reorganizare a aparatului administrativ.

Declarația oficială a Primăriei Sectorului 2 a fost făcută joi, printr-un comunicat de presă, în care se menționează că sesizarea Colegiului Medicilor vine ca urmare a unei analize interne. Aceasta a relevat o creștere neobișnuită și semnificativă a concediilor medicale, fenomen care s-a suprapus cu reorganizarea aparatului administrativ al instituției.

„Considerăm că este în interesul cetățenilor să se asigure că resursele financiare ale comunității sunt utilizate în mod corect și responsabil. Solicităm Colegiului Medicilor să analizeze aceste cazuri pentru a confirma respectarea legii și a principiilor etice,” a declarat Hopincă.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a explicat că această creștere subită, de 50% față de perioada similară din 2024, ridică întrebări legitime și necesită o verificare riguroasă de către instituțiile abilitate.

În luna iulie 2025, cheltuielile suplimentare suportate de Primăria Sectorului 2 pentru plata concediilor medicale au fost estimate la 250.000 de lei. Aceste fonduri ar fi putut fi redirecționate către investiții în infrastructură, educație sau servicii publice.

Reorganizarea aparatului administrativ a avut ca scop eficientizarea activității și reducerea costurilor salariale. Până în prezent, aceasta a condus la economii de aproape 20 de milioane de lei, bani care în prezent sunt planificați pentru proiecte comunitare.

Potrivit comunicatului, sesizarea Colegiului Medicilor are scopul de a verifica dacă acordarea concediilor medicale respectă cadrul legal și standardele etice ale profesiei medicale. Primăria subliniază că, deși reorganizarea a adus beneficii financiare și administrative, suprapunerea acestui proces cu creșterea neobișnuită a concediilor medicale necesită clarificări imediate.

„Este important ca verificarea să fie riguroasă, pentru a se evita abuzurile și pentru a proteja resursele publice,” a mai precizat primarul Hopincă.