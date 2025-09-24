Flavia Groșan, cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor după ce a încălcat Codul Deontologic

Colegiul Medicilor din România a anunțat, miercuri, că ancheta disciplinară în cazul medicului pneumolog Flavia Groşan, deschisă după ce aceasta a publicat un fake news potrivit căruia o persoană vaccinată ar putea „îmbolnăvi” una nevaccinată prin relații intime, este în desfășurare și urmează să primească punctul de vedere al medicului. „În cazul în care nu se primeşte răspuns de la dr. Flavia Groşan în termenul prevăzut, dosarul se va trimite la Comisia de Disciplină”, se arată în comunicat.

Instituția a precizat că Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Bihor a decis, pe 25 august, declanșarea acestei anchete împotriva medicului primar pneumolog, membru al C.M. Bihor, pe motiv de încălcare gravă a Codului Deontologic, în urma unor informații publicate de aceasta pe contul personal de socializare.

Pe 3 septembrie, Comisia de Jurisdicție Profesională a Colegiului Medicilor Bihor, condusă de prof. univ. dr. Camelia Buhaș, medic primar de medicină legală, a decis, în baza articolului 22 din Regulamentul anchetei disciplinare, să solicite un punct de vedere de la dr. Flavia Groșan.

Solicitarea vizează informațiile publicate de aceasta pe rețelele de socializare, considerate „erori grave fără nicio fundamentare științifică, care contrazic dovezile medicale existente și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației”.

Sursa citată precizează că a fost stabilit un termen de 30 de zile pentru transmiterea răspunsului, calculat începând cu data de 5 septembrie.

„Până în acest moment, nu s-a primit răspuns. Menţionăm că, după primirea punctului de vedere al dr. Flavia Groşan, precum şi a Referatului de specialitate redactat de expertul numit în dosar, conform Regulamentului de funcţionare şi a Statutului C.M.R., dosarul disciplinar va fi înaintat către Comisia de Disciplină teritorială a Colegiului Medicilor Bihor, care va decide rezultatul anchetei. În cazul în care nu se primeşte răspuns de la dr. Flavia Groşan în termenul prevăzut, dosarul se va trimite la Comisia de Disciplină, unde va fi audiată”, se mai arată în comunicat.

Zilele acestea, Flavia Groșan a publicat o nouă postare, legată de declarațiile președintelui american Donald Trump despre paracetamol.

„Am tratat zeci de mii de oameni în cariera mea profesională. De la buburuze la seniori de peste 90 de ani. Dar niciodată n-am folosit paracetamolul. Ştiinţa? Poate. Intuiţie, sigur”, a scris aceasta.