Prima vacanță din această toamnă: Ce prevede structura anului școlar







Ministerul Educației a aprobat structura și calendarul pentru anul școlar 2025-2026, stabilind datele importante pentru elevi și profesori. Printre acestea se numără și prima vacanță din acest an școlar, care va avea loc între 25 octombrie și 2 noiembrie 2025.

În plus, calendarul educațional stabilit pentru această perioadă va include și alte vacanțe importante, precum vacanța de iarnă, dar și o serie de zile libere legale.

Vacanța de toamnă: 25 octombrie și 2 noiembrie 2025;

Vacanța de iarnă: de pe data de 20 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026;

Vacanța mobilă va varia în funcție de județ, între 9 februarie și 1 martie 2026;

Vacanța de primăvară se va desfășura în intervalul 4 - 14 aprilie 2026;

Vacanța de vară este programată între: 20 iunie - 6 septembrie 2026.

Anul școlar 2025-2026 va păstra structura organizată pe module, similar cu cel anterior. Termenul oficial pentru încheierea anului școlar 2025-2026 este stabilit pentru data de 19 iunie 2026, moment în care va începe vacanța de vară. Vor fi cinci module de învățare.

Modulul 1: între 8 septembrie 2025 și 24 octombrie 2025. După acest prim modul, elevii vor intra în vacanța de toamnă.

Modulul 2 va avea loc între 3 noiembrie și 19 decembrie 2025, iar în urma acestuia va urma o pauză mai lungă, de sărbători de iarnă.

Modulul 3 se va desfășura între 8 ianuarie și 6, 13 sau 20 februarie 2026, dată care va fi stabilită de inspectoratele școlare în funcție de contextul local. La finalul acestui modul, va urma o altă vacanță, care va fi stabilită local în funcție de deciziile autorităților școlare.

Modulul 4: 16 sau 23 februarie 2026 - 3 aprilie 2026. Ca și în cazul modulelor anterioare, perioada de vacanță va fi determinată de calendarul stabilit în fiecare localitate.

Modulul 5 va debuta pe 15 aprilie 2026 și va dura până pe 19 iunie 2026, marcând sfârșitul anului școlar.

În anul școlar 2025-2026, elevii vor fi implicați în activitățile organizate prin programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, desfășurate între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026. Aceste inițiative educaționale vor avea loc pe parcursul unor intervale de cinci zile lucrătoare consecutive. Programarea exactă a acestor activități va fi stabilită de fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție de specificul fiecărei școli.

Conform reglementărilor, activitățile specifice programelor vor fi desfășurate în perioade distincte, fără a se suprapune cu cursurile regulate. În cazul liceelor care urmează profilul tehnologic sau a unităților de învățământ profesional, în aceste perioade se vor organiza activități ce vizează instruirea practică.

De asemenea, în învățământul postliceal, se vor desfășura activități similare de instruire practică în timpul perioadelor rezervate celor două programe, potrivit structurii anului școlar aprobat de Ministerul Educației.