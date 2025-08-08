Social Structura anului școlar 2025-2026: Cursurile încep mai devreme. Module și vacanțe







Anul școlar 2025–2026 va debuta cu o zi mai devreme față de cel precedent, elevii fiind așteptați în bănci începând cu data de 8 septembrie 2025. Durata totală a cursurilor va fi de 36 de săptămâni, împărțite în cinci module de învățare, separate de perioade de vacanță.

Conform structurii stabilite de Ministerul Educației, perioadele în care se vor desfășura orele sunt următoarele:

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025,

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025,

Modulul 3: 8 ianuarie – 6 februarie 2026 (cu posibilitatea prelungirii până la 13 sau 20 februarie, în funcție de deciziile inspectoratelor școlare județene și al municipiului București, în urma consultărilor cu părinții, elevii și cadrele didactice)

Modulul 4: Începând cu 16, 23 februarie sau 2 martie 2026 – până la 3 aprilie 2026 (data de început fiind stabilită tot la nivel județean sau local),

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026.

Perioadele de vacanță vor fi stabilite între aceste module, oferind pauze regulate pe parcursul anului școlar.

Ministerul Educației a stabilit, de asemenea, structura vacanțelor pentru anul școlar 2025–2026, precum și perioadele de desfășurare pentru programele educaționale speciale. Potrivit ordinului emis de instituție, elevii vor beneficia de mai multe perioade de repaus școlar pe parcursul anului.

Prima vacanță va avea loc între 25 octombrie (sâmbătă) și 2 noiembrie 2025 (duminică). Următoarea este programată pentru perioada sărbătorilor de iarnă, între 20 decembrie 2025 (sâmbătă) și 7 ianuarie 2026 (miercuri).

În semestrul al doilea, elevii vor beneficia de o săptămână de vacanță, programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026. Data exactă urmează să fie stabilită la nivel local, de către inspectoratele școlare județene sau Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Vacanța de primăvară este programată în perioada 4 aprilie (sâmbătă) – 14 aprilie 2026 (marți), iar vacanța de vară va începe pe 20 iunie 2026 (sâmbătă) și se va încheia pe 6 septembrie 2026 (duminică).

În ceea ce privește programele educaționale „Școala altfel” și „Săptămâna Verde” se vor desfășura în intervalul 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026. Fiecare unitate de învățământ va decide, la nivel intern, perioada exactă de organizare a acestor activități.

Elevii din clasele terminale vor încheia anul școlar 2025–2026 mai devreme decât ceilalți, potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației.

Pentru elevii claselor a XII-a de zi, a XIII-a de la seral și cu frecvență redusă, durata anului școlar va fi de 34 de săptămâni. Aceștia vor finaliza cursurile pe data de 5 iunie 2026. În ceea ce privește elevii de clasa a VIII-a, aceștia vor avea un an școlar de 35 de săptămâni, urmând să încheie cursurile pe 12 iunie 2026.

Pentru elevii din învățământul liceal – filiera tehnologică (cu excepția claselor terminale menționate anterior) și pentru cei din învățământul profesional, anul școlar va cuprinde 37 de săptămâni și se va încheia pe 26 iunie 2026. În cazul învățământului postliceal, durata cursurilor rămâne stabilită conform planurilor-cadru aflate în vigoare, potrivit edu.ro.