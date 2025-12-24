Premierul Ungariei, Viktor Orban, a lansat la finalul anului un atac dur la adresa Uniunii Europene și a unor șefi de state membre, acuzând liderii europeni că doresc război și avertizând că 2025 ar putea fi „ultimul an al păcii în Europa”, potrivit unui interviu acordat cotidianului ungar Magyar Nemzet.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține că țara sa se află în „tabăra păcii”, în contrast cu Bruxellesul, pe fondul tensiunilor generate de implicarea europeană în conflictele externe. El a avertizat că Europa traversează o criză profundă, amplificată de aceste angajamente externe, care maschează problemele interne.

Orban consideră că adevărata cauză a declinului Europei este reprezentată de problemele politice, economice și sociale ale Vestului, proces început la mijlocul anilor 2000 și accelerat de reacția insuficientă la criza financiară. Comparativ cu Statele Unite, premierul a afirmat că „America zboară în sus, iar Europa alunecă la vale”.

Viktor Orban susține că decizia Uniunii Europene de a se concentra pe industria militară reprezintă „un reflex istoric” pe fondul declinului economic al blocului. În opinia sa, această orientare explică și sprijinul acordat regimului de la Kiev în conflictul cu Rusia.

Orban a acuzat conducerea de la Bruxelles că încearcă să restrângă suveranitatea statelor membre prin diverse artificii juridice. Declarațiile sale au fost făcute într-un interviu recent acordat unui cotidian ungar.

Premierul Ungariei a afirmat că Uniunea Europeană a restrâns suveranitatea statelor membre și a aplicat politici inechitabile, cum ar fi sancțiuni pentru neimplementarea pactului migrator. El a susținut că sprijinul pentru Ucraina nu a crescut securitatea Europei, ci a consumat resurse și energie, iar economia Ungariei a avut de suferit atât din cauza războiului, cât și a declinului UE.

Orban a criticat opoziția politică internă, pe care a considerat-o ghidată de Bruxelles, și a avertizat că UE a încercat să transforme Ungaria după modelul Europei Occidentale, prin cedarea de competențe în domenii cheie. Premierul a subliniat că apărarea suveranității naționale și dezvoltarea economică în paralel cu declinul Uniunii au rămas priorități esențiale pentru guvernul său.