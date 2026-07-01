Prețurile petrolului au continuat să scadă miercuri, ajungând la cele mai mici valori din ultimele peste patru luni. Evoluția vine pe fondul optimismului privind negocierile dintre SUA și Iran, care au redus temerile legate de o eventuală întrerupere a livrărilor de țiței din Orientul Mijlociu. Atât investitorii, cât și analiștii consideră că perspectivele privind aprovizionarea cu petrol s-au îmbunătățit semnificativ în ultimele zile, arată Reuters.

Cotația petrolului Brent a scăzut cu 1,73%, până la 71,69 dolari pe baril, în timp ce petrolul WTI s-a depreciat cu 1,15%, ajungând la 68,70 dolari pe baril.

Piața reacționează la semnalele potrivit cărora tensiunile din Orientul Mijlociu s-ar putea reduce, iar riscurile privind aprovizionarea globală sunt mai mici decât se estima în urmă cu doar câteva săptămâni.

Un factor important care a contribuit la scăderea prețurilor îl reprezintă discuțiile dintre Statele Unite și Iran. Președintele Donald Trump a declarat că întâlnirile desfășurate la Doha cu reprezentanții iranieni „au decurs foarte bine”, menționând că relațiile dintre cele două state se află într-o etapă favorabilă.

În paralel, delegațiile celor două țări continuă negocierile tehnice privind navigația prin Strâmtoarea Hormuz și transformarea armistițiului temporar într-un acord de pace de durată.

Potrivit oficialilor americani, transportul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz a revenit la nivelurile de dinaintea conflictului.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că fluxurile de țiței se desfășoară din nou în condiții normale, reducând riscul unor blocaje care ar fi putut afecta piața mondială.

Acest lucru a contribuit la calmarea investitorilor și la reducerea presiunii asupra prețurilor.

Pe lângă evoluțiile geopolitice, piața este influențată și de perspectivele unei producții mai mari de petrol.

Surse din alianța OPEC+ au indicat că statele membre ar urma să aprobe, la reuniunea de duminică, o nouă majorare a producției începând din luna august.

O ofertă mai mare de petrol pe piață contribuie, de regulă, la scăderea prețurilor.

Datele publicate de Energy Information Administration arată că stocurile comerciale de țiței din Statele Unite s-au redus cu 3,8 milioane de barili, până la 408,4 milioane de barili, cel mai scăzut nivel înregistrat din septembrie 2018.

Scăderea este pusă pe seama activității intense a rafinăriilor înaintea weekendului de 4 iulie, chiar dacă reducerea a fost ușor sub estimările analiștilor.

Pe fondul îmbunătățirii perspectivelor privind aprovizionarea globală, analiștii consultați de Reuters și-au redus, pentru prima dată de la izbucnirea conflictului dintre Statele Unite și Iran, estimările privind prețul petrolului în 2026.

Corecția din ultimele luni este una dintre cele mai ample din ultimii ani. În trimestrul al doilea, petrolul Brent a pierdut aproximativ 45 de dolari pe baril, cea mai mare scădere trimestrială după criza financiară din 2008. În același interval, petrolul WTI s-a depreciat cu aproximativ 31 de dolari pe baril, marcând cea mai severă corecție de după perioada pandemiei din 2020.

Evoluția reflectă schimbarea de percepție a investitorilor, care trec de la temerile privind o criză de aprovizionare la perspectiva unui excedent de petrol pe piața mondială.