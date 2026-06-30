Piața internațională a energiei traversează o perioadă de turbulențe majore. Deși în cursul zilei de marți prețurile țițeiului au înregistrat doar oscilații minore, bilanțul general arată că luna iunie și întregul trimestru s-au încheiat cu cele mai drastice deprecieri de la declanșarea crizei sanitare globale din 2020.

Această evoluție negativă este alimentată în principal de estimările privind o majorare substanțială a ofertei pe termen mediu, dar și de semnalele diplomatice privind o posibilă reluare a dialogului dintre Washington și Teheran, conform unei analize Reuters.

În momentele redactării analizei curente, barilul de țiței Brent se stabilizase în jurul valorii de 73,02 dolari, marcând o scădere ușoară de 0,18 procente. În același timp, referința americană, West Texas Intermediate, înregistra o dinamică mult mai pronunțată de scădere, depreciindu-se cu 1,20 procente până la nivelul de 69,90 dolari pe baril, comparativ cu valorile stabilite la închiderea ședinței anterioare.

Prin aceste noi corecții de preț, cotațiile internaționale au revenit foarte aproape de pragurile înregistrate înainte ca tensiunile dintre Statele Unite, Israel și Iran să escaladeze puternic spre sfârșitul lunii februarie. În rândul investitorilor s-a răspândit percepția că riscurile ce vizau blocarea sau perturbarea severă a transporturilor maritime prin Strâmtoarea Hormuz s-au diminuat considerabil, chiar dacă înțelegerea temporară dintre guvernul american și cel iranian rămâne una extrem de volatilă.

Pe frontul diplomatic, Ministerul de Externe din Qatar a oferit clarificări importante, menționând că reprezentanții Statelor Unite aflați la Doha nu au programată, pentru moment, o întrevedere la nivel înalt cu delegația Iranului. Totuși, agenda acestei săptămâni include o serie de discuții de natură tehnică axate pe securitatea din regiune. Aceste consultări preliminare ar putea fi transpuse ulterior într-un cadru politic decizional, în măsura în care se vor înregistra progrese palpabile.

Experții din domeniu subliniază că dinamica prețurilor a fost influențată în mod direct și de reluarea treptată a rutelor de navigație în Golful Persic. Această normalizare a traficului permite unui număr extins de nave petroliere să transporte materia primă, generând un surplus temporar pe piața livrărilor imediate.

Mai mult decât atât, proiecțiile pe termen lung realizate de instituția financiară Morgan Stanley indică faptul că bilanțul global al petrolului ar putea cumula un excedent semnificativ, estimat la aproximativ 4,8 milioane de barili pe zi până în anul 2027, element ce exercită o presiune constantă de scădere asupra graficelor de tranzacționare.

Analiștii tehnici indică faptul că ambele sortimente de referință, atât Brent cât și WTI, se mențin în teritoriul de supravânzare de aproape două săptămâni, confirmând agresivitatea declinului din ultima perioadă. Un alt detaliu semnificativ este reducerea diferenței de preț dintre sortimentul Brent și cel WTI la aproximativ 2 dolari pe baril, reprezentând cel mai restrâns ecart observat în ultimii peste patru ani. Specialiștii din piață avertizează că o diminuare a acestei diferențe sub pragul de 4 dolari afectează direct rentabilitatea exporturilor efectuate de companiile americane, în condițiile în care tarifele pentru transportul transatlantic încep să depășească beneficiile financiare oferite de diferența de preț.

Dacă evoluția descendentă se va consolida până la finalul sesiunii de tranzacționare, sortimentul Brent va consemna pentru luna iunie o contracție de aproximativ 21 de procente, stabilind cea mai slabă performanță lunară din martie 2020, când pandemia a prăbușit consumul mondial de combustibili. Raportat la nivelul întregului trimestru, prăbușirea ar atinge pragul de 38 de procente, devenind cea mai drastică ajustare negativă de după primele trei luni ale anului 2020.

Atenția actorilor economici se îndreaptă în egală măsură și către datele privind rezervele interne de energie din Statele Unite. Estimările preliminare ale specialiștilor arată că firmele americane au retras din unitățile de stocare aproximativ 4,1 milioane de barili în decursul ultimei săptămâni.

În eventualitatea în care aceste previziuni vor fiワード confirmate de raportările guvernamentale oficiale, piața va înregistra a zecea săptămână consecutivă de scădere a stocurilor, performanță ce ar egala un record istoric stabilit în cursul anului 2018. Cu toate acestea, în contextul actual, perspectivele privind o ofertă globală abundentă au un impact mult mai puternic asupra deciziilor de tranzacționare și reușesc să eclipseze efectul diminuării rezervelor din depozitele americane.