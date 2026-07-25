Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi-a exprimat solidaritatea cu România şi cetăţenii ei după ce două drone au încălcat spaţiul aerian al ţării noastre, aparate care au fost doborâte de armată.

Costa a scris, într-o postare pe X, că, pentru a doua oară în ultimele 24 de ore, spaţiul aerian al României a fost încălcat de incursiuni ale unor drone. Preșdintele Consiliului European a felicitat autorităţile din România pentru reacţia rapidă şi eficientă față de dronele rusești ce ne-au violat spațiul aerian.

„Suntem pe deplin solidari cu România şi cu cetăţenii săi. Securitatea României este securitatea Europei”, a scris Antonio Costa.

Reamintim că, sâmbătă dimineața, președintele Nicușor Dan a anunțat pe Facebook că încă o dronă care a încălcat spațiul aerian românesc a fost doborâtă. „În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a scris președintele.

„Sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina”, a comunicat, la rândul său, MApN.

„Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei”, se mai arăta în comunicatul Ministerului Apărării Naționale.

Ulterior s-a aflat că drona de sâmbătă a fost doborâtă de același echipaj ca și cea de vineri, care a fost doborâtă lângă Buzău, tot de un aparat de luptă F-16 al Forțelor Aeriene ale României.

Vineri, președintele Nicușor Dan a explicat că Președintele a explicat că drona se afla într-o zonă nelocuită, astfel că pilotul român a putut să tragă în aceasta, de sus în jos. Ulterior s-a confirmat că drona doborâtă vineri era una rusească, de tip Shahed (Gheran).