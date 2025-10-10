Președinta din Peru, Dina Boluarte, destituită datorită „incapacității morale permanente”

Președinția Perului a fost marcată joi de o schimbare dramatică, după ce congresul a votat în favoarea destituirii Dinei Boluarte, aflată sub investigații pentru corupție și implicare în reprimarea protestelor din 2022.

Boluarte a refuzat să participe la vot, iar parlamentarii au invocat „incapacitate morală permanentă” în fața crizei de securitate și a criminalității organizate din țară.

Boluarte, care a devenit prima femeie președinte a țării în 2022, după arestarea și destituirea lui Pedro Castillo, se confruntă de luni de zile cu acuzații grave.

Printre acestea se numără primirea de cadouri de lux ca mită, transportul unui politician fugărit cu vehiculul prezidențial și implicarea forțelor de securitate în moartea a peste 60 de persoane în timpul protestelor de anul trecut.

Președintele Congresului, José Jerí Oré, în vârstă de 38 de ani, va prelua funcția interimară și este responsabil de convocarea alegerilor, conform constituției.

„Este o perioadă dificilă pentru țara noastră, dar legea și constituția trebuie respectate”, a declarat Oré, citat de Reuters.

În ultimele două decenii, Peru a avut o serie de lideri care au ajuns sub investigații penale sau acuzații legate de corupție și abuzuri împotriva drepturilor omului. Boluarte devine astfel cea mai recentă figură care părăsește președinția în mijlocul scandalurilor.

Chiar și partidele conservatoare din Peru, care anterior o susțineau pe Boluarte, cum sunt Popular Renewal și Popular Force, s-au alăturat recent eforturilor de destituire, semnalând un consens larg împotriva ei.

Pe parcursul zilei de joi, congresul a aprobat destituirea printr-un vot majoritar, iar Boluarte a rămas absentă, invocând motive personale.

Printre cele mai controversate acuzații se numără și o intervenție chirurgicală estetică efectuată în 2023, pentru care președinta nu a informat oficial parlamentul și nu și-a delegat atribuțiile așa cum cerea constituția.

„Această intervenție a fost esențială pentru sănătatea mea”, a declarat Boluarte în apărarea sa, însă chirurgul care a efectuat operația a negat acest argument, afirmând că procedura a fost strict cosmetică.

În contextul crizei politice, țara se confruntă și cu probleme de securitate publică. La începutul acestui an, a fost declarată stare de urgență în capitala Lima și provincia Callao, după creșterea infracționalității care a culminat cu uciderea unui muzician popular.

Destituirea lui Boluarte ridică întrebări despre stabilitatea viitoare a președinției și despre modul în care Peru poate gestiona simultan provocările politice și de securitate.

În plan economic și social, efectele ar putea fi majore, având în vedere că noua conducere interimară trebuie să organizeze alegeri anticipate și să restabilească încrederea publicului.

Analistul politic Juan Martinez explică:

„Această schimbare în președinție nu este doar un eveniment politic, ci un test pentru instituțiile democrative ale țării. Modul în care va fi gestionată perioada interimară va defini percepția internațională și stabilitatea internă.”

De asemenea, Peru rămâne sub observație internațională, iar succesul alegerilor anticipate și al reconcilierii politice va influența relațiile cu partenerii economici și organizațiile regionale.

Președinția, odată simbol al progresului prin alegerea primei femei lider, se află acum în centrul unui test complex de responsabilitate și transparență.