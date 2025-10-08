Nicușor Dan e nepotrivit pentru funcția de președinte al României, crede fostul prim-ministru Tăriceanu

Invitat în podcastul „Contrapunct” realizat de Dan Andronic, ieri, 7 octombrie, pe platforma Hai România, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a făcut o evaluare tranșantă a mandatului președintelui Nicușor Dan, pe care îl consideră „nepotrivit pentru funcție”. Un studiu de caz util tuturor celor interesați de politica externă.

Mesajul lui Tăriceanu a combinat critici de fond, de la experiență, coordonare instituțională și pregătirea dosarului întâlnirilor, la echipă, cu exemple punctuale din practica ultimelor luni.

„Unfit for the job — nepotrivit pentru funcție”, a spus Tăriceanu, argumentând că un mandat de primar nu echivalează cu anvergura cerută la Cotroceni. „La acest nivel îți trebuie experiență politică, cultură instituțională și stăpânirea dosarelor. Nu trebuie să fii profesor în toate domeniile, dar trebuie să lași impresia că stăpânești decizia și conduci echipa.”

Fostul premier a criticat mai ales prestația externă a președintelui, pe care a caracterizat-o drept „provincială”. Potrivit lui, Nicușor Dan s-ar fi prezentat la reuniuni europene cu documente „care nu erau concluzii oficiale, ci analize preliminare”, încercând să își justifice pozițiile în fața partenerilor. „La întâlniri de acest tip, contează procedura, siguranța de sine și coordonarea cu instituțiile de acasă”, a adăugat Tăriceanu.

Un al doilea plan al criticii a vizat cooperarea dintre Președinție, Guvern și Parlament. „Am văzut în alte state premieri care merg în Parlament înainte de Consiliul European, își iau mandat politic și revin cu raport. La noi, pasul ăsta lipsește prea des”, a spus el, sugerând că absența acestei practici erodează coerența pozițiilor României pe dosarele sensibile.

Tăriceanu a vorbit și despre echipa de consilieri a președintelui. „Un președinte este bun prin calitatea consilierilor și prin disciplina dialogului intern. Briefingurile scurte, zilnice, fac diferența între o agendă ordonată și una reactivă”, a spus el, notând că experiența politică nu poate fi înlocuită de improvizații.

În planul politicii externe, fostul premier a respins formula potrivit căreia domeniul ar fi „rezervat” Președinției. „Guvernul negociază și implementează, președintele reprezintă și semnează. Fără coordonare loială, apare competiție internă, nu politică de stat”, a subliniat Tăriceanu, care a cerut reînnodarea obiceiului consultărilor instituționale înaintea marilor decizii.

Concluzia lui Tăriceanu despre mandatul lui Nicușor Dan se reduce la patru criterii: experiență, anvergură administrativă, stăpânire a dosarelor și comunicare convingătoare, pe un fundal de coordonare reală cu Guvernul și Parlamentul. „Ezitarea se vede și costă. România are nevoie de ritm, claritate și echipă la vârful statului”, a încheiat fostul premier.

Emisiunea „Contrapunct” este difuzată pe platforma Hai România. Administrația Prezidențială și persoanele menționate pot transmite un punct de vedere, îl vom publica imediat ce va fi disponibil.