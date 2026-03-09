Social

Preparatele cu substanţe stupefiante şi psihotrope, gestionate de farmacişti cu drept de liberă practică

Comentează știrea
Preparatele cu substanţe stupefiante şi psihotrope, gestionate de farmacişti cu drept de liberă practică Sursa foto: pixabay
Din cuprinsul articolului

Eliberarea, prepararea, păstrarea și evidența preparatelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope vor putea fi realizate în farmacii doar de farmacişti cu drept de liberă practică, potrivit unui proiect de lege al guvernului adoptat luni în plenul Senatului.

Actul normativ completează regimul juridic al preparatelor ce conțin stupefiante și psihotrope, având ca scop răspunsul la evoluția consumului și traficului ilicit de droguri, dar și armonizarea legislației naționale cu reglementările internaționale în domeniu.

Substanțele și preparatele incluse

Toate plantele și substanțele prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte, precum stupefiante sau psihotrope, și preparatele lor, care pot fi periculoase pentru sănătatea populației, sunt incluse în tabele și anexe ale legii, care au fost completate și modificate.

Actul normativ prevede că în farmacii-comunitare, cu circuit închis, din unități medicale ale ministerelor cu rețea proprie, comunitare rurale sau sezoniere-manipularea, eliberarea, prepararea, păstrarea și evidența medicamentelor cu stupefiante sau psihotrope din Tabelele II și III se pot realiza exclusiv de farmacist.

Câți bani ar trebui să avem în casă în situații de criză. Recomandarea Băncii Centrale Europene
Câți bani ar trebui să avem în casă în situații de criză. Recomandarea Băncii Centrale Europene
Cel mai bogat rege din lume, în 2026. Are 17.000 de proprietăți, 38 de avioane și 52 de ambarcațiuni de lux
Cel mai bogat rege din lume, în 2026. Are 17.000 de proprietăți, 38 de avioane și 52 de ambarcațiuni de lux

Dacă un preparat conține mai multe substanțe, se aplică regimul celei mai strict controlate.

farmacii

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Lista preparatelor se aprobă prin ordin al ministrului Sănătății, la propunerea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

Unitățile și transportatorii autorizați sunt obligați să ia măsuri pentru prevenirea deturnării acestor substanțe din circuitul legal. Distrugerea lor se realizează de către o persoană juridică autorizată de mediu, în prezența unei comisii, conform normelor metodologice.

Următorul pas legislativ

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:07 - Flightradar24, cea mai urmărită platformă din lume. Cum puteți urmări haosul provocat de război
21:56 - Câți bani ar trebui să avem în casă în situații de criză. Recomandarea Băncii Centrale Europene
21:49 - Cel mai bogat rege din lume, în 2026. Are 17.000 de proprietăți, 38 de avioane și 52 de ambarcațiuni de lux
21:41 - Ungaria va plafona prețurile la carburanți. Decizia anunțată de Viktor Orban
21:39 - Topul celor mai scumpe bijuterii ale familiei regale britanice. Una dintre ele a fost purtată de Meghan Markle
21:32 - Oana Țoiu și consulul României, chemați la audieri în Comisia de politică externă pe tema evacuărilor din Emiratele A...

HAI România!

Bani pentru avioanele lui Iohannis, nu și pentru opera lui Brâncuși. Cum a eșuat un proiect național
Bani pentru avioanele lui Iohannis, nu și pentru opera lui Brâncuși. Cum a eșuat un proiect național
E groasă cu Iranul 1
E groasă cu Iranul 1
E groasă cu Iranul 5
E groasă cu Iranul 5

Proiecte speciale