Preparatele cu substanţe stupefiante şi psihotrope, gestionate de farmacişti cu drept de liberă practică

Eliberarea, prepararea, păstrarea și evidența preparatelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope vor putea fi realizate în farmacii doar de farmacişti cu drept de liberă practică, potrivit unui proiect de lege al guvernului adoptat luni în plenul Senatului.

Actul normativ completează regimul juridic al preparatelor ce conțin stupefiante și psihotrope, având ca scop răspunsul la evoluția consumului și traficului ilicit de droguri, dar și armonizarea legislației naționale cu reglementările internaționale în domeniu.

Toate plantele și substanțele prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte, precum stupefiante sau psihotrope, și preparatele lor, care pot fi periculoase pentru sănătatea populației, sunt incluse în tabele și anexe ale legii, care au fost completate și modificate.

Actul normativ prevede că în farmacii-comunitare, cu circuit închis, din unități medicale ale ministerelor cu rețea proprie, comunitare rurale sau sezoniere-manipularea, eliberarea, prepararea, păstrarea și evidența medicamentelor cu stupefiante sau psihotrope din Tabelele II și III se pot realiza exclusiv de farmacist.

Dacă un preparat conține mai multe substanțe, se aplică regimul celei mai strict controlate.

Lista preparatelor se aprobă prin ordin al ministrului Sănătății, la propunerea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

Unitățile și transportatorii autorizați sunt obligați să ia măsuri pentru prevenirea deturnării acestor substanțe din circuitul legal. Distrugerea lor se realizează de către o persoană juridică autorizată de mediu, în prezența unei comisii, conform normelor metodologice.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.