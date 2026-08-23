Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a traversat duminică înot strâmtoarea Bosfor, alături de fiul său în vârstă de 14 ani, în cadrul Curselor Intercontinentale de Înot de la Istanbul. Participarea a venit în urma unei promisiuni pe care premierul i-o făcuse fiului său în luna ianuarie, înainte de a fi numit în funcția de șef al Guvernului.

Cursa a avut o lungime de aproximativ 6,5 kilometri și a pornit de pe malul asiatic al Bosforului, terminându-se pe cel european. La final, fiul lui Vasile Tofan a fost mai rapid decât tatăl său, fapt remarcat chiar de premier într-un mesaj publicat după competiție.

Vasile Tofan a povestit că i-a promis fiului său, în ianuarie, că vor participa împreună la traversarea Bosforului. Adolescentul s-a pregătit pentru competiție, iar premierul a spus că nu a vrut să renunțe la promisiune, chiar dacă între timp a ajuns să conducă Guvernul Republicii Moldova.

„În ianuarie i-am promis fiului meu că vom traversa împreună, înotând, strâmtoarea Bosfor. S-a pregătit aproape un an pentru această cursă, iar eu nu puteam să-mi încalc promisiunea”, a scris Vasile Tofan după competiție.

Premierul a precizat că, atunci când a făcut promisiunea, nu ştia că va ajunge în fruntea Guvernului de la Chişinău.

„Tocmai a împlinit 14 ani şi a trebuit să-mi respect promisiunea. Problema este că nu ştiam că, între timp, voi deveni prim-ministrul Republicii Moldova, aşa că acum trebuie să-mi respect promisiunea şi, în acelaşi timp, să mă asigur că obţin un rezultat bun, pentru a nu-mi face ţara de ruşine”, a transmis Tofan.

Pentru Vasile Tofan, competiţia de duminică a reprezentat a patra participare la cursa de traversare a Bosforului.

Înaintea startului, premierul a spus că nu se consideră un înotător experimentat şi că rezultatul depinde într-o măsură importantă de capacitatea participanţilor de a se orienta şi de a profita de curenţii din strâmtoare.

„Ei bine, nu sunt un înotător experimentat. Probabil că rezultatul meu nu va fi unul deosebit. Dar, pentru că aceasta este a patra mea cursă, cred că cheia este să găseşti curentul potrivit. Este mai mult o chestiune de orientare în spaţiu decât de cât de bun înotător eşti. A treia oară când am înotat, am fost prins de curenţii potrivnici din apropierea ţărmului”, a declarat el înaintea competiţiei.

De această dată, cei doi au parcurs împreună traseul de aproximativ 6,5 kilometri, între partea asiatică şi cea europeană a Istanbulului.

Vasile Tofan a asociat traseul cursei cu parcursul european al Republicii Moldova, în condiţiile în care înotătorii au traversat Bosforul dinspre Asia către Europa. „Exact în direcţia în care merge şi ţara noastră”, a spus premierul.

El a descris competiţia şi prin prisma parcursului european al Republicii Moldova şi a vorbit despre obiectivul apropierii ţării de Uniunea Europeană.

„Pentru ţara mea, aceasta este, de asemenea, un fel de călătorie simbolică, pentru că încercăm să ne apropiem ţara de Europa şi să o integrăm mai strâns în Europa. Aşadar, este o celebrare a sportului, o celebrare a unităţii şi îmi place foarte mult”, a transmis Tofan. Premierul a făcut referire şi la comunitatea găgăuză din Republica Moldova, subliniind legăturile culturale dintre aceasta şi Turcia.

„Pentru noi, moldovenii, există o legătură în plus, pentru că avem un mic popor frumos, numit găgăuzi. Ei vorbesc o limbă turcică şi au o cultură foarte specială. Este foarte dragă nouă, moldovenilor, şi pentru noi reprezintă o punte între Moldova şi Turcia”, a spus premierul.

La finalul cursei, adolescentul a reuşit să-l întreacă pe tatăl său. „Fiul meu a fost mai rapid decât mine – şi puţine lucruri bucură mai mult un părinte decât să-şi vadă copilul depăşindu-l”, a scris Vasile Tofan după traversarea Bosforului. Premierul, care a împlinit 44 de ani în luna iulie, a transmis că cei doi se vor întoarce la Chişinău după competiţie.

„Revenim la Chişinău cu bateriile încărcate şi cu inima plină. Ne aşteaptă mult de lucru acasă”, a transmis şeful Guvernului moldovean.

Cursa Intercontinentală de Înot în Bosfor a ajuns în acest an la cea de-a 38-a ediţie. Competiţia a reunit aproximativ 2.500 de înotători din Turcia şi din alte ţări, participanţii provenind din 78 de state.

Traseul are aproximativ 6,5 kilometri şi leagă cartierele Kanlıca şi Kuruçeşme, aflate pe maluri opuse ale Bosforului.

Vizita lui Vasile Tofan la Istanbul a inclus şi o componentă economică. Potrivit NewsMaker, premierul a avut sâmbătă discuţii cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din Turcia. Participarea la cursa de înot a avut loc în paralel cu agenda premierului în Turcia.

Potrivit Ziarului de Gardă, purtătorul de cuvânt al lui Vasile Tofan a precizat că toate costurile deplasării premierului, ale membrilor familiei sale şi ale echipei care l-a însoţit au fost suportate din fondurile proprii ale prim-ministrului.