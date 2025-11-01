Premierul Ilie Bolojan felicită Guvernul Munteanu și promite colaborare bilaterală

Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis sâmbătă felicitări noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, exprimând încrederea că cele două guverne vor colabora pe viitor și subliniind sprijinul României pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Ilie Bolojan a afirmat:

„Am încredere că vom continua să lucrăm împreună cu aceeaşi determinare pentru binele cetăţenilor noştri de pe ambele maluri ale Prutului. Dezideratele cetăţenilor Republicii Moldova ancorate în valorile democratice, libertate şi prosperitate, sunt garanţii ale faptului că drumul european ales de fraţii noştri este cel corect. Guvernul României şi eu, în calitate de prim-ministru, vom susţine în continuare eforturile autorităţilor de la Chişinău şi ale întregii societăţi pentru ca Republica Moldova să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil.” Anticiclon în estul Europei. Noiembrie va începe cu temperaturi neobișnuit de calde Vedete care au renunțat la școala. N-au nici măcar o diplomă

Declarațiile subliniază angajamentul României față de parcursul european al Republicii Moldova și intenția de colaborare între cele două state în domenii de interes comun.

Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, a depus jurământul sâmbătă la Președinția Republicii Moldova, în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, informează Moldpres. Ceremonia a avut loc după ce, vineri seară, parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Munteanu.

Guvernul și-a prezentat programul de guvernare intitulat „UE, pace, dezvoltare”, care include printre priorități finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, modernizarea economiei, consolidarea statului de drept și creșterea nivelului de trai al cetățenilor.

Programul de guvernare stabilit de Guvernul Munteanu prevede ca prioritate promovarea integrării europene a Republicii Moldova. Printre măsurile planificate se numără reforme în economie și administrație publică, creșterea investițiilor și alinierea legislației la standardele Uniunii Europene.

De asemenea, accentul este pus pe consolidarea statului de drept, transparență și creșterea nivelului de trai al cetățenilor, cu scopul de a asigura stabilitate și predictibilitate în dezvoltarea socială și economică a țării.

Relațiile dintre România și Republica Moldova

Premierul Ilie Bolojan a reiterat importanța parteneriatului bilateral și a colaborării între guverne:

„Am încredere că vom continua să lucrăm împreună cu aceeaşi determinare pentru binele cetăţenilor noştri de pe ambele maluri ale Prutului.”

Declarațiile reflectă sprijinul continuu al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în contextul negocierilor de aderare la UE.

Investirea Guvernului Munteanu marchează începutul unui nou ciclu administrativ în Republica Moldova, cu accent pe integrarea europeană și implementarea reformelor.

Colaborarea cu România este considerată un element de sprijin în atingerea obiectivelor stabilite, iar sprijinul internațional și dialogul bilateral vor continua să fie priorități pentru ambele state.