Premieră pentru România. Zboruri directe către o celebră destinație

Compania aeriană Air China va lansa, începând cu 4 septembrie 2026, a primei rute regulate de pasageri care va lega direct România de China. Noua conexiune va fi operată de trei ori pe săptămână, pe traseul Beijing – București – Zagreb, iar biletele vor fi puse în vânzare în perioada următoare, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

România va fi conectată pentru prima dată printr-o rută regulată de pasageri cu China, odată cu inaugurarea noii curse operate de Air China. Primul zbor pe traseul Beijing – București – Zagreb este programat pentru 4 septembrie 2026, iar compania va opera trei curse pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lansarea noii conexiuni.

„Vești bune pentru pasagerii noștri! Din 4 septembrie, Aeroportul Internațional Henri Coandă București va avea din nou legătură directă cu Beijing. Ruta va fi operată de Air China, cu trei zboruri pe săptămână, oferind o conexiune directă între România și China și mai multe opțiuni de călătorie pentru pasagerii noștri. Zborurile directe către Beijing completează rețeaua de destinații disponibile de la Aeroportul Internațional Henri Coandă București”, a anunțat CNAB.

Aeronavele vor decola de pe Aeroportul Internațional Beijing Capital și vor ateriza pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, după care își vor continua traseul către Zagreb, capitala Croației.

Durata estimată a zborului direct dintre Beijing și București este de aproximativ 10 ore și 30 de minute, în timp ce segmentul dintre București și Zagreb va dura aproximativ o oră și 10 minute.

Pentru noua rută, Air China va utiliza aeronave Airbus A330-200, configurate în funcție de versiune cu o capacitate cuprinsă între 219 și 283 de locuri, atât la clasa business, cât și la clasa economică.

Compania aeriană a anunțat că biletele vor putea fi rezervate în perioada următoare prin intermediul site-ului oficial.

Totodată, pasagerii vor putea cumpăra bilete și doar pentru segmentul București – Zagreb, fără obligația de a continua călătoria către China.

Lansarea acestei rute reprezintă prima legătură regulată de pasageri dintre România și China.

Până în prezent nu au existat curse directe de acest tip între cele două state. În prezent, singurele zboruri fără escală operate între România și China sunt cursele cargo efectuate de compania românească Romcargo Airlines pe ruta București – Ürümqi.