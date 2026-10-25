Așteptarea iubitorilor de sport și cultură este aproape de sfârșit. Producția documentară dedicată marii gimnaste românce ar putea ajunge pe platformele digitale chiar în cursul acestui an, iar publicul va avea posibilitatea să urmărească totul fără niciun cost. Decizia de a adopta un format vertical reprezintă o premieră concepută special pentru dinamica rețelelor sociale actuale.

Regizoarea Carmen Lidia Vidu a confirmat pentru Agerpres că lucrările la acest proiect au ajuns într-o fază avansată, fiind finalizate atât montajul celor 29 de episoade, cât și materialele promoționale necesare lansării.

''Noi încercăm chiar anul acesta, fiind anul Nadia. Toate cele 29 de episoade numite 'Nadia' sunt deja editate. Au și teaser-urile făcute și ședințe foto, sunt foarte bine documentate. În acest moment există o problemă de a vedea exact forma, fiindcă este o chestie nouă și pentru mine'', a precizat Carmen Lidia Vidu.

Canalul principal de distribuție va fi platforma de videoclipuri scurte de la Google, în timp ce rețelele sociale populare vor susține campania de vizibilitate a proiectului.

''Acest serial va fi cu siguranță urcat pe YouTube Shorts, fiindcă YouTube Shorts are déjà această formulă dedicată pentru multe documentare online care există deja. Este un produs care va fi absolut gratuit și, evident, pentru promovare și pentru comunicarea vom folosi și platformele noastre personale, adică TikTok, Facebook, Instagram. Adică testul meu, pariul meu este să văd în online ce funcționează și dacă pot să merg cu alte subiecte documentare în acest online'', a subliniat aceasta.

Miza principală a alegerii formatului vertical constă în crearea unui punți de legătură cu publicul tânăr, care nu a trăit momentele de glorie ale gimnasticii românești. Utilizarea rețelelor sociale drept canal educațional constituie pilonul central al acestui demers vizual.

''Asta este pariul, fiindcă altfel eu știu de Nadia, mama știe, tot știm că a fost o valoare, știm și adevărurile, și bârfele. Cumva anul Nadia ne mai face un update, un refresh, așa mai departe, nu vine cu o formulă care revoluționează. Ideea e, hai să vorbim cu cei sub 25 de ani, care habar nu au cine este Nadia. Și vedeți, poate TikTok-ul să fie educațional, din punctul ăsta de vedere. Adică dacă platformele astea funcționează și am văzut rezultatele, că ne plac, că nu ne plac, că sunt pozitive, negative, pentru mine sunt negative, hai să merg în direcția asta și să o folosesc dacă tot există, să nu mă prefac'', a explicat Carmen Lidia Vidu.

Ieșirea din spațiul convențional al teatrului sau al cinematografiei reprezintă un pas organic pentru regizoare, care caută în mod constant să aducă subiecte complexe în atenția publicului larg.

''Personal, mi se pare extraordinar că pot să fiu în continuare relevantă prin munca mea și cu alte formule. Și pentru un creator e fabulos. Poate să pare egoist, dar merg cu subiecte încerc să le duc din zonă de nișă într-o zonă mainstream. Și asta mi-am dorit cu teatru.Apoi m-am bucurat că am putut să fac video mapping, apoi George Enescu, apoi în zona de film. Și iată, dacă pot, din zona culturală să merg într-o zonă mult mai largă de data asta și care este online-ul, pentru mine ar fi fabulos, ar însemna că, iată, nu mă opresc la Nadia, pot mai departe să merg cu alte și cu alte subiecte, să-mi fac munca mea de creator și, în același timp, să fiu conectată cu un public real. Pentru mine asta e miza cea mai mare'', a arătat creatoarea serialului 'Nadia'.

Proiectul nu se rezumă doar la palmaresul sportiv, ci sondează personalitatea complexă a celei care a schimbat definitiv istoria gimnasticii mondiale, dar și efectele concrete pe care marcarea acestei moșteniri le are în prezent.

''Nadia Comăneci este un reper extraordinar. Este o capacitate de muncă fantastică. E o feministă. E un om care s-s salvat prin fuga ei. E un om cu plusuri și cu minusuri, dar cred că și-a dictat, indiferent de ce a vrut Securitatea sau antrenorii, cred că mereu a avut ea ultimul cuvânt'', a afirmat Carmen Lidia Vidu.

Inspirarea tinerei generații și revitalizarea infrastructurii sportive reprezintă câștiguri palpabile asociate numelui fostei mari gimnaste.

În opinia sa, marcarea ''Anului Nadia'' are și rezultate concrete pentru români, prin ''redeschiderea unor vechi săli de gimnastică, deschiderea unor noi săli de gimnastică și ducerea tineretului care încă nu știe ce să facă cu timpul liber să-i ducă exact în zona de sport, la modul extrem de concret. Asta înseamnă Nadia''.

Deși inițial protagonista nu figura pe lista scurtă a regizoarei, proiectul a luat o amploare deosebită. Prima avanpremieră a avut loc la Sibiu, în cadrul Astra Film Festival, sâmbătă, 24 octombrie, aducând în prim-plan o muncă titanic de documentare ce însumează aproape opt ore de conținut.

''În cele 29 de episoade îi veți întâlni pe Nadia Comăneci, Nellie Kim, Anastasia Soare, Andreea Esca, INNA, Smiley, Radu Paraschivescu, Cătălin Tolontan, Lola Lafon, Tudor Giurgiu, Lavinia Betea, Stejărel Olaru, Lucian Dobrovicescu, Victor Morozov, Ionuț Mareș, Ionel Stoica, Stefan Iordănescu, Stanciu Călin, Dana Coțovanu, Andra Mitia Krysta, Constanța Buzași, Octavian și Lavinia Fânață, Lucian Popa, Adina și Claudia Fărcuț, Andrei Nourescu, Amalia Enache, Erika Isac, Germina Nagat și Theo Rose'', a anunțat Carmen Lidia Vidu pe Facebook.

Baza istorică a serialului este formată din cercetări amănunțite derulate în arhivele Securității, ale Televiziunii Române, ale Radioului Public, precum și la Arhivele Naționale și Arhiva Națională de Film. Documentele inedite sunt îmbinate cu mărturii contemporane ale unor sportivi, jurnaliști și artiști renumiți.

Toate aceste demersuri vin în contextul în care anul 2026 este marcat oficial drept Anul Nadia Comăneci, celebrând o jumătate de secol de la evoluția istorică de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde românca a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii.