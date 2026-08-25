La 25 de ani de la atentatele tragice din 11 septembrie 2001, autoritățile din New York continuă demersurile neobosite pentru a identifica oficial toate cele aproximativ 3.000 de persoane care și-au pierdut viața în dezastrul de la World Trade Center. Într-un moment de o importanță deosebită, Biroul medicului legist șef al orașului și Biroul de Investigații Criminale al Poliției din New York (NYPD) au reușit să identifice o nouă victimă cu ajutorul genealogiei genetice, o metodă avansată care îmbină testele ADN cu cercetările istorice de familie, informează ABC News.

Eforturile de investigație medico-legală marchează o etapă esențială în aducerea alinării familiilor afectate de tragedia de la turnurile gemene.

Utilizarea genealogiei genetice reprezintă o abordare complet nouă în procesul de identificare a rămășițelor umane recuperate de la Turnurile Gemene. Această metodă constă în combinarea tehnicilor tradiționale de cercetare genealogică cu analiza detaliată a ADN-ului, facilitând urmărirea originilor geografice și etnice ale unei persoane, precum și stabilirea legăturilor directe de rudenie.

Reprezentanții autorităților medicale din New York au subliniat valoarea acestei reușite pentru activitatea de cercetare desfășurată în ultimii 25 de ani.

„Este un progres major”, a declarat dr. Jason Graham, medic legist şef al oraşului New York, pentru ABC News. „Sunt încântat să pot anunţa că am implementat acum noi metode în cadrul eforturilor de identificare legate de World Trade Center şi că am realizat o nouă identificare, pentru prima dată în 25 de ani, graţie acestei noi metode, şi anume genealogia genetică aplicată anchetelor medico-legale”, a spus el.

Potrivit detaliilor oferite de autorități, victima recent identificată este o femeie adultă. Familia acesteia a solicitat păstrarea anonimatului și a refuzat să facă declarații publice sau să îi dezvăluie numele. În ciuda confidențialității solicitate de rude, oficialii au confirmat că aceasta reprezintă cea de-a 1.654-a persoană identificată oficial în urma atacurilor teroriste.

Evoluția științifică din ultimul sfert de veac a permis poliției și experților medico-legali să aplice soluții de cercetare care la începutul anilor 2000 erau inaccesibile. În trecut, rezolvarea cazurilor vechi prin astfel de metode era imposibilă din cauza lipsei tehnologiei adecvate.

Specialiștii din cadrul NYPD pun accent pe impactul pe care noile tehnologii îl au asupra anchetelor pe termen lung.

„Tehnologia pur şi simplu nu era suficient de avansată”, spune Gregory Paduano, inspector al Poliţiei din New York. „Genealogia genetică oferă numeroase perspective pentru viitor”, dă el asigurări.

Această modalitate modernă de investigație medico-legală sprijină poliția în rezolvarea multor cazuri vechi rămase neelucidate. Aplicarea ei în privința tragediei de la World Trade Center oferă noi speranțe că alte profiluri necunoscute vor putea fi asociate cu persoane dispărute.

Reprezentanții Biroului medicului legist monitorizează atent rezultatele obținute din analizarea probelor genetice disponibile.

„Constatăm deja că această abordare este promiţătoare”, a declarat pentru ABC News dr. Jennifer Odien, antropolog medico-legal la Biroul medicului legist din New York. „Nu toate cazurile vor putea face obiectul genealogiei genetice, dar dispunem de profiluri ADN care nu corespund cu niciuna dintre probele noastre de referinţă; prin urmare, ne concentrăm în prezent asupra acestui grup şi sperăm că acest lucru va genera mai multe rezultate pozitive”, a spus ea.

În ciuda avansului remarcabil, un procent semnificativ din totalul victimelor de la 11 septembrie rămâne în continuare fără o identificare formală. Antropologul medico-legal Jennifer Odien a precizat pentru ABC News că există în prezent 47 de profiluri genetice care ar putea fi identificate în viitorul apropiat prin intermediul genealogiei genetice.

Această cifră reprezintă o fracțiune din totalul celor aproximativ 1.100 de persoane decedate la World Trade Center care nu au fost încă identificate, ceea ce înseamnă aproximativ 40 la sută din totalul celor care și-au pierdut viața în atac.

Instituțiile medicale și de poliție din New York și-au reafirmat angajamentul de a continua aceste analize complexe indiferent de timpul necesar.

„World Trade Center a reprezentat cel mai mare masacru din istoria Statelor Unite şi acum reprezintă, de asemenea, cel mai complex efort de identificare medico-legală din istoria noastră”, a declarat Graham. „Iar faptul că putem aplica noi inovaţii în această muncă de identificare este o modalitate remarcabilă de a ne respecta angajamentul faţă de familii”, a adăugat el.